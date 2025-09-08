MIK GROUP tri ân khách hàng dự án The Matrix One Premium
Tuấn Sơn
08/09/2025, 10:36
Sự kiện tri ân đáng mong chờ dành cho các khách hàng dự án The Matrix One Premium đã diễn ra sáng 7/9/2025 tại khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72 (Hà Nội).
Nằm trong chuỗi hoạt động tri ân khách hàng của chủ đầu tư MIK Group dành cho các chủ nhân căn hộ tại dự án The Matrix One Premium, sự kiện lần này mang chủ đề “Be made of Elite”, vừa tôn vinh các đơn vị đại lý xuất sắc, vừa tri ân các khách hàng, trong một không gian thượng lưu - đậm chất Timeluxe Living.
Chia sẻ tại lễ tri ân, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giám đốc Kinh doanh dự án, đại diện cho Chủ đầu tư và đơn vị phát triển, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến khách hàng và các đại lý. Bà nhấn mạnh: “Chính sự tin tưởng và ủng hộ của quý vị là nền tảng, là động lực để chúng tôi không ngừng nỗ lực kiến tạo và phát triển những dự án chất lượng hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu mà quý vị đã trao gửi.”
Tại sự kiện lần này, chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án đã vinh danh toàn thể 33 đại lý đã đồng hành cùng các đơn vị phân phối xuất sắc, gồm: Công ty cổ phần bất động sản Five Star; Công ty TNHH đầu tư và phát triển Venus Land; Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Vision; Công ty cổ phần Đông Tây MB; Công ty cổ phần bất động sản AHS. Đây là những đối tác không chỉ đồng hành, mà còn luôn tiên phong, dẫn dắt và tạo nên những thành tích vượt bậc, góp phần quan trọng vào sự thành công rực rỡ của The Matrix One Premium.
Trong phần quan trọng nhất của sự kiện, MIK Group đã tặng cho các khách hàng những phần quà rất có ý nghĩa và giá trị, gồm: 1 chiếc xe ô tô Lexus RX 350H Premium; cùng với đó, là nhiều phần quà hấp dẫn ở hạng mục bốc thăm may mắn: Với 3 điện thoại iPhone 16 ProMax; 2 xe Vespa GTS Super Sport 150.
Không chỉ dành tặng các khách hàng những món quà có giá trị, tại sự kiện, chủ nhân các căn hộ tại The Matrix One Premium còn được trải nghiệm một không gian sống chuẩn thượng lưu với các tiết mục nghệ thuật đan xen. Một không gian sống tinh hoa, giàu nghệ thuật đã được chủ đầu tư MIK Group tái hiện ngay tại sự kiện, với sự tham gia trình diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng: Violin Hoàng Rob; Ca sĩ Lê Hiếu; Ca sĩ Lệ Quyên;…
Một điểm nhấn tinh tế trong chương trình là ca khúc mashup “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” và “The Matrix One Song” do chính MIK Group biểu diễn - món quà âm nhạc chứa đựng tình cảm chân thành và trách nhiệm lâu dài. Bài hát như lời khẳng định mạnh mẽ: hành trình cùng khách hàng kiến tạo giá trị không dừng lại ở đây. MIK Group cam kết tiếp tục sánh bước với các gia chủ, vun đắp cuộc sống - nơi mỗi khoảnh khắc đều trở thành vô giá.
MIK Group sẽ tiếp tục dẫn dắt hành trình kiến tạo những giá trị sống đỉnh cao, đồng hành cùng khách hàng trong hành trình kiến tạo một cuộc sống thượng lưu đích thực, nơi tinh hoa và đẳng cấp được tỏa sáng rực rỡ.
Hải Phòng nhiều dự án trên 1.000 tỷ đồng giải ngân chậm tiến độ
Trong 142 dự án đang thi công chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, có 8 dự án tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng…
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025
Tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam trong tháng 8 và 8 tháng cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Trong đó, tổng số vốn FDI đăng ký tại Việt Nam trong 8 tháng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực với 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm ngoái; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 8,9%...
Cực tăng trưởng mới từ đô thị biển và sân bay tạo sức hút đầu tư bất động sản
Cam Ranh (Khánh Hoà) với sự xuất hiện của mô hình đô thị biển liền kề sân bay, đang thu hút mạnh nguồn vốn từ các nhà đầu tư bất động sản. Theo nhiều chuyên gia, đây không chỉ là câu chuyện của một địa phương, mà còn là gợi mở cho chiến lược phát triển kinh tế của quốc gia: có thể tạo dựng những cực tăng trưởng mới từ biển và từ sân bay, để Việt Nam tiến nhanh hơn trên hành trình hội nhập toàn cầu.
Quảng Ninh lập Tổ công tác xử lý dự án tồn đọng kéo dài
Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh làm Tổ trưởng sẽ thực hiện rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài…
Kiến trúc thô mộc “kết nối” hài hòa với khí hậu
Những công trình kiến trúc làm từ vật liệu các vật liệu thô mộc không chỉ thân thiện, giảm thiểu tác động tới môi trường mà còn mang đến một vẻ đẹp riêng, gần gũi và đầy sự giao hòa với nắng gió, cây xanh...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: