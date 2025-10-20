Miền Bắc hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Nhờ sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh vượt trội, các địa phương phía Bắc của Việt Nam đang chứng kiến làn sóng mở rộng đầu tư đầy triển vọng từ các nhà đầu tư nước ngoài, khi khu vực này được xem như cửa ngõ chiến lược để khai thác và tiếp cận thị trường Việt Nam...

Miền Bắc Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là khu vực dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đồng thời trở thành điểm đến chiến lược trong kế hoạch mở rộng của nhiều tập đoàn quốc tế.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (FIA), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam thu hút hơn 26,14 tỷ USD vốn FDI với 2.534 dự án mới. Riêng miền Bắc đóng góp hơn 14,49 tỷ USD, tương đương 55,4% tổng vốn FDI cả nước. Miền Nam đạt hơn 9,1 tỷ USD (chiếm 34,8%), trong khi miền Trung thu hút 2,54 tỷ USD (chiếm 9,7%). Những con số này cho thấy miền Bắc vẫn là “điểm sáng” của dòng vốn ngoại nhờ lợi thế về hạ tầng, vị trí địa lý và môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi.

Trong tháng 9/2025, các địa phương như Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hà Nội liên tục ghi nhận hoạt động xúc tiến đầu tư sôi động. Nhiều đoàn doanh nghiệp lớn từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và châu Âu đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, cho thấy niềm tin ngày càng lớn của nhà đầu tư quốc tế vào thị trường miền Bắc.

Báo cáo của Cushman & Wakefield nhận định, thị trường bất động sản công nghiệp tại miền Bắc sẽ tiếp tục mở rộng mạnh mẽ trong giai đoạn 2025 - 2028, với khoảng 7.000 ha đất công nghiệp mới được đưa vào sử dụng. Nguồn cung này được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao từ các ngành công nghệ cao, linh kiện điện tử, và sản xuất tự động hóa — những lĩnh vực đang dẫn dắt xu hướng đầu tư hiện nay.

Sức hút của miền Bắc còn được củng cố bởi các dự án hạ tầng quy mô lớn. Việc mở rộng sân bay Gia Bình lên tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế cấp 4E cùng với kế hoạch nâng cấp tuyến cao tốc Bắc - Nam đang tạo đòn bẩy quan trọng, giúp cải thiện kết nối vùng, giảm chi phí logistics và tăng tính cạnh tranh cho các khu công nghiệp.

Nhờ sự kết hợp giữa chính sách ưu đãi, hạ tầng đồng bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao, miền Bắc đang trở thành tâm điểm trong chuỗi cung ứng khu vực, thu hút không chỉ doanh nghiệp nội địa mà còn các tập đoàn toàn cầu đang tìm kiếm địa điểm đầu tư bền vững tại Việt Nam....

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025 phát hành ngày 22/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-42-2025.html