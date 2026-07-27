Tín hiệu tích cực từ việc giá vàng giữ vững mốc 4.000 USD/oz

Giá vàng tăng mạnh khi khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (27/7) tại thị trường châu Á, khi những tín hiệu xuống thang của cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh kéo giá dầu thô giảm mạnh...

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giới phân tích cho rằng việc vàng giữ được mốc chủ chốt 4.000 USD/oz trong suốt 4 tuần qua, bất chấp áp lực lớn từ giá dầu tăng cao, là một dấu hiệu tích cực cho thấy thị trường kim loại quý đang đứng trước cơ hội bước vào một giai đoạn tăng giá mới.

Lúc gần 7h sáng, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng gần 35 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại New York, tương đương tăng gần 0,9%, giao dịch ở mức 4.088 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 1,4 USD/oz, tương đương tăng 2,4%, đạt gần 59,7 USD/oz.

Tuần vừa rồi, giá dầu thô tăng mạnh lên mức cao nhất trong 9 tuần trong tuần vừa rồi do xung đột Mỹ - Iran nóng lên, củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm 2026. Tuy vậy, giá vàng vẫn tăng 0,7% trong cả tuần nhờ lực mua ở vùng giá quanh 4.000 USD/oz.

Trao đổi với trang Kitco News, nhiều nhà phân tích chỉ ra rằng dù giá vàng không giữ được mốc 4.100 USD/oz, áp lực bán ở vùng giá trên 4.000 USD là tương đối hạn chế ngay cả khi rủi ro từ triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn vẫn còn lớn.

Cuối tuần vừa rồi, Mỹ và Iran ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau và nhờ đó, giá dầu hạ nhiệt nhanh. Theo tin từ hãng tin CNBC, Iran tuyên bố sẽ ngừng các cuộc tấn công chừng nào Mỹ cũng dừng việc không kích Iran, đánh dấu một bước xuống thang sau hai tuần chiến sự căng thẳng.

Thông tin này khiến giá dầu Brent giao sau tại thị trường London có lúc giảm hơn 5% xuống còn 92 USD/thùng, và giá dầu WTI giao sau tại New York cũng ghi nhận mức giảm tương tự, còn khoảng 85 USD/thùng. Tuần trước, giá dầu Brent có lúc đạt hơn 100 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 5.

Giá dầu giảm đồng nghĩa áp lực lạm phát giảm bớt, theo đó làm suy yếu các đặt cược vào việc Fed tăng lãi suất, có lợi cho một tài sản không mang lãi suất như vàng.

Trong tuần này, ngoài các tin tức về Trung Đông, nhà đầu tư sẽ dành sự quan tâm cho cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư. Một số chuyên gia nhận định cuộc họp này có thể sẽ không tác động nhiều tới giá vàng, vì Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất và phải cân bằng giữa sự dai dẳng của lạm phát và tăng trưởng kinh tế đã trở nên mong manh hơn trước.

Tuy nhiên, nếu Fed có những tín hiệu “dọn đường” cho một đợt tăng lãi suất trước cuối năm nay, sức ép mất giá đối với vàng có thể gia tăng. Nhưng mặt khác, cũng có chuyên gia nhận định thị trường đang dần thích nghi với chủ trương của Chủ tịch Fed Kevin Warsh là giảm bớt việc phát tín hiệu trước về đường đi của chính sách tiền tệ.

Nhà phân tích Lukman Otunuga của công ty FXTM nhận định trong bối cảnh còn có quá nhiều sự bất định xung quanh chính sách tiền tệ của Mỹ, diễn biến giá vàng sẽ tùy thuộc nhiều vào dữ liệu lạm phát. Ông nhận định kết quả cuộc họp Fed tuần này và số liệu lạm phát chỉ số giá tiêu dùng cá nhân Mỹ (PCE) - theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Năm - có thể sẽ quyết định giá vàng sẽ kết thúc tháng 7 ở mức nào.

“Một báo cáo PCE nóng hơn kỳ vọng có thể đẩy cao kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, một lần nữa đe dọa mốc 4.000 USD/oz của giá vàng. Ngược lại, bất kỳ dấu hiệu dịu đi nào của lạm phát có thể mang tới cho vàng một phao cứu sinh”, ông Otunuga nói.

Ông cho rằng mốc 4.000 USD/oz vẫn là mức sàn cấu trúc cần theo dõi. Nếu giảm dưới mốc này, giá vàng có thể trượt về 3.950 USD/oz và 3.900 USD/oz. Ngược lại, nếu mốc 4.000 USD/oz được giữ vững, việc tái lập các mốc 4.100 USD/oz và 4.200 USD/oz là điều hoàn toàn có thể.

Chuyên gia Simon-Peter Massabni của trang XS.com cho rằng cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông có thể tạo ra một bước ngoặt đối với giá vàng. “Nếu giá dầu cao kéo dài gây áp lực lên hoạt động kinh tế và thị trường việc làm, mối lo về tăng trưởng kinh tế rốt cuộc có thể sẽ lớn hơn cả mối lo lạm phát. Khi đó, nhà đầu tư có thể chuyển sang mua nhiều các tài sản phòng thủ như vàng, nhất là nếu thị trường lại chuyển sang kỳ vọng Fed giảm lãi suất”, ông nói.

Bà Thu Lan Nguyen, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa cơ bản của ngân hàng Commerzbank, cũng nhận thấy cơ hội khởi sắc của giá vàng khi mốc giá 4.000 USD/oz được giữ vững. “Trong một kịch bản cực đoan là xung đột còn tiếp diễn… dẫn tới một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, giá vàng sẽ hưởng lợi, vì các ngân hàng trung ương sẽ phải chuyển sang giảm lãi suất để ứng phó với rủi ro suy thoái kinh tế”, bà nói.

Dù vậy, một số nhà phân tích vẫn giữ quan điểm bi quan về giá vàng, cho rằng lãi suất thực đang tăng lên là yếu tố không thể bỏ qua, ngay cả khi nền kinh tế toàn cầu có dấu hiệu giảm tốc. “Chẳng có lý do căn bản nào để cho rằng lãi suất Fed và môi trường tỷ giá đồng USD sẽ sớm ủng hộ việc tăng nắm giữ vị thế vàng giá lên”, chiến lược gia trưởng Bart Melek của ngân hàng đầu tư TD Securities nhận xét.

Ngoài cuộc họp của Fed, cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vào ngày thứ Năm là một sự kiện khác đáng quan tâm trong tuần này. Thị trường đang kỳ vọng BOJ sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này, nhưng có thể đưa ra tín hiệu cứng rắn.

Nếu một dấu hiệu cứng rắn từ BOJ khiến đồng yên phục hồi mạnh từ mức đáy của 40 năm là hơn 163 yên đổi 1 USD hiện nay, giới đầu tư có thể rút vốn mạnh khỏi các vị thế giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade). Trong một kịch bản như vậy, thanh khoản trên thị trường tài chính toàn cầu có thể thắt chặt, nhà đầu tư có thể phải bán vàng để huy động tiền mặt.

Mức giá vàng giao ngay vào đầu giờ sáng nay tương đương khoảng 130,6 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.100 đồng (mua vào) và 26.510 đồng (bán ra).