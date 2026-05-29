Phát động Chiến dịch đề xuất sáng kiến toàn cầu chăm sóc sức khỏe và y tế thông minh

Chiến dịch “Go Healthy with Taiwan 2026” chính thức được phát động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới đề xuất sáng kiến ứng dụng trong lĩnh vực y tế thông minh, công nghệ thể thao và chăm sóc sức khỏe, hướng tới xây dựng các mô hình phát triển bền vững.

Cục Quản lý Thương mại Quốc tế Đài Loan (TITA), thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan, tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng Phát triển Ngoại thương Đài Loan (TAITRA) triển khai Chiến dịch Đề xuất Sáng kiến Toàn cầu “Go Healthy with Taiwan 2026”.

Với chủ đề “Cùng nhau kiến tạo tương lai khỏe mạnh hơn”, chương trình hướng tới thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sức khỏe và chăm sóc sức khỏe, đồng thời phát huy thế mạnh của Đài Loan trong các ngành y tế thông minh, công nghệ thể thao và xe đạp cao cấp.

Theo ban tổ chức, chiến dịch kêu gọi các cơ quan chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp và viện nghiên cứu trên toàn thế giới gửi các đề xuất ứng dụng sáng tạo có khả năng triển khai thực tiễn và mở rộng ở quy mô quốc tế. Các sáng kiến được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và xây dựng các mô hình phát triển bền vững trong tương lai.

Tại Việt Nam, khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống ngày càng gia tăng, chương trình được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để doanh nghiệp, trường đại học và các tổ chức nghiên cứu tiếp cận những giải pháp công nghệ và mô hình phát triển mới từ Đài Loan.

Đây cũng được xem là một kênh thúc đẩy kết nối hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực y tế thông minh, công nghệ thể thao và chăm sóc sức khỏe.

Phát biểu tại họp báo khởi động chiến dịch, ông William Liu, Tổng Giám đốc TITA, cho biết sáng kiến “Healthy Taiwan” hiện là một trong những định hướng chính sách trọng tâm của chính quyền Đài Loan. Theo ông, chiến dịch “Go Healthy with Taiwan” được triển khai nhằm tiếp tục quảng bá năng lực đổi mới sáng tạo của Đài Loan trong lĩnh vực sức khỏe, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế và tạo ra các giá trị cộng hưởng trên phạm vi toàn cầu.

Ông William Liu cho biết ba đội chiến thắng xuất sắc nhất của mùa giải năm 2025 sẽ được mời chia sẻ kinh nghiệm hợp tác quốc tế tại Triển lãm Taiwan Expo diễn ra tại Ba Lan vào tháng 6 tới.

Trong khi đó, ông Simon Wang, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc TAITRA, cho biết chiến dịch năm nay sẽ được kết nối với các triển lãm thương mại quốc tế và các hoạt động xúc tiến kinh doanh nhằm đưa những giải pháp đổi mới của Đài Loan tiếp cận sâu hơn với thị trường toàn cầu.

Theo ông Simon Wang, chương trình sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Đài Loan tăng cường kết nối với các nhà đầu tư, nhà mua hàng và cộng đồng khởi nghiệp quốc tế, qua đó thúc đẩy các cơ hội hợp tác và đơn hàng thương mại trong tương lai.

Sự kiện phát động có sự tham dự của gần 100 khách mời, gồm đại diện các hiệp hội ngành nghề, tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Đài Loan.

Ban tổ chức cho biết mùa đầu tiên của chiến dịch năm 2025 đã thu hút 638 đề xuất đến từ 55 quốc gia. Trên cơ sở đó, chương trình năm 2026 đặt mục tiêu tiếp nhận hơn 800 đề xuất từ nhiều khu vực trên thế giới.

Tại họp báo, khu trải nghiệm “Health AI Hub” cũng được giới thiệu với ba nhóm giải pháp trọng tâm gồm đạp xe, thể hình và công nghệ thể thao, cùng các ứng dụng y tế thông minh. Nhiều doanh nghiệp Đài Loan đã trưng bày các sản phẩm liên quan đến di chuyển phát thải thấp, thể thao thông minh, chăm sóc sức khỏe chính xác và quản lý lão hóa lành mạnh.

Theo ban tổ chức, các giải pháp này cho thấy xu hướng kết hợp giữa đổi mới công nghệ và phát triển bền vững trong ngành công nghiệp sức khỏe, đồng thời phản ánh những định hướng mới về phong cách sống khỏe mạnh trong tương lai.

Chiến dịch “Go Healthy with Taiwan 2026” hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 5/8/2026. Ba đội chiến thắng xuất sắc nhất sẽ nhận giải thưởng trị giá 30.000 USD mỗi đội để triển khai các sáng kiến đã đề xuất.

Thông qua chương trình, Đài Loan kỳ vọng tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sức khỏe và chăm sóc sức khỏe, đồng thời thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo phục vụ nâng cao chất lượng cuộc sống trên phạm vi toàn cầu.