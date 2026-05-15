Tiếp cận vốn: Từ bài toán cung - cầu sang bài toán trải nghiệm khách hàng

Không chỉ dừng lại ở lãi suất, khả năng tiếp cận vốn ngày càng được quyết định bởi tốc độ xử lý, mức độ số hóa và trải nghiệm khách hàng xuyên suốt hành trình vay.

Trong cách tiếp cận này, Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) tiếp tục tập trung tối ưu hành trình vay vốn – từ đăng ký, thẩm định đến quản lý khoản vay – nhằm giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn thuận tiện và phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

SỐ HÓA QUY TRÌNH VAY: CHÌA KHÓA MỞ RỘNG CÁNH CỬA TÍN DỤNG

Một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận vốn của khách hàng nằm ở quy trình vay, bao gồm thủ tục, thời gian xử lý và khả năng tiếp cận dịch vụ tại từng khu vực.

Nhận diện rõ thách thức này, Tài chính Mirae Asset đã tập trung tối ưu hóa toàn bộ hành trình – từ đăng ký, thẩm định đến quản lý khoản vay.

Từ tháng 4/2026, Tài chính Mirae Asset triển khai thêm kênh tiếp nhận và xử lý hồ sơ vay trên nền tảng số hợp tác với các đối tác thứ ba (bên cạnh nền tảng số My Finance sẵn có), cho phép khách hàng đăng ký vay trực tuyến với mức độ số hóa cao. Giải pháp bổ sung này giúp đơn giản hóa thủ tục và tiếp tục mở rộng khả năng phục vụ đến nhiều nhóm khách hàng, bao gồm cả những khu vực chưa thuận tiện tiếp cận điểm giao dịch truyền thống.

Song song, doanh nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ trong toàn bộ quy trình cấp tín dụng, không chỉ bao gồm định danh và xác thực khách hàng điện tử (eKYC) mà còn không ngừng nâng cấp việc tự động hóa xử lý dữ liệu cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào khâu thẩm định và quản trị rủi ro. Dù vậy, yếu tố con người vẫn giữ vai trò trung tâm trong quá trình ra quyết định phê duyệt. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp vừa tận dụng hiệu quả công nghệ hiện đại, vừa bảo đảm tính thận trọng, minh bạch và trách nhiệm trong hoạt động tín dụng.

CÁ NHÂN HÓA LÃI SUẤT: TIẾP CẬN THEO MỨC ĐỘ RỦI RO

Bên cạnh việc số hóa quy trình, Tài chính Mirae Asset triển khai mô hình định giá lãi suất theo chân dung khách hàng từ tháng 9/2025 đối với nhóm khách hàng hiện hữu có nhu cầu vay lại.

Lãi suất được cá nhân hóa theo từng khách hàng và xác định dựa trên đánh giá tổng thể hồ sơ khách hàng, bao gồm lịch sử thanh toán, mức độ tuân thủ nghĩa vụ tài chính, hành vi tín dụng và kết quả chấm điểm rủi ro nội bộ, giúp khách hàng có lịch sử tín dụng tốt và mức độ rủi ro thấp tiếp cận mức lãi suất phù hợp hơn với năng lực tài chính.

Việc triển khai cơ chế định giá lãi suất theo chân dung khách hàng đã góp phần cải thiện chất lượng danh mục tín dụng và mở rộng khả năng tiếp cận vốn chính thức với chi phí hợp lý. Dự kiến trong Quý 2 đến Quý 3 năm 2026, mô hình này sẽ tiếp tục mở rộng sang nhóm khách hàng vay mới.

TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG GẮN VỚI TRẢI NGHIỆM VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO TRÊN NỀN TẢNG SỐ

Trong định hướng phát triển, Tài chính Mirae Asset tiếp tục rà soát và tái cấu trúc các sản phẩm cho vay theo hướng phù hợp hơn với nhu cầu đa dạng của khách hàng, đồng thời điều chỉnh điều kiện và quy trình theo hướng linh hoạt, đi kèm với việc duy trì quản lý rủi ro.

Ứng dụng My Finance được định hướng như một nền tảng tích hợp toàn bộ hành trình vay trên môi trường số, cho phép người dùng đăng ký vay, quản lý khoản vay và kiểm soát lịch thanh toán theo thời gian thực.

Tính đến tháng 3/2026, ứng dụng đã thu hút hơn 4,6 triệu người dùng, với quá trình ký kết hợp đồng được thực hiện điện tử lên đến 98%. Đồng thời, nền tảng này hỗ trợ thanh toán trả góp thông qua hơn 10 cổng thanh toán và ví điện tử phổ biến, góp phần nâng cao tính thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh nền tảng số, công ty cũng duy trì triển khai các chương trình cho vay lãi suất 0% thông qua hợp tác với các chuỗi bán lẻ, hỗ trợ khách hàng tiếp cận các sản phẩm phục vụ nhu cầu đời sống.

Việc đồng thời số hóa quy trình, ưu tiên trải nghiệm người dùng, áp dụng cơ chế lãi suất phù hợp và đa dạng hóa sản phẩm đang giúp doanh nghiệp từng bước mở rộng khả năng tiếp cận vốn theo hướng hiệu quả và phù hợp hơn với từng nhóm khách hàng. Qua đó, khả năng tiếp cận vốn không chỉ được cải thiện về phạm vi mà còn ở mức độ thuận tiện và tính phù hợp với nhu cầu thực tế của người vay.

Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) là thành viên của Tập đoàn Mirae Asset (Hàn Quốc), được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động từ năm 2010. Sau 15 năm hoạt động, công ty đã và đang phục vụ hơn 4 triệu khách hàng, với mạng lưới hơn 22.000 điểm bán (POS) trên toàn quốc.

Tài chính Mirae Asset luôn kiên định với mục tiêu mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận nguồn vốn an toàn, hợp pháp, thông qua việc không ngừng hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chuẩn mực quản trị và đồng hành cùng định hướng phát triển bền vững của ngành tài chính Việt Nam.