Miền Bắc hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Bảo Trâm
20/10/2025, 14:58
Nhờ sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh vượt trội, các địa phương phía Bắc của Việt Nam đang chứng kiến làn sóng mở rộng đầu tư đầy triển vọng từ các nhà đầu tư nước ngoài, khi khu vực này được xem như cửa ngõ chiến lược để khai thác và tiếp cận thị trường Việt Nam...
Miền Bắc Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là khu vực dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đồng thời trở thành điểm đến chiến lược trong kế hoạch mở rộng của nhiều tập đoàn quốc tế.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài (FIA), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam thu hút hơn 26,14 tỷ USD vốn FDI với 2.534 dự án mới. Riêng miền Bắc đóng góp hơn 14,49 tỷ USD, tương đương 55,4% tổng vốn FDI cả nước. Miền Nam đạt hơn 9,1 tỷ USD (chiếm 34,8%), trong khi miền Trung thu hút 2,54 tỷ USD (chiếm 9,7%). Những con số này cho thấy miền Bắc vẫn là “điểm sáng” của dòng vốn ngoại nhờ lợi thế về hạ tầng, vị trí địa lý và môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi.
Trong tháng 9/2025, các địa phương như Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hà Nội liên tục ghi nhận hoạt động xúc tiến đầu tư sôi động. Nhiều đoàn doanh nghiệp lớn từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và châu Âu đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, cho thấy niềm tin ngày càng lớn của nhà đầu tư quốc tế vào thị trường miền Bắc.
Báo cáo của Cushman & Wakefield nhận định, thị trường bất động sản công nghiệp tại miền Bắc sẽ tiếp tục mở rộng mạnh mẽ trong giai đoạn 2025 - 2028, với khoảng 7.000 ha đất công nghiệp mới được đưa vào sử dụng. Nguồn cung này được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao từ các ngành công nghệ cao, linh kiện điện tử, và sản xuất tự động hóa — những lĩnh vực đang dẫn dắt xu hướng đầu tư hiện nay.
Sức hút của miền Bắc còn được củng cố bởi các dự án hạ tầng quy mô lớn. Việc mở rộng sân bay Gia Bình lên tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế cấp 4E cùng với kế hoạch nâng cấp tuyến cao tốc Bắc - Nam đang tạo đòn bẩy quan trọng, giúp cải thiện kết nối vùng, giảm chi phí logistics và tăng tính cạnh tranh cho các khu công nghiệp.
Nhờ sự kết hợp giữa chính sách ưu đãi, hạ tầng đồng bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao, miền Bắc đang trở thành tâm điểm trong chuỗi cung ứng khu vực, thu hút không chỉ doanh nghiệp nội địa mà còn các tập đoàn toàn cầu đang tìm kiếm địa điểm đầu tư bền vững tại Việt Nam....
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025 phát hành ngày 22/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-42-2025.html
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Alexander Stubb đã nhất trí nâng cấp quan hệ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Phần Lan, được thiết lập từ năm 1973, lên Quan hệ đối tác chiến lược.
Sáng 21/10 (theo giờ địa phương), ngay sau Lễ đón trọng thể tại Phủ Tổng thống, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhằm trao đổi định hướng phát triển quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) đang chuyển mạnh sang hành động thực chất nhằm tháo gỡ vướng mắc và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Trong cuộc trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, Chủ tịch KOCHAM Ko Tae Yeon cho biết trong giai đoạn tới KOCHAM sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên để cùng nhau chiến thắng, cùng nhau phát triển.
TP.Hồ Chí Minh đang tiến hành thẩm định giá 3 khu đất dự kiến chi trả cho chủ đầu tư dự án BT giải quyết ngập do triều cường tại TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 1, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu nhằm thúc đẩy tháo gỡ cho dự án sau nhiều năm đình trệ...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: