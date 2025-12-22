Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh sẽ thu hút đầu tư 50 tỷ USD trong ba năm tới

Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ thu hút một lượng vốn đầu tư khổng lồ, ước tính lên đến 50 tỷ USD trong vòng ba năm đầu tiên; đồng thời, là một phần trong chiến lược dài hạn nâng cấp lên thị trường chứng khoán mới nổi…

Ngày 20/12, báo Tiền Phong đã tổ chức hội thảo “Thu hút vốn đầu tư nước ngoài để TP. Hồ Chí Minh xây dựng thành công Trung tâm Tài chính quốc tế” với sự tham gia của lãnh đạo sở ngành và các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

NÂNG CAO VỊ THẾ TÀI CHÍNH TOÀN CẦU CỦA VIỆT NAM

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh khung IFC Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện và chuẩn bị trình các cấp có thẩm quyền, chuẩn bị cho việc chính thức ra mắt IFC tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng vào ngày 21/12/2025.

Phát biểu tại hội thảo, ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho biết, lộ trình triển khai IFC tại TP. Hồ Chí Minh gồm 03 giai đoạn: Giai đoạn 1 và 2 sẽ tận dụng hạ tầng hiện hữu, sử dụng trụ sở tại tầng 6 tòa nhà 123 Trương Định và sau đó là tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ làm nơi điều hành IFC trong giai đoạn đầu. Giai đoạn 3 sẽ hướng tới xây dựng một trung tâm tài chính quy mô lớn, hiện đại tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, đáp ứng các tiêu chí về hạ tầng, dịch vụ tài chính và môi trường đầu tư quốc tế.

“IFC không chỉ là một khu vực địa lý, mà là một hệ sinh thái tài chính với cơ chế vận hành linh hoạt, minh bạch và tương thích với quy chuẩn quốc tế. Trung tâm sẽ sử dụng các cơ chế ưu đãi về thuế, phí, đất đai, thủ tục hành chính một cửa và thử nghiệm các mô hình sản phẩm tài chính mới, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các định chế tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước”, ông Tuấn khẳng định.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh đã sớm chuẩn bị nguồn nhân lực cho IFC bằng việc cử cán bộ, công chức tham gia học tập kinh nghiệm tại các trung tâm tài chính lớn trên thế giới và các khóa đào tạo nội bộ nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn cao.

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực tài chính với việc thành lập IFC tại TP. Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một dự án kinh tế đơn thuần mà còn là một chiến lược quốc gia nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia và nhà đầu tư, hứa hẹn mang lại những thay đổi tích cực cho nền kinh tế đất nước.

IFC tại TP. Hồ Chí Minh không chỉ là một dự án kinh tế mà còn là một biểu tượng của khát vọng vươn lên, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược phát triển rõ ràng, IFC hứa hẹn sẽ trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.

IFC CẦN MINH BẠCH, ỔN ĐỊNH, TIỆM CẬN CÁC CHUẨN MỰC QUỐC TẾ

Ở góc nhìn chuyên gia, TS. Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu cũng đánh giá, với vị trí địa lý chiến lược, GDP 500 tỷ USD và quan hệ đối tác chiến lược với nhiều cường quốc, Việt Nam đang nắm giữ nhiều lợi thế để phát triển IFC.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải đối mặt với không ít thách thức: GDP bình quân đầu người còn thấp và sự hiện diện hạn chế của các ngân hàng Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế. Việc xây dựng các IFC được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam hội nhập toàn cầu và nâng cao vị thế kinh tế tương xứng với sức mạnh hiện có. “Để thu hút các nhà đầu tư lớn, điểm cốt lõi là thị trường chứng khoán phải được chính thức nâng hạng và cải thiện việc Xếp hạng tín nhiệm quốc gia”, TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh.

TS Nguyễn Trí Hiếu cũng dự báo sau khi thành lập IFC, Việt Nam sẽ thu hút khoảng 20 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài kể cả vốn đầu tư gián tiếp (FPI) và trực tiếp (FDI) trong năm 2026 và khoảng 50 tỷ USD trong 3 năm đầu. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm nâng cấp thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Hiện, quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt khoảng 390 tỷ USD, tương đương 82% GDP, cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, một nghịch lý đang tồn tại khi khối ngoại vẫn bán ròng mạnh, điều này đặt ra thách thức lớn cho việc thu hút dòng vốn quốc tế.

Tại hội thảo, các chuyên gia kinh tế cũng thảo luận yếu tố quan trọng để IFC thành công là sự minh bạch và uy tín. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải cải thiện khung pháp lý, đảm bảo tính ổn định và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Việc nâng hạng thị trường chứng khoán và cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia là những bước đi cần thiết để thu hút các nhà đầu tư lớn. Ngoài ra, việc phát triển các lĩnh vực tiềm năng như thị trường vốn, tài chính xanh và fintech cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong lộ trình phát triển của IFC.

Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật và không gian đô thị cũng là những yếu tố không thể thiếu trong việc xây dựng IFC. TP Hồ Chí Minh đã chuẩn bị sẵn sàng với hệ thống viễn thông đồng bộ, Internet băng thông rộng và các chính sách ưu đãi về thuế, điện, nước cho các doanh nghiệp và tổ chức tài chính hoạt động trong khu vực. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tài chính và thu hút sự hiện diện của các định chế tài chính lớn.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, cần có sự đồng hành, hợp tác chặt chẽ giữa nhà nước và khu vực tư nhân, giữa chính quyền địa phương với các bộ, ngành trung ương. Đặc biệt là sự tin tưởng, gắn bó lâu dài của cộng đồng các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính và đối tác quốc tế. TP Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện khung pháp lý theo hướng thông thoáng, ổn định và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, phát triển đồng bộ hạ tầng tài chính, đô thị số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm môi trường đầu tư an toàn, minh bạch, hiệu quả và bền vững.