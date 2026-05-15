Thứ Sáu, 15/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý mô hình lưu trú ngắn ngày trong chung cư

Thiên Di

15/05/2026, 13:53

Sở Du lịch TP.HCM đánh giá sự phát triển nhanh và mang tính tự phát của mô hình lưu trú ngắn hạn (căn hộ du lịch) đang tạo ra nhiều thách thức trong công tác quản lý nhà nước...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại buổi họp báo cung cấp tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh chiều 14/5/2026, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết các nền tảng đặt phòng trực tuyến đang tạo ra lực đẩy mạnh mẽ cho mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực lưu trú. Dù vậy, vẫn còn nhiều vấn đề cần được kiểm soát chặt chẽ.

VẪN CÒN NHỮNG "LỖ HỔNG"

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh nhìn nhận mô hình này đang đóng vai trò quan trọng trong việc bổ trợ và phát triển ngành du lịch. Nguồn cung lưu trú được đa dạng hóa, mang đến nhiều lựa chọn về mức giá, không gian và vị trí địa lý.

Điều này đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng, từ khách quốc tế, chuyên gia, khách lưu trú dài ngày đến các nhóm khách gia đình, đồng thời góp phần giảm tải cho khu vực trung tâm vào các mùa cao điểm hoặc khi thành phố tổ chức sự kiện quy mô lớn.

Bên cạnh đó, việc du khách lựa chọn lưu trú tại các khu dân cư cũng tạo ra hiệu ứng lan tỏa dòng khách và nguồn thu du lịch ra khu vực ngoại thành, góp phần thúc đẩy tiêu dùng tại địa phương, tạo thêm sinh kế và thu nhập cho các hộ kinh doanh cũng như cộng đồng dân cư sở tại.

Dù vậy, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh chỉ ra nhiều vấn đề cần được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là các quy định về điều kiện kinh doanh, nghĩa vụ thuế, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, quản lý cư trú, bảo vệ môi trường và quyền lợi hợp pháp của cư dân sinh sống tại khu vực.

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh khẳng định quan điểm khuyến khích phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh yêu cầu mọi hoạt động kinh doanh phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật. Việc khai thác tiềm năng kinh tế cần bảo đảm hài hòa giữa phát triển du lịch, quyền lợi du khách, không gian sống của cộng đồng dân cư và yêu cầu quản lý trật tự đô thị.

Về mặt chính sách, TP. Hồ Chí Minh đã chính thức cho phép mô hình như Airbnb hoạt động trở lại từ tháng 4, kèm điều kiện bắt buộc là đăng ký kinh doanh lưu trú ngắn ngày. Trong đó, Quyết định số 19/2026/QĐ-UBND (có hiệu lực từ ngày 25/4/2026) thay thế các quy định trước đây, quy định cụ thể về quản lý và sử dụng nhà chung cư, bao gồm cả hoạt động kinh doanh trong căn hộ.

Theo đó, hoạt động kinh doanh dịch vụ, thương mại trong chung cư phải đúng mục đích sử dụng và phù hợp với thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối với cho thuê căn hộ du lịch, chủ cơ sở bắt buộc phải đăng ký cơ sở lưu trú du lịch và tuân thủ Luật Du lịch. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ quy định về nhà ở, bất động sản, thuế, cư trú, an ninh trật tự, thương mại điện tử, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, căn hộ kinh doanh lưu trú ngắn ngày phải tuân thủ Điều 49 Luật Du lịch và Điều 29 Nghị định 168/2017/NĐ-CP.

Tuy nhiên, theo Sở Du lịch, kể từ khi Quyết định 19 có hiệu lực, số lượng thông báo hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch từ các căn hộ chung cư gửi về cơ quan quản lý vẫn chưa nhiều.

Nguyên nhân chủ yếu là các tổ chức, cá nhân đang trong quá trình rà soát điều kiện pháp lý, hoàn thiện hồ sơ và đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu mới trước khi đăng ký. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, tạo nền tảng cho mô hình lưu trú ngắn hạn phát triển theo hướng bền vững và có kiểm soát tại TP. Hồ Chí Minh.

SIẾT QUẢN LÝ KIỂM TRA

Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, khó khăn lớn nhất hiện nay là sự xung đột trong việc tuân thủ giữa Luật Nhà ở và Luật Du lịch. Phần lớn cơ sở Airbnb hiện đặt tại các tòa nhà chung cư, dẫn đến vi phạm quy định cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích khác ngoài để ở. Thực trạng này gây ra xung đột lợi ích với cư dân, đồng thời không bảo đảm các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, kỹ thuật và chất lượng dịch vụ, qua đó ảnh hưởng đến hình ảnh môi trường du lịch của thành phố.

Bên cạnh đó, đặc thù “tự check-in” của mô hình Airbnb cũng gây khó khăn cho công tác quản lý an ninh trật tự và khai báo tạm trú. Việc thiếu nghiêm túc trong khai báo của một số chủ nhà tiềm ẩn rủi ro đối với an ninh đô thị.

Dù lực lượng Công an Thành phố đã triển khai phần mềm quản lý lưu trú, tình trạng một số cơ sở vẫn cố tình không tuân thủ còn tiếp diễn. Đáng chú ý, phần lớn căn hộ du lịch chưa thực hiện báo cáo định kỳ theo Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL, khiến dữ liệu bị thiếu hụt, ảnh hưởng đến công tác thống kê khách du lịch, doanh thu và gây khó khăn cho công tác dự báo của ngành.

Để giải quyết những bất cập và nâng cao hiệu quả quản lý mô hình lưu trú ngắn hạn, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh đã đề xuất 4 nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, kiến nghị các cơ quan Trung ương sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, ban hành hướng dẫn cụ thể nhằm xử lý mâu thuẫn giữa Luật Nhà ở và Luật Du lịch. Trong đó, cần quy định rõ khu vực được phép kinh doanh căn hộ du lịch, giới hạn quy mô hoạt động và yêu cầu về sự đồng thuận của cư dân.

Thứ hai, đề xuất cơ chế ràng buộc trách nhiệm đối với các nền tảng đặt phòng trực tuyến (OTA) như Airbnb, Agoda, Booking. Theo đó, chỉ cho phép đăng tải thông tin các cơ sở đã có giấy phép kinh doanh, mã số thuế và thông báo đáp ứng điều kiện tối thiểu từ Sở Du lịch. Đồng thời, các nền tảng phải cung cấp dữ liệu giao dịch định kỳ cho cơ quan quản lý và cơ quan thuế nhằm minh bạch hóa dòng tiền.

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý. 100% cơ sở lưu trú, bao gồm mô hình ngắn hạn, homestay và căn hộ du lịch, phải thực hiện khai báo lưu trú qua phần mềm ASM (https://tbltkbtt.bocongan.gov.vn/auth/welcome) đối với cả khách Việt Nam và khách nước ngoài. Giải pháp này nhằm tự động hóa quy trình, tăng cường quản lý an ninh trật tự và theo dõi biến động lưu trú.

Thứ tư, TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tập trung vào các cơ sở không đáp ứng điều kiện tối thiểu, vi phạm quy định về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, môi trường hoặc hoạt động kinh doanh trái quy định pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh công bố thủ tục hành chính nội bộ mới trong lĩnh vực nhà ở

14:10, 12/05/2026

TP. Hồ Chí Minh công bố thủ tục hành chính nội bộ mới trong lĩnh vực nhà ở

TP. Hồ Chí Minh: Tháo gỡ vướng mắc, xử lý 838 dự án và khu đất tồn đọng

10:43, 07/05/2026

TP. Hồ Chí Minh: Tháo gỡ vướng mắc, xử lý 838 dự án và khu đất tồn đọng

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu cấp 61.200 sổ hồng tại 60 dự án trong năm 2026

17:03, 05/05/2026

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu cấp 61.200 sổ hồng tại 60 dự án trong năm 2026

Từ khóa:

Airbnb căn hộ du lịch đăng ký kinh doanh lưu trú kinh doanh căn hộ du lịch quản lý lưu trú ngắn hạn Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh thanh tra kiểm tra

Đọc thêm

Hà Nội: Ưu đãi cho phát triển công trình ngầm và khai thác không gian ngầm đô thị

Hà Nội: Ưu đãi cho phát triển công trình ngầm và khai thác không gian ngầm đô thị

TP. Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ nhằm thu hút đầu tư phát triển công trình ngầm và khai thác không gian ngầm đô thị. Các chính sách được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị trong thời gian tới...

Bcons City Life tâm điểm đón cơ hội tại Thủ phủ công nghiệp mới của TP.HCM

Bcons City Life tâm điểm đón cơ hội tại Thủ phủ công nghiệp mới của TP.HCM

Bcons City Life nhanh chóng được quan tâm nhờ hội tụ nhiều yếu tố có thể hỗ trợ giá trị tài sản trong trung và dài hạn: Vị trí trong khu vực công nghiệp - đô thị đang phát triển, nhu cầu ở thật hiện hữu, sản phẩm nhà phố đa công năng và chính sách tài chính linh hoạt.

Masterise Homes giới thiệu dự án Hanoi Seasons Garden - Sống giao cảm, khắc giá trị giữa lòng Hà Nội

Masterise Homes giới thiệu dự án Hanoi Seasons Garden - Sống giao cảm, khắc giá trị giữa lòng Hà Nội

Ngày 12/5, Masterise Homes chính thức giới thiệu tổng thể dự án Hanoi Seasons Garden, thu hút hơn 1.500 chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý phân phối chính thức tham dự. Sự kiện cũng đánh dấu sự ra mắt của phân khu đầu tiên mang tên The BLOOM thuộc LUMIÈRE Hanoi Seasons Garden, mở ra chương mới đầy kiêu hãnh trên mảnh đất di sản giữa lòng Thủ đô.

Còn hơn 6.000 cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý bước 2 sau sắp xếp bộ máy

Còn hơn 6.000 cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý bước 2 sau sắp xếp bộ máy

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 39/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Theo thống kê, số lượng cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý bước 2 hiện vẫn còn hơn 6.000 cơ sở…

Hà Nội hướng tới GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 200.000 USD

Hà Nội hướng tới GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 200.000 USD

Giai đoạn 2066 - 2085, Hà Nội hướng tới một trong những trung tâm có tầm ảnh hưởng lớn trong mạng lưới các thành phố khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu. Dẫn dắt các xu hướng phát triển đô thị thông minh, kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo, là siêu đô thị bền vững tiêu biểu, tác động quốc tế sâu rộng; GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 200.000 USD…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thực thi sở hữu trí tuệ thúc đẩy đầu tư R&D, đổi mới sáng tạo ngành dược

Doanh nghiệp

2

Báo chí giữ vai trò quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai hiện nay

Thị trường

3

Hà Nội: Ưu đãi cho phát triển công trình ngầm và khai thác không gian ngầm đô thị

Bất động sản

4

MB lần thứ ba liên tiếp được vinh danh “Ngân hàng giao dịch ngoại hối tốt nhất Việt Nam 2026”

Tài chính

5

“Danh hiệu” bằng cấp được các nhà tuyển dụng quốc tế săn đón

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy