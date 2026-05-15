Tiếp cận vốn: Từ bài toán cung - cầu sang bài toán trải nghiệm khách hàng
Thu Ngân
15/05/2026, 14:53
Không chỉ dừng lại ở lãi suất, khả năng tiếp cận vốn ngày càng được quyết định bởi tốc độ xử lý, mức độ số hóa và trải nghiệm khách hàng xuyên suốt hành trình vay.
Trong cách tiếp cận này, Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) tiếp tục tập trung tối ưu hành trình vay vốn – từ đăng ký, thẩm định đến quản lý khoản vay – nhằm giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn thuận tiện và phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.
SỐ HÓA QUY TRÌNH VAY: CHÌA KHÓA MỞ RỘNG CÁNH CỬA TÍN DỤNG
Một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận vốn của khách hàng nằm ở quy trình vay, bao gồm thủ tục, thời gian xử lý và khả năng tiếp cận dịch vụ tại từng khu vực.
Nhận diện rõ thách thức này, Tài chính Mirae Asset đã tập trung tối ưu hóa toàn bộ hành trình – từ đăng ký, thẩm định đến quản lý khoản vay.
Từ tháng 4/2026, Tài chính Mirae Asset triển khai thêm kênh tiếp nhận và xử lý hồ sơ vay trên nền tảng số hợp tác với các đối tác thứ ba (bên cạnh nền tảng số My Finance sẵn có), cho phép khách hàng đăng ký vay trực tuyến với mức độ số hóa cao. Giải pháp bổ sung này giúp đơn giản hóa thủ tục và tiếp tục mở rộng khả năng phục vụ đến nhiều nhóm khách hàng, bao gồm cả những khu vực chưa thuận tiện tiếp cận điểm giao dịch truyền thống.
Song song, doanh nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ trong toàn bộ quy trình cấp tín dụng, không chỉ bao gồm định danh và xác thực khách hàng điện tử (eKYC) mà còn không ngừng nâng cấp việc tự động hóa xử lý dữ liệu cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào khâu thẩm định và quản trị rủi ro. Dù vậy, yếu tố con người vẫn giữ vai trò trung tâm trong quá trình ra quyết định phê duyệt. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp vừa tận dụng hiệu quả công nghệ hiện đại, vừa bảo đảm tính thận trọng, minh bạch và trách nhiệm trong hoạt động tín dụng.
CÁ NHÂN HÓA LÃI SUẤT: TIẾP CẬN THEO MỨC ĐỘ RỦI RO
Bên cạnh việc số hóa quy trình, Tài chính Mirae Asset triển khai mô hình định giá lãi suất theo chân dung khách hàng từ tháng 9/2025 đối với nhóm khách hàng hiện hữu có nhu cầu vay lại.
Lãi suất được cá nhân hóa theo từng khách hàng và xác định dựa trên đánh giá tổng thể hồ sơ khách hàng, bao gồm lịch sử thanh toán, mức độ tuân thủ nghĩa vụ tài chính, hành vi tín dụng và kết quả chấm điểm rủi ro nội bộ, giúp khách hàng có lịch sử tín dụng tốt và mức độ rủi ro thấp tiếp cận mức lãi suất phù hợp hơn với năng lực tài chính.
Việc triển khai cơ chế định giá lãi suất theo chân dung khách hàng đã góp phần cải thiện chất lượng danh mục tín dụng và mở rộng khả năng tiếp cận vốn chính thức với chi phí hợp lý. Dự kiến trong Quý 2 đến Quý 3 năm 2026, mô hình này sẽ tiếp tục mở rộng sang nhóm khách hàng vay mới.
TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG GẮN VỚI TRẢI NGHIỆM VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO TRÊN NỀN TẢNG SỐ
Trong định hướng phát triển, Tài chính Mirae Asset tiếp tục rà soát và tái cấu trúc các sản phẩm cho vay theo hướng phù hợp hơn với nhu cầu đa dạng của khách hàng, đồng thời điều chỉnh điều kiện và quy trình theo hướng linh hoạt, đi kèm với việc duy trì quản lý rủi ro.
Ứng dụng My Finance được định hướng như một nền tảng tích hợp toàn bộ hành trình vay trên môi trường số, cho phép người dùng đăng ký vay, quản lý khoản vay và kiểm soát lịch thanh toán theo thời gian thực.
Tính đến tháng 3/2026, ứng dụng đã thu hút hơn 4,6 triệu người dùng, với quá trình ký kết hợp đồng được thực hiện điện tử lên đến 98%. Đồng thời, nền tảng này hỗ trợ thanh toán trả góp thông qua hơn 10 cổng thanh toán và ví điện tử phổ biến, góp phần nâng cao tính thuận tiện trong quá trình sử dụng.
Bên cạnh nền tảng số, công ty cũng duy trì triển khai các chương trình cho vay lãi suất 0% thông qua hợp tác với các chuỗi bán lẻ, hỗ trợ khách hàng tiếp cận các sản phẩm phục vụ nhu cầu đời sống.
Việc đồng thời số hóa quy trình, ưu tiên trải nghiệm người dùng, áp dụng cơ chế lãi suất phù hợp và đa dạng hóa sản phẩm đang giúp doanh nghiệp từng bước mở rộng khả năng tiếp cận vốn theo hướng hiệu quả và phù hợp hơn với từng nhóm khách hàng. Qua đó, khả năng tiếp cận vốn không chỉ được cải thiện về phạm vi mà còn ở mức độ thuận tiện và tính phù hợp với nhu cầu thực tế của người vay.
Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) là thành viên của Tập đoàn Mirae Asset (Hàn Quốc), được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động từ năm 2010. Sau 15 năm hoạt động, công ty đã và đang phục vụ hơn 4 triệu khách hàng, với mạng lưới hơn 22.000 điểm bán (POS) trên toàn quốc.
Tài chính Mirae Asset luôn kiên định với mục tiêu mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận nguồn vốn an toàn, hợp pháp, thông qua việc không ngừng hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chuẩn mực quản trị và đồng hành cùng định hướng phát triển bền vững của ngành tài chính Việt Nam.
MB lần thứ ba liên tiếp được vinh danh “Ngân hàng giao dịch ngoại hối tốt nhất Việt Nam 2026”
Ngày 14/5/2026, tại Kuala Lumpur (Malaysia), MB tiếp tục được trao danh hiệu “Best FX Bank in Vietnam - Ngân hàng giao dịch ngoại hối tốt nhất Việt Nam 2026” trong khuôn khổ lễ trao giải thường niên TAB Global Transaction Finance Awards do The Asian Banker tổ chức.
Bộ Tài chính đề xuất nới chuẩn phát hành trái phiếu cho doanh nghiệp PPP
Trong bối cảnh các dự án hạ tầng cần nguồn vốn lớn, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh quy định phát hành trái phiếu theo hướng linh hoạt hơn cho doanh nghiệp PPP, nhằm phù hợp với đặc thù tài trợ dự án và mở rộng khả năng huy động vốn dài hạn cho hạ tầng…
Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng cao “ngất ngưởng” tới 4 triệu đồng/lượng
Trong phiên sáng, chênh lệch giá mua-bán vàng nhẫn và vàng miếng SJC chủ yếu ở mức 3 triệu đồng/lượng. Riêng một đơn vị, chênh lệch giá mua-bán vàng miếng mở rộng lên mức 4 triệu đồng/lượng cho thấy rủi ro nằm ở phía người mua càng lớn…
MB Life lần thứ 4 vinh dự nhận danh hiệu Rồng Vàng
Tại chương trình Rồng Vàng 2026, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas (MB Life) tiếp tục được vinh danh “Doanh nghiệp FDI tiêu biểu”, đánh dấu lần thứ 4 công ty nhận được danh hiệu uy tín này.
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ minh bạch và chuẩn hóa hoạt động
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy, TS.Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VinaSME), cho biết khoảng 80% doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng, chỉ 20 - 25% đáp ứng đủ điều kiện vay. Nguyên nhân quan trọng là tiêu chuẩn tín dụng hiện nay chủ yếu được thiết kế cho mô hình doanh nghiệp lớn, chưa phù hợp với đặc thù của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: