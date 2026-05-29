Kết nối các doanh nghiệp du lịch Việt Nam - Nhật Bản
Chu Khôi
29/05/2026, 09:57
Hành trình trải nghiệm kéo dài 5 ngày đã đưa các doanh nghiệp Nhật Bản đi qua Hà Nội, Ninh Bình và Quảng Ninh nhằm tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao và mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước...
Từ ngày 25 - 29/5/2026, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch Ninh Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội - Hanoi Tourism tổ chức đón đoàn famtrip (Khảo sát, trải nghiệm và quảng bá du lịch) Nhật Bản đến khảo sát, kết nối du lịch tại Việt Nam.
DOANH NGHIỆP DU LỊCH NHẬT BẢN FAMTRIP ĐẾN VIỆT NAM
Trong chương trình khảo sát, đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đã trải nghiệm nhiều điểm đến tiêu biểu của miền Bắc Việt Nam.
Tại Ninh Bình, đoàn tham quan Quần thể danh thắng Tràng
An, suối khoáng nóng Kênh Gà và lưu trú tại khách sạn Pullman Ninh Bình. Ở Quảng
Ninh, các đại biểu khảo sát vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh và trải nghiệm dịch
vụ lưu trú tại khách sạn Radisson Blu. Tại Hà Nội, đoàn tham gia hoạt động làm
trà sen Tây Hồ cùng nghệ nhân, thưởng thức chương trình đêm tại Văn Miếu - Quốc
Tử Giám, tham quan phố cổ, làng gốm Bát Tràng, trải nghiệm hành trình tàu “Hà Nội
5 cửa ô” và khám phá ẩm thực Thủ đô.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động kết nối B2B doanh
nghiệp du lịch Việt Nam - Nhật Bản diễn ra chiều 28/5 tại Hà Nội. Chương trình
có sự tham dự của lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội, Sở Du lịch Ninh Bình, Sở Văn hóa
thể thao và du lịch Quảng Ninh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch
Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội cùng đông đảo
doanh nghiệp lữ hành hai nước.
Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội
Trần Trung Hiếu nhấn mạnh: Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản thời gian
qua tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trong đó du lịch là một trong những lĩnh vực nổi
bật trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước. Các hoạt
động giao lưu văn hóa, xúc tiến quảng bá và trao đổi khách du lịch ngày càng
sôi động, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.
Giới thiệu về tiềm năng du lịch Thủ đô, ông Trần Trung Hiếu
cho biết Hà Nội sở hữu hệ thống di sản văn hóa, di tích lịch sử, làng nghề truyền
thống phong phú cùng đời sống văn hóa đặc sắc và nhiều sản phẩm du lịch đêm hấp
dẫn. Những yếu tố này tạo nên sức hút riêng đối với du khách Nhật Bản, đặc biệt
là nhóm khách yêu thích trải nghiệm văn hóa và tìm hiểu bản sắc địa phương.
Theo lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội, chương trình famtrip khảo
sát tuyến du lịch Hà Nội - Ninh Bình - Quảng Ninh là cơ hội quan trọng để doanh
nghiệp hai nước trao đổi thông tin thị trường, giới thiệu sản phẩm và xây dựng
các chương trình tour phù hợp với nhu cầu của du khách Nhật Bản.
NINH BÌNH ĐẨY MẠNH KẾT NỐI DU LỊCH VỚI NHẬT BẢN
Chia sẻ tại sự kiện, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết Hà Nội,
Ninh Bình và Quảng Ninh có sự gắn kết chặt chẽ về lịch sử, văn hóa và không
gian phát triển. Đây đều là những địa phương giàu giá trị di sản, nằm trong
không gian văn hóa đồng bằng sông Hồng với hệ thống giao thông thuận lợi, tạo
điều kiện hình thành tam giác phát triển du lịch quan trọng của khu vực phía Bắc.
Theo ông Bùi Văn Mạnh, cả ba địa phương đều sở hữu hệ thống
di sản văn hóa phong phú, có khả năng xây dựng nhiều sản phẩm du lịch phù hợp với
thị hiếu của khách Nhật Bản. Nhật Bản hiện cũng là thị trường khách quốc tế trọng
điểm của Ninh Bình.
Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cũng kỳ vọng sự giao lưu giữa
nhân dân hai nước, đặc biệt là cộng đồng du học sinh, nghiên cứu sinh, người
lao động, chuyên gia và giảng viên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt
Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác du lịch trong thời
gian tới.
"Việt Nam và Nhật Bản có nhiều nét tương đồng về văn hóa, lối
sống và tinh thần sẻ chia, tạo nền tảng thuận lợi để phát triển quan hệ hợp tác
lâu dài và bền vững", ông Bùi Văn Mạnh nhấn mạnh.
Bà Nhữ Thị Ngần, Tổng Giám đốc Hanoi Tourism, cho biết năm
2026, Hanoi Tourism định hướng đẩy mạnh khai thác thị trường khách quốc tế đến
Việt Nam, trong đó Nhật Bản được xác định là thị trường ưu tiên hàng đầu. Việt
Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Nhật Bản nhờ môi trường
an toàn, người dân thân thiện, tài nguyên du lịch phong phú cùng chi phí hợp
lý.
Đại diện Hanoi Tourism khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục
đồng hành, hỗ trợ các đối tác Nhật Bản trong việc xây dựng các chương trình
tour chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đồng thời tin tưởng chuyến
khảo sát lần này không chỉ mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh mà còn góp phần thúc
đẩy quan hệ hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản ngày càng sâu rộng và bền vững.
Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi
nhớ hợp tác giữa Hanoi Tourism và các doanh nghiệp du lịch Nhật Bản, mở ra thêm
nhiều cơ hội hợp tác trong thời gian tới.
Hanoi Tourism cũng công bố nhiều ưu
đãi dành riêng cho các doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản tham dự Famtrip 2026 nhằm
thể hiện cam kết hợp tác lâu dài. Theo đó, doanh nghiệp ký kết thỏa thuận hợp
tác với Hanoi Tourism tại sự kiện sẽ được giảm 30% giá trị hợp đồng cho toàn bộ
các đoàn khách đến Việt Nam trong năm 2026. Các đơn vị tham gia hành trình
famtrip lần này được giảm 15% giá trị hợp đồng cho các đoàn khách đến Việt Nam
trong năm 2026.
