Maybank Investment Bank thu xếp thành công đợt phát hành trái phiếu đầu tiên 580 tỷ đồng của SCommerce

Trong giao dịch này, Maybank Investment Bank (MSVN) đóng vai trò Đơn vị Tư vấn Tài chính Duy nhất (Sole Arranger) và Đại lý Phát hành (Sole Placement Agent) kết nối thành công SCommerce với các nhà đầu tư bảo hiểm quốc tế…

Maybank Investment Bank (Việt Nam) vừa thu xếp thành công đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trị giá 580 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư SCommerce (SCommerce) – doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái logistics hàng đầu Việt Nam với các thương hiệu quen thuộc như GHN, GHN Logistics và Ahamove.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, lãi suất cố định 6,7%/năm và được Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư (Credit Guarantee and Investment Facility – CGIF), quỹ tín thác thuộc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), bảo lãnh. Đây không chỉ là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của SCommerce mà còn là trái phiếu đầu tiên trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam nhận được bảo lãnh từ CGIF, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với thị trường vốn và ngành logistics trong nước.

Trong giao dịch này, Maybank Investment Bank đóng vai trò Đơn vị Tư vấn Tài chính Duy nhất (Sole Arranger) và Đại lý Phát hành (Sole Placement Agent), kết nối thành công SCommerce với các nhà đầu tư bảo hiểm quốc tế, qua đó giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn dài hạn bằng đồng Việt Nam với lãi suất cố định hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu đầu tư hạ tầng và chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để phát triển trung tâm phân loại hàng hóa hiện đại tại Khu công nghiệp Tân Kim, tỉnh Tây Ninh – vị trí chiến lược tại cửa ngõ khu vực phía Nam Việt Nam - với lễ khởi công dự kiến vào tháng 8 năm 2026. Dự án được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành thương mại điện tử cũng như các yêu cầu logistics B2B ngày càng phức tạp. Khi hoàn thành, trung tâm sẽ đóng vai trò là đầu mối trọng yếu trong mạng lưới logistics toàn quốc của SCommerce, góp phần gia tăng đáng kể năng lực xử lý hàng hóa và cung cấp các giải pháp chuỗi cung ứng có khả năng mở rộng, vận hành ổn định cho các đối tác doanh nghiệp trên toàn khu vực.

Bà Noriko Nasu, Giám đốc Điều hành của CGIF, cho biết: "Việc hỗ trợ đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của SCommerce, đánh dấu trái phiếu được CGIF bảo lãnh đầu tiên trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam. Giao dịch này cho phép SCommerce – một tổ chức phát hành lần đầu – tiếp cận nguồn tài chính dài hạn bằng đồng nội tệ với kỳ hạn 7 năm, phù hợp với dòng tiền của dự án đầu tư trung tâm phân loại. Đợt phát hành nhấn mạnh cam kết liên tục của CGIF trong việc thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân tại Việt Nam, mở rộng đa dạng ngành nghề trên thị trường trái phiếu nội tệ, và giúp các tổ chức phát hành lần đầu tiếp cận nguồn vốn dài hạn hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng chiến lược của họ.”

"Đợt phát hành trái phiếu này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình tăng trưởng của SCommerce. Với sự bảo lãnh của CGIF, chúng tôi có thể tiếp cận nguồn tài chính dài hạn bằng đồng nội tệ – không chỉ tối ưu hóa cấu trúc vốn mà còn đặt nền tảng vững chắc cho đầu tư sâu hơn vào cơ sở hạ tầng logistics. Trung tâm phân loại Tân Kim tại khu vực phía Nam là sự phản ánh cụ thể tầm nhìn của SCommerce: xây dựng một hệ sinh thái logistics công nghệ cao có khả năng theo kịp tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử của Việt Nam trong thập kỷ tới", ông Lương Duy Hoài, Tổng giám đốc SCommerce, cho biết.

Từ phía đơn vị Tư vấn Tài chính Duy nhất và Đại lý Phát hành, ông Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc Maybank Investment Bank cũng chia sẻ về việc đồng hành cùng SCommerce trong giao dịch mang tính dấu mốc này. Theo ôngQuang, việc huy động thành công nguồn vốn dài hạn bằng đồng Việt Nam với lãi suất cố định từ các nhà đầu tư bảo hiểm quốc tế không chỉ hỗ trợ sự phát triển của SCommerce mà còn phản ánh sự trưởng thành ngày càng rõ nét của thị trường vốn Việt Nam.

"Với năng lực tư vấn tài chính chuyên sâu và mạng lưới kết nối rộng khắp trong khu vực, Maybank Investment Bank cam kết tiếp tục mang đến các giải pháp huy động vốn hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và nền kinh tế", Tổng Giám đốc Maybank Investment Bank khẳng định.