MB ký kết hợp tác với tỉnh Khánh Hòa, đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số địa phương

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và UBND tỉnh Khánh Hòa ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, mở ra khuôn khổ hợp tác lâu dài nhằm huy động nguồn lực tài chính, thúc đẩy đầu tư, chuyển đổi số và phát triển các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn mới.

MB và UBND tỉnh Khánh Hòa ký kết Bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: MB.

Lễ ký kết diễn ra với sự tham dự của ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội; ông Bùi Huy Thọ - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 10; cùng lãnh đạo các sở, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sự kiện là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc phát huy thế mạnh của mỗi bên để đồng hành cùng mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của Khánh Hòa theo định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

KHÁNH HÒA: KHÁT VỌNG TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, TRUNG TÂM KINH TẾ BIỂN LỚN

Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác lập mô hình phát triển “1 tầm nhìn chung, 2 trục kết nối, 3 cực tăng trưởng, 4 trụ cột động lực”, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm, đồng thời hình thành các các cực tăng trưởng Vân Phong, Nha Trang – Cam Lâm – Cam Ranh và khu vực phía Nam, tạo sự liên kết chặt chữ giữa công nghiệp, logistics, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển và đô thị hiện đại.

Đồng thời, quy hoạch mới cũng đặt mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, đô thị thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ biển, năng lượng mới, logistics và các ngành dịch vụ chất lượng cao. Đây chính là nền tảng quan trọng để Khánh Hòa thu hút mạnh mẽ hơn các nguồn lực đầu tư trong nước và quốc tế trong thời gian tới.

MB ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁNH HÒA TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ, KIẾN TẠO CỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI CỦA QUỐC GIA

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, tỉnh xác định việc huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn lực tài chính từ các tổ chức tín dụng và nhà đầu tư, có ý nghĩa then chốt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao năng lực tài chính, nền tảng công nghệ và hệ sinh thái số của MB, đồng thời kỳ vọng ngân hàng sẽ trở thành đối tác chiến lược trong việc thu xếp nguồn vốn, tư vấn đầu tư, kết nối doanh nghiệp và đồng hành cùng tỉnh triển khai các dự án hạ tầng, chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MB.

Về phía MB, ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, khẳng định ngân hàng luôn xác định sứ mệnh không chỉ là một tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính mà còn là đối tác đồng hành cùng Chính phủ, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị phát triển bền vững.

Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB cam kết MB sẽ là đối tác tin cậy của tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: MB.

Sau gần 32 năm phát triển, MB đã trở thành một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam với tổng tài sản hợp nhất trên 1,6 triệu tỷ đồng (tính đến hết năm 2025), hiện phục vụ 38 triệu khách hàng thông qua hệ sinh thái tài chính toàn diện. MB cũng là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên có quy mô tín dụng và huy động vốn vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong về chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp số và tập đoàn tài chính dẫn đầu.

Tại Khánh Hòa, MB đã hiện diện gần 20 năm với 11 điểm giao dịch, giữ vị trí dẫn đầu nhóm ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn về thị phần tín dụng và huy động vốn. Không chỉ cung cấp các giải pháp tài chính hiện đại cho người dân và doanh nghiệp, MB còn tích cực triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Tại lễ ký kết, hai bên thống nhất triển khai các nội dung trọng tâm, bao gồm:

Trao đổi thông tin về định hướng phát triển, nhu cầu đầu tư và các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh;

Phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch và kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư;

Nghiên cứu triển khai các giải pháp chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, ngân hàng số và dịch vụ tài chính số phục vụ chính quyền, doanh nghiệp và người dân;

Kết nối các tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và các nguồn lực trong nước, quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;

Phối hợp thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giáo dục tài chính và phát triển cộng đồng.

Bên cạnh đó, MB sẽ nghiên cứu thu xếp và cung cấp các giải pháp tài chính cho các dự án hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, logistics, năng lượng, đô thị và du lịch; đồng thời phát huy thế mạnh trong kết nối các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khánh Hòa.

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa MB và UBND tỉnh Khánh Hòa không chỉ thiết lập nền tảng hợp tác giữa một địa phương giàu tiềm năng phát triển với một định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, mà còn góp phần huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và hiện thực hóa mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong giai đoạn tới.