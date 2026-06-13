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Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ tin tốt về chiến tranh, giá dầu xuống thang nhanh

Bình Minh

13/06/2026, 10:46

Nhà đầu tư phấn khởi khi giá dầu giảm nhờ những tín hiệu cho thấy Mỹ và Iran có thể sắp chốt một thỏa thuận để kết thúc chiến tranh và mở cửa trở lại eo biển Hormuz...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (12/6), khi cổ phiếu SpaceX nhảy vọt trong ngày đầu tiên trở thành doanh nghiệp niêm yết đại chúng.

Nhà đầu tư cũng phấn khởi khi giá dầu giảm nhờ những tín hiệu cho thấy Mỹ và Iran có thể sắp chốt một thỏa thuận để kết thúc chiến tranh và mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,5%, đạt 7.431,46 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,31%, đạt 25.888,84 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 353,51 điểm, tương đương tăng 0,7%, đạt 51.202,26 điểm.

Cổ phiếu SpaceX - công ty khai phá vũ trụ và trí tuệ nhân tạo do tỷ phú Elon Musk sáng lập và điều hành - có mức giá mở cửa 150 USD/cổ phiếu khi chào sàn Nasdaq, so với giá IPO là 135 USD/cổ phiếu. Tại đỉnh của phiên, mã SPCX tăng hơn 20%, và khi đóng cửa, cổ phiếu này tăng khoảng 19%, đạt 161 USD/cổ phiếu.

Vụ IPO lịch sử của SpaceX - với số vốn huy động kỷ lục 75 tỷ USD, định giá công ty ở mức gần 1,8 nghìn tỷ USD - đã trở thành một cú huých niềm tin cho nhà đầu tư ở Phố Wall. Kết thúc phiên, vốn hóa của SpaceX đạt 2,1 nghìn tỷ USD, và một số nhà đầu tư và phân tích tin rằng nhiều cổ phiếu khác có thể vẫn đang rẻ hơn giá trị thực.

“Thị trường IPO đang rất sôi động. Vụ phát hành của SpaceX là một phép thử”, CEO Mark Klein của công ty SuRo Capital nhận định với hãng tin Reuters. Ông cho rằng nhiều công ty khác cũng đang muốn lên sàn, nhưng một số công ty quan trọng sẽ “chờ xem vì đang có quá nhiều vốn chảy vào một số ít doanh nghiệp niêm yết”.

Cổ phiếu công nghệ, nhóm dẫn dắt xu hướng thị trường giá lên của chứng khoán Mỹ trong những năm gần đây, đạt kết quả không đồng nhất trong phiên này. Một số cổ phiếu như Nvidia, AMD và Alphabet tăng, trong khi một số khác như Broadcom, Palantir, Amazon và Meta Platforms cùng chốt phiên trong sắc đỏ.

“Tôi cho rằng chủ đề AI sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Chẳng có gì đi theo một đường thẳng cả… nhưng vị thế dẫn đầu của nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn Magnificent 7 sẽ duy trì”, CEO Jeff Kilburg của công ty KKM Financial nhận xét.

Trao đổi với các phóng viên vào ngày thứ Sáu, một quan chức cấp cao của Mỹ đề nghị không tiết lộ danh tính nói rằng Mỹ và Iran có thể ký một thỏa thuận bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz và thực hiện các bước để giải tán chương trình hạt nhân của Iran trong “vài ngày tới”.

Tuy nhiên, vị này cho biết Mỹ không “hoàn toàn” tin tưởng rằng thỏa thuận mà họ đạt được - gọi là bản ghi nhớ - sẽ được ký kết hay không. “Có lẽ sáng nay, tôi đã nói khả năng là 75%. Bây giờ có lẽ là khoảng 80%-85%. Nhưng không phải là 100%”, vị quan chức nói, nhấn mạnh rằng hệ thống của Iran “rất phức tạp” và có những bất đồng nội bộ.

Sau tin này, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 3,4%, đóng cửa ở mức 87,33 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 3,2%, đóng cửa ở mức 84,88 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, giới quan sát tỏ ra thận trọng khi dự báo về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, bởi trên thực tế, Tổng thống Donald Trump đã không ít lần nói rằng chiến tranh sắp kết thúc song tuyên bố đó đến nay vẫn chưa trở thành hiện thực.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày thứ Sáu, ông Trump nói rằng Iran “tốt hơn hết nên hành động nhất quán”. Sau đó cùng ngày, Thủ tướng Pakistain Shehbaz Sharif nói “văn bản cuối cùng, đã được nhất trí” của một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran “đã được chốt”.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin dự thảo của biên bản ghi nhớ Mỹ - Iran bao gồm cam kết của Mỹ về dỡ lệnh trừng phạt dầu lửa đối với Iran và cam kết của Iran mở cửa eo biển Hormuz.

Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết một thỏa thuận hòa bình có thể sẽ được ký kết tại Geneva, Thụy Sỹ, ngay trong ngày Chủ nhật (14/6).

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Từ khóa:

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