Giá mua vàng miếng SJC bật tăng tới 7 triệu đồng/lượng chỉ trong 3 phiên
MMai Nhi
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Với 3 phiên tăng liên tiếp (24-27/7), tuỳ doanh nghiệp, giá mua vàng miếng SJC tăng tổng cộng từ 4 triệu - 7 triệu đồng/lượng và giá bán tăng từ 3 triệu – 6 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, tổng mức tăng thấp hơn so với vàng miếng SJC gần một nửa…
Sau nhịp sập giá mạnh tới 7 triệu
đồng/lượng vào phiên giữa tuần trước (23/7), giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt
hồi phục. Giá mua, bán vàng miếng SJC tiếp tục nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ
ba liên tiếp (24 – 27/7).
Cập nhật diễn biễn thị trường, các hệ thống kinh doanh lớn như Công ty
SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đồng loạt niêm
yết giá mua vàng miếng ở mức 139 triệu đồng/lượng còn giá bán là 143 triệu
đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 9 giờ 30 phút, mức giá giao dịch
trên không đổi, tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên cuối tuần
trước (25/7).
Trái ngược với mức điều chỉnh ổn định giữa các đơn vị phía Bắc, thị
trường phía Nam ghi nhận diễn biến phân hóa rõ rệt hơn khi giá mua, bán vàng miếng SJC được điều
chỉnh với biên độ tăng khác nhau giữa các đơn vị. Dù biên độ tăng mạnh hơn so với khu vực phía Bắc nhưng giá bán
vàng miếng SJC tại đây vẫn thấp hơn ngưỡng chung.
Với 2 nhịp điều chỉnh tăng chỉ trong
hơn 1 tiếng đầu mở cửa, Mi Hồng đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại 140,5
triệu – 142,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua
và tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán.
Ngọc Thẩm tăng giá mua, bán vàng miếng
SJC gấp đôi so với doanh nghiệp trong cùng khu vực, ở mức 4 triệu đồng/lượng mỗi
chiều. Tính đến 9 giờ 30 phút, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng
miếng SJC tại 137 triệu – 142 triệu đồng/lượng.
Ở phân khúc vàng nhẫn, xu hướng tăng
cũng diễn ra đồng loạt tại các hệ thống kinh doanh lớn trên cả nước. Tuy nhiên,
tuỳ thuộc vào chính sách kinh doanh của tuỳ doanh nghiệp, biên độ tăng giá vàng
nhẫn giữa các đơn vị không đồng đều, dao động từ 1,4 triệu – 1,7 triệu đồng/lượng.
Chỉ trong 3 phiên tăng liên tiếp (24-27/7), giá mua vàng miếng SJC tăng từ 4 triệu - 7 triệu đồng/lượng trong khi giá bán tăng từ 3 triệu – 6 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn 9999, giá giao dịch tăng thấp hơn so với vàng miếng SJC, dao động từ 1,45 triệu – 4,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và từ 1,55 triệu - 3,5 triệu đồng/lượng với chiều bán.
DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo
Tín Mạnh Hải là ba doanh nghiệp thuộc nhóm niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn cao
nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Đồng thời, giá vàng nhẫn niêm yết
tại cả ba doanh nghiệp này đều cao hơn so với giá giao dịch vàng miếng SJC
khoảng 1,2 triệu đồng/lượng.
Giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều ghi nhận mua bán tăng mạnh hơn giá mua.
Tính đến 9 giờ 30 phút, cả hai doanh nghiệp này cùng đặt giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn và giá vàng nhẫn vàng nhẫn ép vỉ
Kim Gia Bảo tại mức 140,3 triệu – 144,2 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 1,4 triệu đồng/lượng với
chiều mua và tăng 1,5 triệu đồng/lượng với chiều bán.
Trong khi đó, giá
vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng
Thịnh Vượng tại
DOJI tăng 1,7 triệu đồng/lượng đối với cả hai
chiều mua và bán. Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại doanh nghiệp này niêm yết ổn định ở
mức 140,2 triệu – 144,2 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng
nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC tăng 1,5 triệu
đồng/lượng với chiều mua và chiều bán. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn
tại ngưỡng 138,5 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 9 giờ 30 phút,
mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.
Tương tự, sau khi cũng bật tăng
1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 tại
Phú Quý niêm yết ổn định tại mức 139 triệu – 143 triệu đồng/lượng.
Cùng chung mức điều chỉnh tăng trên, Ngọc Thẩm, đặt giá giao dịch vàng nhẫn 9999
tại ngưỡng 128,5 triệu – 132,5 triệu đồng/lượng. Đây là đơn vị niêm yết giá vàng
nhẫn thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.
Tại PNJ, giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 tại thương hiệu này tăng
1,4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán, niêm
yết giá mua ở mức 137,6 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 142,6 triệu
đồng/lượng.
So với giá giao dịch vàng miếng SJC,
giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các thương hiệu trên đều thấp hơn từ 400 nghìn
– 500 nghìn đồng/lượng. Riêng tại Phú Quý, đây là đơn vị duy nhất ghi nhận giá giao
dịch vàng nhẫn tương đương so với vàng miếng SJC.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 10 giờ ngày 27/7 (giờ Việt Nam), hợp
đồng giá vàng giao ngay bật tăng gần 1%, tiến lên ngưỡng 4.089,2 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), Khoảng cách giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới đồng loạt neo ở ngưỡng phổ biến là 10,92 triệu đồng/lượng. Trong
khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, mức chênh lệch này dao động từ 10,42 triệu–
12,12 triệu đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp.Cábiệt tại Ngọc Thẩm, khoảng
cách này chỉ còn khảong 420 nghìn đồng/lượng.
Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, nhưng lãi suất kỳ hạn 1 tháng vẫn neo trên 7%, kéo chênh lệch giữa hai kỳ hạn lên gần 5 điểm phần trăm. Diễn biến này cho thấy thanh khoản ngắn hạn được cải thiện nhờ các biện pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước, song thị trường vẫn thận trọng với triển vọng nguồn vốn trong bối cảnh rủi ro bên ngoài gia tăng…
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.