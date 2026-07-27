Giá mua vàng miếng SJC bật tăng tới 7 triệu đồng/lượng chỉ trong 3 phiên

Với 3 phiên tăng liên tiếp (24-27/7), tuỳ doanh nghiệp, giá mua vàng miếng SJC tăng tổng cộng từ 4 triệu - 7 triệu đồng/lượng và giá bán tăng từ 3 triệu – 6 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, tổng mức tăng thấp hơn so với vàng miếng SJC gần một nửa…

Giá mua vàng miếng SJC bật tăng tới 7 triệu đồng/lượng trong 3 phiên. Nguồn ảnh: SJC

Sau nhịp sập giá mạnh tới 7 triệu đồng/lượng vào phiên giữa tuần trước (23/7), giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt hồi phục. Giá mua, bán vàng miếng SJC tiếp tục nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ ba liên tiếp (24 – 27/7).

Cập nhật diễn biễn thị trường, các hệ thống kinh doanh lớn như Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đồng loạt niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 139 triệu đồng/lượng còn giá bán là 143 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 9 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên không đổi, tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên cuối tuần trước (25/7).

Trái ngược với mức điều chỉnh ổn định giữa các đơn vị phía Bắc, thị trường phía Nam ghi nhận diễn biến phân hóa rõ rệt hơn khi giá mua, bán vàng miếng SJC được điều chỉnh với biên độ tăng khác nhau giữa các đơn vị. Dù biên độ tăng mạnh hơn so với khu vực phía Bắc nhưng giá bán vàng miếng SJC tại đây vẫn thấp hơn ngưỡng chung.

Với 2 nhịp điều chỉnh tăng chỉ trong hơn 1 tiếng đầu mở cửa, Mi Hồng đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại 140,5 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Ngọc Thẩm tăng giá mua, bán vàng miếng SJC gấp đôi so với doanh nghiệp trong cùng khu vực, ở mức 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 9 giờ 30 phút, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC tại 137 triệu – 142 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 27/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Ở phân khúc vàng nhẫn, xu hướng tăng cũng diễn ra đồng loạt tại các hệ thống kinh doanh lớn trên cả nước. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào chính sách kinh doanh của tuỳ doanh nghiệp, biên độ tăng giá vàng nhẫn giữa các đơn vị không đồng đều, dao động từ 1,4 triệu – 1,7 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong 3 phiên tăng liên tiếp (24-27/7), giá mua vàng miếng SJC tăng từ 4 triệu - 7 triệu đồng/lượng trong khi giá bán tăng từ 3 triệu – 6 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn 9999, giá giao dịch tăng thấp hơn so với vàng miếng SJC, dao động từ 1,45 triệu – 4,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và từ 1,55 triệu - 3,5 triệu đồng/lượng với chiều bán.

DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là ba doanh nghiệp thuộc nhóm niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Đồng thời, giá vàng nhẫn niêm yết tại cả ba doanh nghiệp này đều cao hơn so với giá giao dịch vàng miếng SJC khoảng 1,2 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều ghi nhận mua bán tăng mạnh hơn giá mua.

Tính đến 9 giờ 30 phút, cả hai doanh nghiệp này cùng đặt giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn và giá vàng nhẫn vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại mức 140,3 triệu – 144,2 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 1,4 triệu đồng/lượng với chiều mua và tăng 1,5 triệu đồng/lượng với chiều bán.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI tăng 1,7 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại doanh nghiệp này niêm yết ổn định ở mức 140,2 triệu – 144,2 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.

Mức tăng giá mua, bán vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 27/7 so với 25/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng với chiều mua và chiều bán. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 138,5 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 9 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Tương tự, sau khi cũng bật tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý niêm yết ổn định tại mức 139 triệu – 143 triệu đồng/lượng.

Cùng chung mức điều chỉnh tăng trên, Ngọc Thẩm, đặt giá giao dịch vàng nhẫn 9999 tại ngưỡng 128,5 triệu – 132,5 triệu đồng/lượng. Đây là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Tại PNJ, giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 tại thương hiệu này tăng 1,4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán, niêm yết giá mua ở mức 137,6 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 142,6 triệu đồng/lượng.

So với giá giao dịch vàng miếng SJC, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các thương hiệu trên đều thấp hơn từ 400 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng. Riêng tại Phú Quý, đây là đơn vị duy nhất ghi nhận giá giao dịch vàng nhẫn tương đương so với vàng miếng SJC.