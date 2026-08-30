MIDA Precision - Khẳng định vị thế sản xuất khuôn mẫu chính xác và nhựa kỹ thuật cao

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng ưu tiên những đối tác có năng lực sản xuất đồng bộ, chất lượng đạt chuẩn quốc tế và khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe. MIDA Precision (MIDA) đang khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực chế tạo khuôn ép chính xác và sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao, đồng hành cùng nhiều tập đoàn đa quốc gia.

Với hơn 20 năm hình thành và phát triển, MIDA không ngừng đầu tư công nghệ, mở rộng năng lực sản xuất và xây dựng hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm mang đến những giải pháp tối ưu cho khách hàng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp.

DOANH NGHIỆP MẠNH TRONG LĨNH VỰC CHẾ TẠO KHUÔN CHÍNH XÁC VÀ LINH KIỆN NHỰA KỸ THUẬT CAO

MIDA phục vụ đa dạng các ngành công nghiệp có yêu cầu chính xác cao như: Linh kiện nhựa ô tô và ô tô điện; Linh kiện nhựa điện - điện tử; Linh kiện nhựa cho Drone, AI, Robotics; Linh kiện nhựa y tế; Bao bì, nắp nút và giải pháp đóng gói; Sản phẩm dân dụng cao cấp.

Không chỉ đầu tư mạnh vào hệ thống máy móc hiện đại, MIDA còn sở hữu đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm cùng năng lực thiết kế, phân tích dòng chảy nhựa (Moldflow), chế tạo và tối ưu khuôn mẫu, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của khách hàng toàn cầu.

CUNG CẤP GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN SẢN PHẨM HOÀN THIỆN

MIDA cung cấp giải pháp One-stop Solution từ thiết kế sản phẩm, chế tạo khuôn chính xác, ép nhựa, in ấn, lắp ráp đến đóng gói và hoàn thiện sản phẩm. Mô hình sản xuất khép kín giúp khách hàng tối ưu thời gian phát triển sản phẩm, kiểm soát chất lượng đồng bộ và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Với hệ thống nhà máy hiện đại, năng lực chế tạo khuôn và sản xuất linh kiện nhựa quy mô lớn, MIDA đáp ứng đa dạng yêu cầu từ các chi tiết kỹ thuật chính xác đến sản phẩm hoàn thiện cho nhiều ngành công nghiệp.

MIDA là đối tác của nhiều tập đoàn và doanh nghiệp FDI toàn cầu trong các lĩnh vực ô tô, điện – điện tử, công nghiệp và y tế. Sản phẩm được xuất khẩu đến Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và châu Âu, đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của thị trường quốc tế.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ, HƯỚNG TỚI TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC SẢN XUẤT CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng toàn cầu, MIDA xây dựng hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm: ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 13485 - IATF 16949 - VDA 6.3 - ISO 26000 - FDA - GRS - BRCS.

Song song với việc nâng cao năng lực sản xuất, doanh nghiệp cũng chú trọng phát triển bền vững thông qua đầu tư công nghệ hiện đại, tối ưu sử dụng năng lượng, giảm phát thải carbon và thúc đẩy hoạt động sản xuất xanh theo xu hướng của các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Những nỗ lực này đã giúp MIDA được ghi nhận với nhiều danh hiệu và chứng nhận uy tín như Doanh nghiệp ứng dụng Công nghệ cao, Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (Vietnam Value), Top 50 CSA,… khẳng định vị thế của một doanh nghiệp sản xuất Việt Nam có năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp chế tạo đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tự động hóa, số hóa và phát triển bền vững, MIDA tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nguồn nhân lực và hệ thống quản trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu và gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Với nền tảng hơn hai thập kỷ kinh nghiệm, hệ thống sản xuất hiện đại, quy trình quản lý đạt chuẩn quốc tế cùng năng lực cung cấp giải pháp toàn diện từ khuôn mẫu đến sản phẩm hoàn chỉnh, MIDA đang từng bước khẳng định vị thế của một doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có khả năng đáp ứng các yêu cầu khắt khe của những thương hiệu hàng đầu thế giới.