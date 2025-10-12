Bộ Công Thương quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công Thương đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra...

Theo thông tin mới nhất từ Ban Tuyên giáo Dân vận Đảng ủy Bộ Công Thương, tính đến chiều tối ngày 11/10/2025, Bộ Công Thương đã quyên góp được gần 1 tỷ đồng. Số tiền này vẫn đang được Bộ tiếp nhận để gửi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trước đó, chiều 10/10, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ phát động quyên góp. Tham dự và phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ đã kịp thời tổ chức phát động để hướng về đồng bào miền Trung và đồng bào các tỉnh phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Công Thương ủng hộ ít nhất một ngày lương để chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phát huy tinh thần "nhường cơm sẻ áo", "lá lành, đùm lá rách".

Bộ trưởng cũng chỉ đạo Ban Tuyên giáo Dân vận Đảng ủy Bộ Công Thương phối hợp với Văn phòng Bộ Công Thương thực hiện tốt, nhanh chóng công tác quyên góp, ủng hộ để chuyển tiền tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian sớm nhất, kịp thời hỗ trợ đồng bào khắc phục bão lũ.

trao ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ." /> Lãnh đạo Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) trao ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ.

Trong thời gian tiếp theo, lãnh đạo Bộ Công Thương tiếp tục đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ và ngành Công Thương, cùng với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương, tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng ủy Bộ Công Thương. Việc quyên góp, ủng hộ nên được tổ chức triển khai bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Theo chỉ đạo chung, các cấp ủy đảng, tổ chức cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần phối hợp với các cấp chính quyền để tổ chức quyên góp, ủng hộ và cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai minh bạch tất cả các nguồn kinh phí.

Văn phòng Bộ Công Thương được chỉ định là cơ quan đầu mối tiếp nhận và tổng hợp kinh phí ủng hộ để gửi về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam.

Bên cạnh hình thức ủng hộ trực tiếp tại Văn phòng Bộ Công Thương, các mạnh thường quân cũng có thể ủng hộ qua tài khoản Ngân hàng của Văn phòng Bộ Công Thương: Ngân hàng LP Bank, số tài khoản: 999996739999.

Bộ Công Thương cam kết sẽ nỗ lực vượt bậc cùng với cả nước chung tay khắc phục thiệt hại, hỗ trợ nhân dân các địa phương đang phải gánh chịu mất mát, thiệt hại do bão lũ gây ra, góp phần xoa dịu khó khăn và tiếp thêm sức mạnh để đồng bào vùng lũ vững vàng vượt qua thử thách.