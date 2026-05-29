Kết nối các doanh nghiệp du lịch Việt Nam - Nhật Bản

Hành trình trải nghiệm kéo dài 5 ngày đã đưa các doanh nghiệp Nhật Bản đi qua Hà Nội, Ninh Bình và Quảng Ninh nhằm tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao và mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước...

Từ ngày 25 - 29/5/2026, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch Ninh Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội - Hanoi Tourism tổ chức đón đoàn famtrip (Khảo sát, trải nghiệm và quảng bá du lịch) Nhật Bản đến khảo sát, kết nối du lịch tại Việt Nam.

DOANH NGHIỆP DU LỊCH NHẬT BẢN FAMTRIP ĐẾN VIỆT NAM

Trong chương trình khảo sát, đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đã trải nghiệm nhiều điểm đến tiêu biểu của miền Bắc Việt Nam.

Tại Ninh Bình, đoàn tham quan Quần thể danh thắng Tràng An, suối khoáng nóng Kênh Gà và lưu trú tại khách sạn Pullman Ninh Bình. Ở Quảng Ninh, các đại biểu khảo sát vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh và trải nghiệm dịch vụ lưu trú tại khách sạn Radisson Blu. Tại Hà Nội, đoàn tham gia hoạt động làm trà sen Tây Hồ cùng nghệ nhân, thưởng thức chương trình đêm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tham quan phố cổ, làng gốm Bát Tràng, trải nghiệm hành trình tàu “Hà Nội 5 cửa ô” và khám phá ẩm thực Thủ đô.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động kết nối B2B doanh nghiệp du lịch Việt Nam - Nhật Bản diễn ra chiều 28/5 tại Hà Nội. Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội, Sở Du lịch Ninh Bình, Sở Văn hóa thể thao và du lịch Quảng Ninh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội cùng đông đảo doanh nghiệp lữ hành hai nước.

Ông Trần Trung Hiếu: "Hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản thời gian qua tiếp tục phát triển mạnh mẽ". Ảnh: Cục Du lịch quốc gia Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh: Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản thời gian qua tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trong đó du lịch là một trong những lĩnh vực nổi bật trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước. Các hoạt động giao lưu văn hóa, xúc tiến quảng bá và trao đổi khách du lịch ngày càng sôi động, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Nhật Bản hiện là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm của du lịch Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Năm 2026, Việt Nam đón hơn 800 nghìn lượt khách Nhật Bản, trong đó gần 40% lựa chọn Hà Nội là điểm dừng chân. Ở chiều ngược lại, nhu cầu du lịch Nhật Bản của du khách Việt Nam cũng tiếp tục tăng, với gần 700 nghìn lượt khách". Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội.

Giới thiệu về tiềm năng du lịch Thủ đô, ông Trần Trung Hiếu cho biết Hà Nội sở hữu hệ thống di sản văn hóa, di tích lịch sử, làng nghề truyền thống phong phú cùng đời sống văn hóa đặc sắc và nhiều sản phẩm du lịch đêm hấp dẫn. Những yếu tố này tạo nên sức hút riêng đối với du khách Nhật Bản, đặc biệt là nhóm khách yêu thích trải nghiệm văn hóa và tìm hiểu bản sắc địa phương.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội, chương trình famtrip khảo sát tuyến du lịch Hà Nội - Ninh Bình - Quảng Ninh là cơ hội quan trọng để doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin thị trường, giới thiệu sản phẩm và xây dựng các chương trình tour phù hợp với nhu cầu của du khách Nhật Bản.

NINH BÌNH ĐẨY MẠNH KẾT NỐI DU LỊCH VỚI NHẬT BẢN

Chia sẻ tại sự kiện, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết Hà Nội, Ninh Bình và Quảng Ninh có sự gắn kết chặt chẽ về lịch sử, văn hóa và không gian phát triển. Đây đều là những địa phương giàu giá trị di sản, nằm trong không gian văn hóa đồng bằng sông Hồng với hệ thống giao thông thuận lợi, tạo điều kiện hình thành tam giác phát triển du lịch quan trọng của khu vực phía Bắc.

Ông Bùi Văn Mạnh: "Nhật Bản hiện cũng là thị trường khách quốc tế trọng điểm của Ninh Bình". Ảnh: Cục Du lịch quốc gia Việt Nam.

Theo ông Bùi Văn Mạnh, cả ba địa phương đều sở hữu hệ thống di sản văn hóa phong phú, có khả năng xây dựng nhiều sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của khách Nhật Bản. Nhật Bản hiện cũng là thị trường khách quốc tế trọng điểm của Ninh Bình.

Trong hai năm qua, tỉnh Ninh Bình đã liên tiếp tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch tại Tokyo và Osaka nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến và tăng cường kết nối với các đối tác Nhật Bản. Dự kiến trong tháng 7 tới, Ninh Bình sẽ tiếp tục tổ chức chương trình xúc tiến du lịch tại Osaka để mở rộng hợp tác với thị trường này". Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình.

Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cũng kỳ vọng sự giao lưu giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là cộng đồng du học sinh, nghiên cứu sinh, người lao động, chuyên gia và giảng viên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác du lịch trong thời gian tới.

"Việt Nam và Nhật Bản có nhiều nét tương đồng về văn hóa, lối sống và tinh thần sẻ chia, tạo nền tảng thuận lợi để phát triển quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững", ông Bùi Văn Mạnh nhấn mạnh.

Bà Nhữ Thị Ngần, Tổng Giám đốc Hanoi Tourism, cho biết năm 2026, Hanoi Tourism định hướng đẩy mạnh khai thác thị trường khách quốc tế đến Việt Nam, trong đó Nhật Bản được xác định là thị trường ưu tiên hàng đầu. Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Nhật Bản nhờ môi trường an toàn, người dân thân thiện, tài nguyên du lịch phong phú cùng chi phí hợp lý.

Ký kết hợp tác giữa Hanoi Tourism và các doanh nghiệp Nhật Bản. Ảnh: Cục Du lịch quốc gia Việt Nam.

Đại diện Hanoi Tourism khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các đối tác Nhật Bản trong việc xây dựng các chương trình tour chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đồng thời tin tưởng chuyến khảo sát lần này không chỉ mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản ngày càng sâu rộng và bền vững.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hanoi Tourism và các doanh nghiệp du lịch Nhật Bản, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Hanoi Tourism cũng công bố nhiều ưu đãi dành riêng cho các doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản tham dự Famtrip 2026 nhằm thể hiện cam kết hợp tác lâu dài. Theo đó, doanh nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác với Hanoi Tourism tại sự kiện sẽ được giảm 30% giá trị hợp đồng cho toàn bộ các đoàn khách đến Việt Nam trong năm 2026. Các đơn vị tham gia hành trình famtrip lần này được giảm 15% giá trị hợp đồng cho các đoàn khách đến Việt Nam trong năm 2026.