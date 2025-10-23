Miền Trung mưa lớn kéo dài, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương ứng phó mưa lũ

Rạng sáng 23/10, bão số 12 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi tiến gần đất liền, song hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh đang gây mưa rất to trên diện rộng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Trước nguy cơ mưa lũ kéo dài, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 2202/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung cao độ ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 12) ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông, cách TP. Đà Nẵng khoảng 80 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7 (50–61 km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng tây nam với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

MƯA LỚN KÉO DÀI, NGUY CƠ LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh tăng cường, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9; sóng biển cao 3–5 m, biển động mạnh. Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực này có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ đi vào đất liền các tỉnh miền Trung và tiếp tục gây mưa lớn trong 1–2 ngày tới.

Hoàn lưu ấp thấp sau bão số 12 tương tác với không khí lạnh khiến vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2–4 m; ven biển có khả năng xuất hiện nước dâng do gió mạnh từ 0,3–0,6 m.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi được dự báo có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ đêm 22–24/10 khoảng 100–200 mm, có nơi trên 300 mm. Đặc biệt, khu vực từ nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có mưa đặc biệt lớn, phổ biến 200–400 mm, cục bộ có nơi vượt 700 mm.

Dự báo, mưa lớn tại Trung Bộ có thể kéo dài đến hết tháng 10/2025 do các hình thế gây mưa vẫn hoạt động mạnh. Ngoài ra, trong ngày 23/10, một vùng áp thấp nhiệt đới khác có khả năng đi vào Biển Đông và gây gió mạnh trên biển.

THỦ TƯỚNG CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ MƯA LŨ, BẢO ĐẢM AN TOÀN DÂN CƯ

Trước tình hình thời tiết cực đoan, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 2202/CĐ-TTg, chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tập trung phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Trung Trung Bộ.

Công điện nêu rõ: từ đêm 22 đến ngày 27/10, khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có nơi mưa trên 800 mm. Nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng nghiêm trọng ở vùng trũng thấp, đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, lũ lớn trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đình hoãn các cuộc họp không cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó bão, mưa lũ theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Công điện số 200/CĐ-TTg ngày 20/10/2025 và của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 22/10.

Các địa phương được yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; không để xảy ra thiệt hại do chủ quan. Đồng thời, rà soát, xác định khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở để chủ động sơ tán dân cư, hướng dẫn người dân di chuyển, bảo vệ tài sản, hạn chế thiệt hại.

Chính quyền các cấp cần tuyên truyền, hướng dẫn người dân vùng có nguy cơ bị chia cắt, cô lập dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, đồng thời có phương án hỗ trợ kịp thời cho hộ nghèo, đối tượng yếu thế và người dân tại nơi sơ tán. Lực lượng chức năng phải được bố trí kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự để người dân yên tâm sơ tán.

Thủ tướng yêu cầu chủ động vận hành tiêu nước, khơi thông hệ thống thoát nước đô thị, điều tiết hồ chứa thủy điện, thủy lợi để dành dung tích phòng, chống lũ, giảm ngập hạ du. Các địa phương phải triển khai lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, sẵn sàng ứng cứu, xử lý sự cố phát sinh theo phương châm “bốn tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

Tùy diễn biến thực tế, chính quyền địa phương có thể chủ động cho học sinh nghỉ học trong thời gian mưa lũ, bảo đảm an toàn giao thông, kiên quyết không để người dân qua lại vùng ngập sâu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về diễn biến bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng, chống hiệu quả.

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm điều tiết hoạt động của các phương tiện qua vùng chịu ảnh hưởng mưa lũ, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt và hàng không, cũng như an toàn tại các công trường thi công, nhất là các tuyến cao tốc.

Bộ Công Thương chỉ đạo bảo đảm an toàn hệ thống điện, hồ đập thủy điện và hoạt động sản xuất công nghiệp, hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra.

Các lực lượng Quốc phòng và Công an được yêu cầu triển khai lực lượng, phương tiện tại khu vực xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán dân cư, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.