Lãi suất qua đêm thấp nhất kể từ đầu năm nhưng các kỳ hạn dài vẫn neo cao

Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, nhưng lãi suất kỳ hạn 1 tháng vẫn neo trên 7%, kéo chênh lệch giữa hai kỳ hạn lên gần 5 điểm phần trăm. Diễn biến này cho thấy thanh khoản ngắn hạn được cải thiện nhờ các biện pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước, song thị trường vẫn thận trọng với triển vọng nguồn vốn trong bối cảnh rủi ro bên ngoài gia tăng…

Căng thẳng địa chính trị bùng phát trở lại khiến giá dầu leo thang lên trên 90USD/thùng gây áp lực lớn cho điều hành chính sách tiền tệ (Ảnh: ShutterStock).

Trong tuần từ 20/7 - 24/7, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh ở các kỳ hạn ngắn nhưng tăng tại các kỳ hạn từ 2 tuần trở lên.

Đến cuối phiên 24/7, lãi suất VND bình quân trên thị trường liên ngân hàng ở mức: qua đêm 2,5%/năm, giảm 1,4 điểm phần trăm (đpt) so với cuối tuần trước; kỳ hạn 1 tuần 3,35%/năm (-1,3 đpt); kỳ hạn 2 tuần 5,6%/năm (+ 0,2 đpt); và kỳ hạn 1 tháng 7,3%/năm (+ 0,3 đpt).

Các biện pháp nới điều kiện nguồn vốn của Ngân hàng Nhà nước, gồm điều chỉnh tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn và cách tính tỷ lệ dư nợ trên huy động (LDR), đã góp phần cải thiện thanh khoản ngắn hạn của hệ thống, thể hiện qua việc lãi suất qua đêm giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm. Tuy nhiên, việc lãi suất các kỳ hạn từ 2 tuần đến 1 tháng tiếp tục nhích tăng và duy trì ở mức cao cho thấy thị trường vẫn thận trọng với triển vọng thanh khoản trong thời gian tới.

Mặt bằng lãi suất giữa các kỳ hạn đang giãn rộng đáng kể khi chênh lệch giữa lãi suất qua đêm và kỳ hạn 2 tuần lên tới 3,1 điểm phần trăm, trong khi khoảng cách giữa kỳ hạn qua đêm và 1 tháng đạt 4,8 điểm phần trăm.

Khoảng cách lớn giữa các kỳ hạn phản ánh thanh khoản dồi dào chủ yếu tập trung ở kỳ hạn rất ngắn, trong khi nhu cầu vay vốn kỳ hạn dài vẫn ở mức cao. Đồng thời, các tổ chức tín dụng có xu hướng thận trọng hơn trong việc cho vay vốn dài ngày, khiến phần bù kỳ hạn tăng lên đáng kể.

Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng tiếp tục vượt tốc độ tăng huy động, dư địa điều hành chính sách tiền tệ cũng chịu nhiều sức ép hơn khi rủi ro địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Căng thẳng tái bùng phát đã khiến giá dầu thế giới nhanh chóng tăng trở lại và duy trì trên ngưỡng 90 USD/thùng, làm gia tăng nguy cơ lạm phát nhập khẩu và áp lực tỷ giá. Điều này đồng nghĩa với việc Ngân hàng Nhà nước còn rất ít dư địa để cân đối giữa mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Diễn biến lãi suất liên ngân hàng từ đầu năm đến 24/7/2026 (Nguồn: WiGroup).

Đối với USD, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục biến động nhẹ. Chốt phiên 24/7, lãi suất qua đêm ở mức 3,65%, giảm 0,01 điểm phần trăm; kỳ hạn 1 tuần tăng 0,01 điểm phần trăm lên 3,71%; trong khi các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng lần lượt giữ nguyên ở 3,75% và 3,8%/năm.

Trong tuần từ 20/7 - 24/7, trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 19.000 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ cầm cố với các kỳ hạn 7 ngày, 35 ngày và 63 ngày, lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm. Kết quả, khối lượng trúng thầu đạt 13.943,89 tỷ đồng.

Trong tuần, có 40.296,60 tỷ đồng đến hạn trên kênh cầm cố. Ngân hàng Nhà nước cũng không phát hành tín phiếu.

Như vậy, tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng 26.352,71 tỷ đồng khỏi hệ thống thông qua thị trường mở. Dư nợ lưu hành trên kênh cầm cố đến cuối tuần ở mức 160.207,42 tỷ đồng.

Tại phiên đấu thầu ngày 22/7, Kho bạc Nhà nước huy động thành công 6.124 tỷ đồng trên tổng số 13.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ gọi thầu, tương đương tỷ lệ trúng thầu 47%.

Trong đó, kỳ hạn 5 năm huy động 3.000 tỷ đồng trên 4.000 tỷ đồng gọi thầu; kỳ hạn 10 năm huy động 3.024 tỷ đồng trên 7.000 tỷ đồng; kỳ hạn 30 năm huy động 100 tỷ đồng trên 500 tỷ đồng. Hai kỳ hạn 3 năm và 15 năm lần lượt gọi thầu 500 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng, song không có khối lượng trúng thầu.

Lãi suất trúng thầu giữ nguyên so với phiên trước ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn 5 năm ở mức 4,18%, kỳ hạn 10 năm 4,35% và kỳ hạn 30 năm 4,59%.

Theo kế hoạch, ngày 29/7, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục gọi thầu 13.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, gồm: kỳ hạn 3 năm 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm 4.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm 7.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm 1.000 tỷ đồng và kỳ hạn 30 năm 500 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân theo phương thức mua bán đứt đoạn và mua bán lại trong tuần đạt 16.578 tỷ đồng/phiên, tăng so với mức 13.350 tỷ đồng/phiên của tuần trước.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ biến động trái chiều giữa các kỳ hạn. Chốt phiên 24/7, lợi suất kỳ hạn 1 năm ở mức 3,47%, tăng 0,05 điểm phần trăm so với cuối tuần trước; kỳ hạn 2 năm 3,57%, tăng 0,06 điểm phần trăm; kỳ hạn 3 năm 3,63%, tăng 0,05 điểm phần trăm; kỳ hạn 5 năm 4,21%, tăng 0,002 điểm phần trăm; kỳ hạn 7 năm 4,27%, tăng 0,003 điểm phần trăm. Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn 10 năm giữ nguyên ở 4,41%; kỳ hạn 15 năm giảm 0,003 điểm phần trăm xuống 4,58%; còn kỳ hạn 30 năm giữ nguyên ở 4,72%.