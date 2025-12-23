Có 10 doanh nghiệp đã được lựa chọn cho Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh

Thành phố đã lựa chọn 10 nhà đầu tư tiềm năng trong bốn lĩnh vực tham gia giai đoạn đầu trong số 50 nhà đầu tư và đối tác…

Thông tin trên được Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được công bố tại Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, diễn ra ngày 21/12.

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh đã làm việc, trao đổi với hơn 50 nhà đầu tư, đối tác sáng lập thuộc bốn nhóm lĩnh vực và lựa chọn 10 nhà đầu tư tiềm năng tham gia giai đoạn đầu. Trong số các doanh nghiệp tham dự và quan tâm bao gồm:

Ở lĩnh vực hạ tầng số và tài sản số toàn cầu, có Binance, Circle, Liên minh Onchain, Dragon Capital và Tether.

Nhóm doanh nghiệp đầu tư hạ tầng phục vụ Trung tâm Tài chính Quốc tế có REE, liên doanh Cathay United và Pension One Group.

Trong khi đó, lĩnh vực công nghệ với sự hiện diện của các tập đoàn Viettel, TikTok và FPT.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc các đối tác trên tham gia sẽ mang lại nguồn lực công nghệ quan trọng, góp phần thúc đẩy Trung tâm Tài chính Quốc tế phát triển theo định hướng bền vững và hiện đại.

Về tổ chức bộ máy và nhân sự, thành phố cho biết sẽ lựa chọn đội ngũ lãnh đạo, chuyên viên chất lượng cao, có trình độ chuyên môn và khả năng sử dụng ngoại ngữ tốt, đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường tài chính quốc tế. Riêng vị trí giám đốc vận hành sẽ được lựa chọn từ nguồn nhân sự quốc tế giàu kinh nghiệm, từng làm việc và quản lý tại các trung tâm tài chính hàng đầu trong khu vực.

Đối với cơ sở vật chất, trong giai đoạn đầu, cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh sẽ được bố trí làm việc tại trụ sở số 8 đường Nguyễn Huệ. Sau năm 2027, trụ sở chính sẽ chuyển về một tòa nhà hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặt tại khu trung tâm Thủ Thiêm.

Theo ông Nguyễn Văn Được, định hướng phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM dựa trên ba trụ cột gồm: thể chế linh hoạt với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; hạ tầng tài chính – công nghệ hiện đại, cho phép triển khai các mô hình tài chính thế hệ mới; cùng lợi thế chi phí cạnh tranh gắn với nền kinh tế thực, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, logistics và khu thương mại tự do.

Trung tâm Tài chính Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng đóng vai trò cầu nối giữa dòng vốn quốc tế và nền kinh tế thực trong nước, qua đó tạo điều kiện tái cấu trúc, nâng cấp các dòng vốn FDI hiện hữu thông qua những công cụ tài chính hiện đại, đồng thời thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp, vốn đổi mới sáng tạo và vốn dài hạn.

Thông qua hợp tác với các quỹ đầu tư, cơ quan ngoại giao và các đối tác đào tạo trong và ngoài nước như Viện Tài chính New York, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Đại học Việt Đức, TP.HCM đã mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều trung tâm tài chính lớn và mới nổi trên thế giới như New York, Frankfurt, Singapore, Dubai và Astana.

“Với cách tiếp cận này, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam không chỉ là một không gian tài chính đơn thuần, mà còn là biểu tượng cho tư duy phát triển mới, tinh thần dám thử nghiệm, dám đổi mới và dám bứt phá trên con đường hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, tự cường và hội nhập sâu rộng của đất nước trong kỷ nguyên mới”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh.