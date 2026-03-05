Chủ Nhật, 08/03/2026

Sun Group được chấp thuận là nhà đầu tư Cảng HKDD Phan Thiết, tổng vốn hơn 3.800 tỷ đồng

Thanh Thủy

05/03/2026, 12:03

UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Công ty TNHH Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết (Sun Group) làm nhà đầu tư Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết, tổng vốn hơn 3.800 tỷ đồng...

Phối cảnh Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết.
Phối cảnh Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết.

Ngày 4/3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 720/QĐ-UBND phê duyệt Công ty TNHH Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết (thuộc Tập đoàn Sun Group) là nhà đầu tư xây dựng Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết.Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 3.800 tỷ đồng. 

Quyết định được ban hành trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu và các bước thẩm định theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản pháp luật liên quan. 

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, sân bay được kỳ vọng là bệ phóng cho du lịch Lâm Đồng phát triển, rút ngắn thời gian di chuyển, giúp Mũi Né kết nối trực tiếp với cả nước và quốc tế.

Đồng thời, dự án cũng được xem là động lực kết nối kinh tế vùng, thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn vào dịch vụ nghỉ dưỡng, thương mại, bất động sản, tạo thêm nhiều việc làm cho địa phương. Sân bay còn đóng vai trò chiến lược trong mạng lưới giao thông hàng không khu vực Nam Trung bộ, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, tăng cường khả năng kết nối với các địa phương lân cận và quốc tế.

Việc được chấp thuận là nhà đầu tư xây dựng Cảng Hàng không dân dụng Phan Thiết tiếp tục mở rộng dấu ấn của Sun Group trong lĩnh vực hàng không tại Việt Nam.

Năm 2018, Tập đoàn này đã đầu tư và vận hành Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam, đặt nền móng cho sự tham gia của kinh tế tư nhân vào phát triển hạ tầng hàng không quốc gia.

Cùng với đó, Sun Group đang tham gia nghiên cứu, quy hoạch phát triển hàng không tại một số địa phương. Ngày 26/5/2025, Bộ Xây dựng đã thống nhất chủ trương tiếp nhận hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Sun Group đề xuất thực hiện.

Đến đầu năm 2026, theo đề nghị của UBND tỉnh An Giang, Bộ Xây dựng cũng thống nhất tiếp nhận hồ sơ Sun Group tài trợ quy hoạch Cảng hàng không Rạch Giá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc tài trợ nghiên cứu quy hoạch nhằm góp phần định hướng phát triển hạ tầng hàng không cho những điểm đến du lịch đặc biệt của Việt Nam.

