Masterise Homes ra mắt Masteri Park Place - Giao điểm năng lượng giữa lòng đô thị biểu tượng The Global City

Khu Đông TP.HCM đang vươn lên trở thành tâm điểm của làn sóng bất động sản cao cấp, trong bối cảnh thị trường phục hồi tích cực với nhu cầu ở thực tăng mạnh và dòng vốn đầu tư dần quay trở lại.

Đón đầu xu hướng ấy, Masterise Homes chính thức ra mắt Masteri Park Place – phân khu cao tầng cao cấp tọa lạc tại trái tim khu đô thị The Global City, trung tâm TP.HCM. Là sản phẩm tiếp theo hiện thực hóa phong cách sống Masteri, dự án mang trong mình giá trị Sống tinh tế – Sống gắn kết – Sống đẳng cấp của Masteri Collection, kiến tạo một không gian an cư lý tưởng cho thế hệ trẻ thành đạt – nơi năng lượng hiện đại hòa quyện cùng những giá trị bền vững, hài hòa giữa nhịp sống đô thị giàu cảm xúc và trải nghiệm duy mỹ.

NƠI ĐÓN BÌNH MINH TẠI VỊ TRÍ “TRUNG TÂM CỦA TRUNG TÂM” TP.HCM

Tọa lạc tại tâm điểm The Global City – khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế ngay trung tâm TP.HCM, Masteri Park Place sở hữu lợi thế “siêu kết nối” hiếm có dành cho cộng đồng cư dân tương lai.

Cư dân chỉ mất 5–10 phút để di chuyển từ Thảo Điền, Thủ Thiêm, hoặc khoảng 30 phút từ sân bay quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất. Dự án còn kết nối nhanh với các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu thông qua hệ thống cao tốc và các tuyến Vành đai hiện đại. Masteri Park Place cũng hưởng trọn tiềm năng tăng trưởng khi loạt công trình hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, nút giao An Phú, cầu Liên Phường và cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây mở rộng đang dần “về đích” trong quý IV năm nay.

Masteri Park Place sở hữu vị trí trung tâm siêu đô thị TP.HCM và là phân khu cao tầng đầu tiên tại The Global City có hai mặt giáp nước.

Không chỉ sở hữu vị trí trung tâm đắt giá, Masteri Park Place còn là phân khu cao tầng đầu tiên tại The Global City có hai mặt giáp nước – một mặt hướng sông, một mặt nhìn ra kênh đào cùng hồ cảnh quan uốn lượn. Lợi thế hiếm có này mở ra tầm nhìn khoáng đạt, nơi cư dân đón trọn ánh bình minh trong không gian tràn đầy năng lượng, hòa cùng nhịp sống sôi động của đô thị biểu tượng – nơi mỗi ngày bắt đầu bằng nguồn cảm hứng tích cực, khởi mở cho một hành trình sống rực rỡ và đầy hứng khởi.

HƠN CẢ TIỆN NGHI - HỆ TIỆN ÍCH ĐA TẦNG GIỮA LÒNG KHU ĐÔ THỊ

Masteri Park Place được quy hoạch gồm 04 tòa tháp căn hộ cao cấp, đa dạng loại hình căn hộ từ 1 - 2 - 3 - 4 phòng ngủ đến penthouse, duplex, cùng tòa tháp văn phòng hạng sang, bố trí hài hòa cùng hệ tiện ích đa tầng mang tính kết nối và tái tạo năng lượng. Mang ngôn ngữ thiết kế “Urban International Living”, dự án được chăm chút đến từng chi tiết, với không gian được cá nhân hóa theo cảm xúc người ở, kiến tạo nên một “trạm sạc năng lượng” giữa lòng thành phố – nơi cư dân được tiếp thêm sinh lực cả về thể chất lẫn tinh thần mỗi ngày.

Masteri Park Place gồm 4 tòa tháp căn hộ cao cấp, hơn 30 tiện ích nội khu đặc quyền và thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích “all-in-one” của The Global City.

Bên cạnh đó, Masteri Park Place còn sở hữu lợi thế vượt trội khi thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích “all-in-one” của The Global City. Chỉ vài bước chân, cư dân có thể hòa mình vào không gian công viên bờ sông xanh mát, với khu công viên Vịnh Tình Yêu, thưởng ngoạn cảnh sắc lung linh của Cầu Ánh Trăng và kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á mỗi ngày, nơi mỗi khoảnh khắc đều trở thành trải nghiệm thư giãn trọn vẹn.

Liền kề trong vài phút đi bộ là trung tâm thương mại 123.000 m² sôi động, trường học quốc tế, khu thể thao, cùng nhà phố thương mại SOHO với chuỗi nhà hàng, café, thời trang và văn phòng. Tất cả tạo nên một hệ sinh thái tiện ích quốc tế hoàn chỉnh, mang đến cho cư dân Masteri Park Place cuộc sống tiện nghi, tràn đầy năng lượng và đầy cảm hứng giữa lòng siêu đô thị.

BẢO CHỨNG CHẤT LƯỢNG TỪ MASTERI COLLECTION, DÒNG SẢN PHẨM ĐƯỢC PHÁT TRIỂN BỞI MASTERISE HOMES

Tiếp nối thành công của bộ sưu tập phong cách sống Masteri phát triển bởi Masterise Home qua những dự án đã ghi dấu ấn trước đó như Masteri Centre Point, Masteri Grand View tại TP.HCM, hay Masteri Waterfront, Masteri West Heights tại Hà Nội, Masteri Park Place được kỳ vọng sẽ tiếp tục kiến tạo một phong cách sống mới tại tâm điểm The Global City.

Tiếp nối thành công của dòng sản phẩm Masteri Collection được phát triển bởi Masterise Homes, Masteri Park Place được bảo chứng chất lượng vượt trội, phong cách sống quốc tế, pháp lý vững vàng.

Sở hữu nền tảng pháp lý vững chắc cùng chất lượng phát triển vượt trội, Masterise Homes – nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế – không chỉ mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng và nhà đầu tư, mà còn hiện thực hóa tiềm năng tăng trưởng bền vững cho các chủ sở hữu trong tương lai. Minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực và cam kết ấy chính là khu nhà phố thương mại SOHO tại The Global City, đã được Masterise Homes bàn giao với chất lượng chuẩn quốc tế từ cuối năm 2023 và trao sổ hồng cho cư dân đúng cam kết chỉ sau một năm.

Song song đó, tiềm năng tăng trưởng của Masteri Park Place càng được củng cố bởi sức bật mạnh mẽ từ The Global City – khu đô thị đang dần trở thành điểm đến biểu tượng mới của TP.HCM. Chỉ tính riêng năm 2024, nơi đây đã đón hơn 3 triệu lượt khách tham quan đến trải nghiệm tiện ích và chuỗi sự kiện – lễ hội tầm cỡ, trong khi khu SOHO đã nhanh chóng thu hút cư dân về sinh sống cùng hàng trăm thương hiệu F&B, giáo dục, dịch vụ và giải trí hoạt động sôi động.

Với vị trí tâm điểm siêu kết nối, thiết kế chuẩn quốc tế, hệ tiện ích đa tầng toàn diện của The Global City cùng bảo chứng tuyệt đối từ Masterise Homes, Masteri Park Place không chỉ mang đến không gian sống thời thượng cho cộng đồng cư dân văn minh ngay giữa trung tâm TP.HCM, mà còn mở ra cơ hội đầu tư sáng giá, nơi mọi yếu tố của sức sống đô thị và sức bật hạ tầng đều hội tụ để kiến tạo giá trị bền vững theo thời gian.

