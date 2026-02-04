Masterise Group mở rộng hợp tác với Marriott International

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 06/02/2026
Tuấn Sơn
04/02/2026, 13:00
Masterise Group chính thức công bố ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý đa dự án với Marriott International - Tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới. Theo thỏa thuận, Marriott International sẽ tham gia quản lý 4 khách sạn và 1 khu căn hộ mang thương hiệu, bổ sung gần 1.900 phòng vào danh mục các dự án khách sạn - nghỉ dưỡng do Masterise Group phát triển tại Việt Nam.
Thỏa thuận mang tính dấu mốc này thể hiện bước tiến chiến lược của Masterise Group trong việc mở rộng hệ sinh thái bất động sản toàn diện sang lĩnh vực khách sạn – nghỉ dưỡng, đồng thời khẳng định định hướng hợp tác dài hạn với các thương hiệu quản lý hàng đầu thế giới nhằm kiến tạo những điểm đến mang chuẩn mực quốc tế tại các đô thị lớn, trung tâm kinh tế và điểm đến du lịch trọng yếu của Việt Nam.
Theo thỏa thuận, các dự án hợp tác giữa Masterise Group và Marriott International sẽ được triển khai tại những vị trí chiến lược, phản ánh rõ tầm nhìn phát triển dài hạn của Tập đoàn. Tại TP.HCM, Masterise Group sẽ phát triển khách sạn The Ritz-Carlton, Saigon cùng tòa tháp căn hộ mang thương hiệu The Ritz-Carlton Residences đầu tiên tại TP.HCM, tọa lạc ngay lõi trung tâm Quận 1. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần định hình lại chuẩn mực không gian sống và nghỉ dưỡng hàng hiệu quốc tế tại đô thị năng động bậc nhất cả nước.
Bên cạnh đó, tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái tại Cần Giờ – bao gồm JW Marriott Hotel Saigon Can Gio và Four Points by Sheraton Saigon, Can Gio – được Masterise Group quy hoạch trong Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ quy mô 2.870 ha, phù hợp với tầm nhìn phát triển dài hạn của khu vực và chiến lược mở rộng không gian đô thị về phía biển của TP.HCM.
Tại Hà Nội, khách sạn Cổ Loa Marriott sẽ trở thành khách sạn mang thương hiệu Marriott Hotels đầu tiên tại Thủ đô, đóng vai trò là điểm đến văn hóa, hội nghị và sự kiện quy mô lớn, đồng thời tôn vinh bản sắc Việt Nam đương đại trong trải nghiệm lưu trú.
Khách sạn Cổ Loa Marriott – dấu ấn mới tại Thủ đô
Tọa lạc cạnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, cách trung tâm thành phố khoảng 13km, dự án hiện đang được xây dựng và dự kiến cung cấp 494 phòng. Khách sạn được thiết kế hướng tới phân khúc khách công vụ và MICE, với trải nghiệm Wonderful Hospitality – dấu ấn dịch vụ đặc trưng của thương hiệu cùng không gian lưu trú rộng rãi, hệ thống 4 nhà hàng & lounge, hồ bơi ngoài trời, spa, trung tâm thể hình và 3.000m2 không gian hội nghị – sự kiện hiện đại. Thiết kế khách sạn mang đậm hơi thở Hà Nội đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam trong trải nghiệm tổng thể.
Tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái JW Marriott & Four Points by Sheraton tại Cần Giờ
JW Marriott Hotel Saigon Can Gio và Four Points by Sheraton Saigon, Can Gio sẽ được phát triển trong Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ quy mô 2.870 ha – điểm đến sinh thái tiên phong, cửa ngõ giữa TP.HCM và Sân bay Quốc tế Long Thành. Nhờ hệ thống cao tốc và cầu đang được xây dựng, điểm đến này dự kiến thu hút tới 9 triệu lượt khách mỗi năm. Khi hoàn thành, du khách sẽ có hai lựa chọn trải nghiệm lưu trú: Khách sạn JW Marriott đẳng cấp thế giới - được phát triển dựa trên triết lý chăm sóc sức khỏe toàn diện và Four Points by Sheraton – thương hiệu kết hợp hoàn hảo giữa phong cách hiện đại và dịch vụ chân thành, chuẩn mực.
Tổ hợp khách sạn kép này dự kiến cung cấp 780 phòng, bao gồm phòng khách sạn, suite, căn hộ gia đình và căn hộ lưu trú dài ngày, cùng 1.800m2 không gian hội họp. Trong đó, JW Marriott sẽ tập trung vào trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện với 5 không gian ẩm thực, club lounge, hồ bơi ngoài trời và Spa by JW; còn Four Points by Sheraton mang đến lựa chọn lưu trú hiện đại, thân thiện với 3 nhà hàng, khu vui chơi trẻ em và hồ bơi gia đình.
Khách sạn và căn hộ hạng sang The Ritz-Carlton lần đầu ra mắt tại TP.HCM
Khách sạn The Ritz-Carlton, Saigon và khu căn hộ The Ritz-Carlton Residences, Saigon đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của thương hiệu huyền thoại này tại TP.HCM. Tọa lạc tại quận 1 – trung tâm thương mại của TP.HCM, dự án bao gồm khách sạn 231 phòng và một tòa tháp 420 căn hộ hạng sang, mang đến những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe có chiều sâu, để lại dấu ấn lâu dài, thay đổi góc nhìn của du khách, nâng tầm chuẩn mực hiếu khách tại đô thị năng động bậc nhất cả nước.
Thỏa thuận hợp tác được ký kết bởi bà Tạ Anh Phương – Giám đốc Cấp cao Khối Khách sạn & Giải trí, Masterise Group và ông Gautam Bhandari – Giám đốc Phát triển khu vực châu Á – Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc), Marriott International. Cùng với việc ra mắt Masterise Hospitality & Entertainment (MHE) vào năm 2025, thỏa thuận này đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng của Masterise Group sang lĩnh vực khách sạn – nghỉ dưỡng, từng bước khẳng định vai trò nhà phát triển bất động sản toàn diện với năng lực triển khai các dự án quy mô lớn, phức hợp và đa chức năng theo tiêu chuẩn quốc tế.
Phát biểu tại lễ ký kết, bà Tạ Anh Phương, Masterise Group cho biết: “Thông qua hợp tác cùng Marriott International, Masterise Group hướng tới phát triển những khách sạn và khu nghỉ dưỡng mang tính biểu tượng – không chỉ cung cấp trải nghiệm lưu trú đẳng cấp quốc tế, mà còn trở thành động lực thúc đẩy kinh tế địa phương, bảo tồn giá trị văn hóa và nâng tầm trải nghiệm cho du khách trong nước và quốc tế. Mỗi dự án đều được chúng tôi quy hoạch với tầm nhìn hài hòa giữa di sản, cộng đồng và xu hướng toàn cầu về du lịch văn hóa – du lịch trải nghiệm. Đây là dấu mốc chiến lược trong hành trình xây dựng hệ sinh thái bất động sản toàn diện của Masterise Group.”
Cũng tại lễ ký kết mở rộng hợp tác, ông Gautam Bhandari, Marriott International chia sẻ: “Mối quan hệ hợp tác giữa Marriott International và Masterise Group được xây dựng trên nền tảng chung về tầm nhìn dài hạn và cam kết bền bỉ đối với chất lượng xuất sắc. Thông qua thỏa thuận đa dự án này, chúng tôi kỳ vọng cùng Masterise Group kiến tạo những điểm đến mang tính biểu tượng, được quản lý và vận hành theo các tiêu chuẩn khắt khe nhất của các thương hiệu hàng đầu thế giới thuộc Marriott.”
Song song với lĩnh vực bất động sản, Masterise Group đang đẩy mạnh chiến lược phát triển đa ngành thông qua các khoản đầu tư vào hạ tầng đô thị, hạ tầng hàng không và logistics, đồng hành cùng Chính phủ trong các dự án trọng điểm như Sân bay Quốc tế Gia Bình, Cầu Phú Mỹ 2 và Cầu Cần Giờ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội bền vững trong dài hạn.
