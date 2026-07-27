Giá bán USD tự do thấp hơn ngân hàng, giá mua cao hơn

Ngày 27/7, thị trường tự do ghi nhận giá mua USD cao hơn từ 233 - 465 đồng so với các ngân hàng nhưng giá bán lại thấp hơn 55 - 137 đồng. Chênh lệch giá mua - bán trên thị trường tự do khoảng 20 đồng mỗi USD...

Ngày 27/7, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại tăng khoảng 10 đồng so với phiên trước (Ảnh: PL).

Ngày 27/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.293, tăng 10 đồng so với phiên 24/7. Theo đó, trần tỷ giá áp dụng cho các ngân hàng thương mại tăng lên 26.557 VND.

Khảo sát bảng niêm yết tỷ giá USD của hơn 30 ngân hàng sáng nay cho thấy giá USD tiếp tục dao động trong vùng 25.935 - 26.557 VND, tăng trên dưới 10 đồng so với cuối tuần trước.

Ở chiều mua tiền mặt, HSBC đang niêm yết mức cao nhất thị trường 26.167 đồng/USD, theo sau là VIB (26.160 đồng), PGBank (26.150 đồng), SeABank (26.140 đồng), MSB và VPBank (cùng 26.136 đồng), BIDV và OCB (26.135 đồng). Trong khi đó, VietinBank có giá mua thấp nhất, chỉ 25.935 đồng/USD, thấp hơn 232 đồng/USD so với HSBC.

Đối với mua chuyển khoản, OCB dẫn đầu với 26.185 đồng/USD, tiếp theo là VIB (26.170 đồng), HSBC (26.167 đồng), Kiên Long Bank (26.155 đồng) và Bảo Việt, Indovina (26.150 đồng).

Ở chiều bán tiền mặt, Saigonbank niêm yết cao nhất ở 26.557 đồng/USD, kế đến là UOB (26.540 đồng), Nam Á Bank (26.535 đồng) và PVcomBank (26.530 đồng). Mức giá bán phổ biến tại nhiều ngân hàng như Agribank, Vietcombank, TPBank, VIB, SeABank, ABBank và VRB là 26.520 đồng/USD.

Đáng chú ý, MBV đang có giá bán chuyển khoản thấp nhất thị trường ở mức 26.468 đồng/USD. Với giao dịch tiền mặt, VietinBank và Kiên Long Bank cùng niêm yết mức thấp nhất 26.475 đồng/USD, thấp hơn 82 đồng/USD so với ngân hàng có giá bán cao nhất.

Khảo sát cho thấy biên độ chênh lệch giữa giá mua và giá bán USD tại các ngân hàng hiện dao động khá rộng. Mức chênh lệch phổ biến nằm trong khoảng 350 - 420 đồng/USD. Trong đó, HSBC có biên độ thấp nhất, chỉ 315 đồng/USD, trong khi VietinBank ghi nhận mức cao nhất lên tới 540 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch ở mức 26.400 (mua), tăng 70 đồng so với 24/7 trong khi giá bán ở mức 26.420 đồng/USD, tăng 60 đồng. So với hệ thống ngân hàng, giá mua trên thị trường tự do cao hơn từ 233 - 465 đồng/USD, trong khi giá bán lại thấp hơn từ 55 - 137 đồng/USD.

Diễn biến tỷ giá từ đầu năm đến 27/7/2026 (Nguồn: NHNN, NHTM, WiGroup).

Một yếu tố đáng chú ý tác động đến diễn biến tỷ giá là việc Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục đưa Việt Nam vào Danh sách giám sát ngoại hối trong báo cáo công bố ngày 23/7. Dù khẳng định không có đối tác thương mại lớn nào, trong đó có Việt Nam, thao túng tiền tệ trong năm 2025, Mỹ vẫn duy trì giám sát đối với Việt Nam do đáp ứng từ hai tiêu chí trở lên, chủ yếu liên quan đến thặng dư thương mại song phương và thặng dư tài khoản vãng lai.

Trong ngắn hạn, việc tiếp tục nằm trong danh sách giám sát không tạo ra tác động trực tiếp lên tỷ giá USD/VND, nhưng có thể làm thu hẹp dư địa can thiệp ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan điều hành sẽ phải thận trọng hơn khi bán USD bình ổn thị trường, đồng thời ưu tiên sử dụng các công cụ gián tiếp như điều tiết thanh khoản và lãi suất để ổn định tỷ giá.

Ngoài ra, việc Mỹ mở rộng áp thuế đối với hơn 60 đối tác thương mại được dự báo sẽ tiếp tục làm gia tăng bất ổn đối với thương mại toàn cầu. Trong bối cảnh đó, diễn biến của đồng USD và tỷ giá USD/VND có thể chịu ảnh hưởng từ tâm lý thận trọng của thị trường, bên cạnh các yếu tố như chính sách tiền tệ của Fed và cung - cầu ngoại tệ trong nước.