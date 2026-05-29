MB dẫn đầu về hội viên và quà tặng trong ngân hàng số

Với người dùng ngân hàng số, điểm thưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi có thể đổi thành những quyền lợi thiết thực như voucher ăn uống, mua sắm, siêu thị hay thương mại điện tử.

Theo khảo sát của Mibrand Việt Nam với 1.209 người dùng ứng dụng ngân hàng số tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng; MB đạt Top 1 về số lượng hội viên loyalty, đồng thời dẫn đầu về danh mục voucher, quà tặng đa dạng. Kết quả này phản ánh một thay đổi rõ trong hành vi người tiêu dùng: khách hàng không chỉ muốn được tích điểm, mà muốn điểm thưởng dễ dùng và gắn với đời sống hằng ngày.

NGƯỜI DÙNG ƯU TIÊN NỀN TẢNG NGÂN HÀNG SỐ DỰA TRÊN TÍNH ỨNG DỤNG CỦA ĐIỂM THƯỞNG

Khách hàng hiện nay không chỉ quan tâm ngân hàng có chương trình tích điểm hay không, mà quan tâm điểm đó có dễ tích, dễ đổi và đổi được quyền lợi gì. Khảo sát của Mibrand cho thấy 63% ứng viên đáp từng sử dụng điểm thưởng để đổi quà trên ứng dụng ngân hàng, nhưng 34,7% vẫn rất ít khi truy cập mục khách hàng thân thiết. Điều này cho thấy cơ chế tích điểm - đổi quà đã phổ biến, nhưng chỉ trở thành thói quen khi tạo ra giá trị đủ rõ ràng và thiết thực.

Xu hướng này thể hiện rõ ở các nhu cầu gắn với đời sống hằng ngày. Người dùng ưu tiên tích điểm từ chuyển khoản ngân hàng 59,2%, quét mã QR tại cửa hàng 56,5% và thanh toán hóa đơn tiện ích 53,8%. Ở chiều đổi thưởng, họ quan tâm nhiều nhất đến giảm giá F&B 51,8%, voucher thương mại điện tử 41,7% và giảm giá siêu thị 37,9%. Vì vậy, điểm thưởng chỉ có sức hút khi có thể chuyển thành lợi ích cụ thể trong những khoản chi quen thuộc, thay vì chỉ nằm yên trong ứng dụng.

MB TOP 1 VỀ SỐ LƯỢNG HỘI VIÊN, DẪN ĐẦU VỀ TRẢI NGHIỆM ĐỔI THƯỞNG

Theo kết quả khảo sát, MB đạt Top 1 về số lượng hội viên chương trình Khách hàng thân thiết trong phạm vi nghiên cứu, với 41,3% đáp viên xác nhận đang tham gia. Các vị trí tiếp theo gồm Vietcombank với 40,4% và BIDV với 34,5%.

MB dẫn đầu về số lượng hội viên trên nền tảng loyalty ngân hàng.

Điểm đáng chú ý là MB không chỉ dẫn đầu về số lượng hội viên, mà còn được đánh giá Top 1 về danh mục voucher, quà tặng đa dạng. Hai kết quả này có sự liên kết chặt chẽ. Với người dùng, một nền tảng loyalty hấp dẫn không chỉ cần đông người tham gia, mà cần mang lại cảm giác “điểm thưởng của mình dùng được thật”.

Theo khảo sát của Mibrand, MB dẫn đầu ở ba tiêu chí trực tiếp liên quan đến trải nghiệm đổi điểm, trong khi đó Techcombank dẫn đầu ở tiêu chí “Ưu đãi, quà tặng thường xuyên được cập nhập và Vietcombank dẫn đầu ở tiêu chí “Giá trị quy đổi hấp dẫn”.

Khi danh mục quà tặng đủ phong phú, người dùng có thể lựa chọn quyền lợi theo nhu cầu cá nhân. Người thích ăn uống có thể quan tâm voucher F&B. Người mua sắm online có thể chọn ưu đãi thương mại điện tử. Người chi tiêu cho gia đình có thể quan tâm giảm giá siêu thị. Sự đa dạng này giúp hệ sinh thái quà tặng không bị giới hạn trong một nhóm nhu cầu duy nhất, mà có thể đi vào nhiều tình huống tiêu dùng khác nhau.

Từ góc nhìn trải nghiệm khách hàng, đây là yếu tố quan trọng giúp lý giải vì sao MB có thể thu hút lượng hội viên lớn trong khảo sát. Khi điểm thưởng dễ gắn với đời sống, khách hàng có thêm động lực để tham gia, kiểm tra quyền lợi, đổi quà và tiếp tục sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Tương ứng với mỗi giao dịch hợp lệ, khách hàng MB được tặng điểm hội viên MB Star - là món quà tri ân MB gửi đến hội viên của mình với thông điệp “Special Thanks And Rewards”. Điểm thưởng có giá trị quy đổi thành voucher, quà tặng tại hàng nghìn đối tác, cùng cơ chế tặng điểm cho người thân, bạn bè.

NGÂN HÀNG ĐẶT MÌNH VÀO TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

Rào cản lớn của sử dụng nền tảng là sự phức tạp. Nếu người dùng phải nhớ quá nhiều điều kiện hoặc mất nhiều bước để đổi quà, chương trình dễ bị bỏ qua. Vì vậy, muốn trở thành thói quen, cơ chế đưa ra cần đi cùng thao tác đơn giản, quyền lợi rõ ràng và lợi ích dễ cảm nhận.

Ông Lại Tiến Mạnh, Giám đốc Mibrand Việt Nam, chia sẻ: “Khách hàng ngày càng đánh giá các nền tảng tích điểm - đổi quà theo cách rất thực tế. Họ không chỉ hỏi mình có bao nhiêu điểm, mà còn hỏi điểm đó đổi được gì, có dễ đổi không và có phù hợp với nhu cầu chi tiêu hằng ngày hay không. Việc MB dẫn đầu về số lượng hội viên đồng thời được đánh giá cao ở danh mục voucher, quà tặng đa dạng cho thấy nền tảng này đang chạm đúng nhu cầu sử dụng thật của người dùng.”

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thông minh và thực tế hơn, chương trình Khách hàng thân thiết của ngân hàng chỉ có sức hút khi tạo ra quyền lợi rõ ràng. Với vị trí Top 1 về số lượng hội viên và Top 1 về danh mục voucher, quà tặng đa dạng trong khảo sát của Mibrand, MB đang cho thấy nỗ lực đưa nền tảng tích điểm - đổi quà đến gần hơn với nhịp sống hằng ngày của khách hàng.

Nghiên cứu do Mibrand Việt Nam triển khai trong tháng 4/2026, thực hiện với 1.209 người dùng mobile banking tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, trong độ tuổi từ 18 đến 60. Khảo sát tập trung đo lường hành vi sử dụng, mức độ tham gia và đánh giá trải nghiệm của khách hàng đối với các chương trình khách hàng thân thiết của ngân hàng trên nền tảng số.

Công ty Cổ phần Mibrand Việt Nam là đơn vị boutique trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường và tư vấn chiến lược thương hiệu. Mibrand theo đuổi sứ mệnh kiến tạo các giải pháp tăng trưởng dựa trên nền tảng dữ liệu thực chứng, tiêu chuẩn quốc tế và sự thấu hiểu sâu sắc người tiêu dùng Việt Nam.