Phát động Chiến dịch đề xuất sáng kiến toàn cầu chăm sóc sức khỏe và y tế thông minh

Dũng Hiếu

29/05/2026, 16:38

Chiến dịch “Go Healthy with Taiwan 2026” chính thức được phát động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới đề xuất sáng kiến ứng dụng trong lĩnh vực y tế thông minh, công nghệ thể thao và chăm sóc sức khỏe, hướng tới xây dựng các mô hình phát triển bền vững.

Cục Quản lý Thương mại Quốc tế Đài Loan (TITA), thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan, tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng Phát triển Ngoại thương Đài Loan (TAITRA) triển khai Chiến dịch Đề xuất Sáng kiến Toàn cầu “Go Healthy with Taiwan 2026”.

Với chủ đề “Cùng nhau kiến tạo tương lai khỏe mạnh hơn”, chương trình hướng tới thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sức khỏe và chăm sóc sức khỏe, đồng thời phát huy thế mạnh của Đài Loan trong các ngành y tế thông minh, công nghệ thể thao và xe đạp cao cấp.

Theo ban tổ chức, chiến dịch kêu gọi các cơ quan chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp và viện nghiên cứu trên toàn thế giới gửi các đề xuất ứng dụng sáng tạo có khả năng triển khai thực tiễn và mở rộng ở quy mô quốc tế. Các sáng kiến được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và xây dựng các mô hình phát triển bền vững trong tương lai.

Tại Việt Nam, khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống ngày càng gia tăng, chương trình được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để doanh nghiệp, trường đại học và các tổ chức nghiên cứu tiếp cận những giải pháp công nghệ và mô hình phát triển mới từ Đài Loan.

Đây cũng được xem là một kênh thúc đẩy kết nối hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực y tế thông minh, công nghệ thể thao và chăm sóc sức khỏe.

Phát biểu tại họp báo khởi động chiến dịch, ông William Liu, Tổng Giám đốc TITA, cho biết sáng kiến “Healthy Taiwan” hiện là một trong những định hướng chính sách trọng tâm của chính quyền Đài Loan. Theo ông, chiến dịch “Go Healthy with Taiwan” được triển khai nhằm tiếp tục quảng bá năng lực đổi mới sáng tạo của Đài Loan trong lĩnh vực sức khỏe, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế và tạo ra các giá trị cộng hưởng trên phạm vi toàn cầu.

Ông William Liu cho biết ba đội chiến thắng xuất sắc nhất của mùa giải năm 2025 sẽ được mời chia sẻ kinh nghiệm hợp tác quốc tế tại Triển lãm Taiwan Expo diễn ra tại Ba Lan vào tháng 6 tới.

Trong khi đó, ông Simon Wang, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc TAITRA, cho biết chiến dịch năm nay sẽ được kết nối với các triển lãm thương mại quốc tế và các hoạt động xúc tiến kinh doanh nhằm đưa những giải pháp đổi mới của Đài Loan tiếp cận sâu hơn với thị trường toàn cầu.

Theo ông Simon Wang, chương trình sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Đài Loan tăng cường kết nối với các nhà đầu tư, nhà mua hàng và cộng đồng khởi nghiệp quốc tế, qua đó thúc đẩy các cơ hội hợp tác và đơn hàng thương mại trong tương lai.

Sự kiện phát động có sự tham dự của gần 100 khách mời, gồm đại diện các hiệp hội ngành nghề, tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Đài Loan.

Ban tổ chức cho biết mùa đầu tiên của chiến dịch năm 2025 đã thu hút 638 đề xuất đến từ 55 quốc gia. Trên cơ sở đó, chương trình năm 2026 đặt mục tiêu tiếp nhận hơn 800 đề xuất từ nhiều khu vực trên thế giới.

Tại họp báo, khu trải nghiệm “Health AI Hub” cũng được giới thiệu với ba nhóm giải pháp trọng tâm gồm đạp xe, thể hình và công nghệ thể thao, cùng các ứng dụng y tế thông minh. Nhiều doanh nghiệp Đài Loan đã trưng bày các sản phẩm liên quan đến di chuyển phát thải thấp, thể thao thông minh, chăm sóc sức khỏe chính xác và quản lý lão hóa lành mạnh.

Theo ban tổ chức, các giải pháp này cho thấy xu hướng kết hợp giữa đổi mới công nghệ và phát triển bền vững trong ngành công nghiệp sức khỏe, đồng thời phản ánh những định hướng mới về phong cách sống khỏe mạnh trong tương lai.

Chiến dịch “Go Healthy with Taiwan 2026” hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 5/8/2026. Ba đội chiến thắng xuất sắc nhất sẽ nhận giải thưởng trị giá 30.000 USD mỗi đội để triển khai các sáng kiến đã đề xuất.

Thông qua chương trình, Đài Loan kỳ vọng tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sức khỏe và chăm sóc sức khỏe, đồng thời thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo phục vụ nâng cao chất lượng cuộc sống trên phạm vi toàn cầu.

Chiến dịch Go Healthy with Taiwan 2026 sáng kiến sức khỏe

Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thiết bị y tế trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND TP.Hồ Chí Minh.

Nền tảng hợp đồng lao động điện tử sẽ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp, hộ đăng ký kinh doanh, nhằm xác minh thông tin người sử dụng lao động tham gia giao kết hợp đồng. Còn việc kết nối với cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội để hỗ trợ đối chiếu thông tin về tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động...

Quy định doanh nghiệp không đóng hoặc đóng không đầy đủ bảo hiểm thất nghiệp phải tự chi trả quyền lợi cho người lao động, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia...

Góp ý tại buổi thẩm định, các ý kiến chuyên gia nhấn mạnh việc xây dựng luật cần bảo đảm nguyên tắc phát triển thị trường đi đôi với an toàn hệ thống; mở rộng giao dịch gắn với minh bạch; đổi mới đi cùng kỷ luật...

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cạnh tranh toàn cầu và yêu cầu phát triển xanh ngày càng gia tăng, nông dân buộc phải thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao trình độ khoa học công nghệ để thích ứng với giai đoạn phát triển mới...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

