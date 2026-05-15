Bcons City Life tâm điểm đón cơ hội tại Thủ phủ công nghiệp mới của TP.HCM
Tuấn Sơn
15/05/2026, 11:32
Bcons City Life nhanh chóng được quan tâm nhờ hội tụ nhiều yếu tố có thể hỗ trợ giá trị tài sản trong trung và dài hạn: Vị trí trong khu vực công nghiệp - đô thị đang phát triển, nhu cầu ở thật hiện hữu, sản phẩm nhà phố đa công năng và chính sách tài chính linh hoạt.
Nhà phố thiết kế hiện đại, 1 trệt 2 lầu và sân thượng với giá từ 3,5 tỷ đồng được phát triển trên quy mô 15ha, tích hợp 108 tiện ích sống tiện nghi khép kín đang là tâm điểm tại thị trường Phường Tân Uyên, nơi sẽ là thủ phủ công nghiệp mới của TP.HCM.
NHÀ PHỐ NGAY THỦ PHỦ CÔNG NGHIỆP MỚI TP.HCM TỪ 3,5 TỶ ĐỒNG
Lâu nay, nếu như nhắc đến các dự án nhà liên kế thường có vị trí đánh giá tiềm năng nhìn ở tầm nhìn ở dài hơi. Ngược lại, với Bcons City Life được Tập đoàn Bcons phát triển theo mô hình khu đô thị đa tiện ích, lại toạ lạc ngay không gian đô thị đã phát triển, dân cư đông đúc, lâu đời.
Đặc biệt hơn, Bcons City Life còn nằm ở tâm điểm kết nối với hàng loạt khu công nghiệp quy mô lớn đã đi vào hoạt động lâu đời chỉ trong bán kính chưa đầy 5km, cùng với những khu công nghiệp đang trong quá trình xây dựng như khu công nghiệp Cơ khí của Thaco đầu tư… nhằm đưa Phường Tân Uyên trở mình thành Thủ phủ công nghiệp trong giai đoạn phát triển mới của TP.HCM sau sáp nhập.
Cụ thể, từ Bcons City Life chỉ 15 phút di chuyển là đã đến khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Nam Tân Uyên mở rộng, Đất Cuốc…. đã hiện hữu. Di chuyển đến khu trung tâm hành chính chỉ 10 phút. Trong bán kính 1 km là chuỗi tiện ích hạ tầng dịch vụ gồm chợ, trường học các cấp, siêu thị. Với vị trí như vậy, Bcons City Life đã hội tự được những yếu tố an cư chất lượng, trong khi đó ngay nội khu dự án còn tích hợp sẵn 108 hạng mục tiện ích gồm trung tâm thương mại, hồ bơi, công viên, trường học…. đả bảo không gian sống tiện nghi, đủ đầy.
HẠ TẦNG TẠO LỰC THÚC ĐẨY GIÁ TRỊ CHO BCONS CITY LIFE
Nếu như nhà đầu tư e ngại về kết nối hạ tầng, thì đến với Bcons City Life là những lo lắng này lập tức được xua tan. Bcons City Life cách khu lõi trung tâm TP.HCM chỉ 35km, liền kề ngay các phường Đông Hoà, Tân Đông Hiệp, Thủ Dầu Một là những nơi đang phát triển mạnh mẽ về kinh tế sản xuất công nghiệp, dịch vụ.
Với tầm nhìn mở rộng phát triển kinh tế sản xuất của tỉnh Bình Dương cũ, Tân Uyên đã sớm được đầu tư hạ tầng giao thông kết nối với những tuyến đường lộ giới rộng, như DT746, DT743. Thêm vào đó, để kết nối khu vực tạo thành hành lang vận tải thuận lợi cho hàng hoá, các trục đường mang tầm chiến lược như trục đường Động Lực được Thành phố Đồng Nai đầu tư cũng băng ngang Tân Uyên. Tiếp đó là Vành đai 4 nối Tây Ninh – TP.HCM – Đồng Nai hiện đang ráo riết triển khai đưa vào vận hành.
Có thể nói rằng, hiếm có dự án nào có được sự kết nối vô cùng thuận lợi như Bcons City Life, vừa tiếp cận được đường Vành Đai 3, Vành Đai 4, Quốc lộ 13, Cao tốc TP.HCM – Chơn Thành. Trong tương lai, Tân Uyên di chuyển về lõi trung tâm TP.HCM còn rút ngắn hơn khi tuyến Metro từ Thủ Đức – Bắc Tân Uyên được đầu tư. Bởi vị trí như vậy, Tân Uyên được TP.HCM chọn làm nơi đẩy mạnh phát triển Công nghiệp trong giai đoạn mới.
Với không gian đô thị trên 15ha, gồm hai phân khu, trong đó phân khu nhà phố liên kế có 500 sản phẩm được thiết kế kiến trúc hiện đại, quy mô 1 trệt 2 lầu và sân thượng, có tổng diện tích đất từ 61-147m2 và tương đương với tổng diện tích xây dựng mặt sàn là 174 -326m2. Phân khu nhà cao tầng với hơn 1.700 căn hộ hiện đại, có giá vừa túi tiền.
Bcons City Life là dự án tiên phong phát triển khu đô thị tích hợp đa tiện ích trên địa bàn Tân Uyên, mở ra không gian sống hiện đại, nâng tầm chất lượng cho Thủ phủ công nghiệp mới của TP.HCM.
Với uy tín của đơn vị phát triển dự án và pháp lý minh bạch của dự án, Bcons City Life được hàng loạt các ngân hàng tham gia hỗ trợ tài chính cho khách hàng. Cụ thể, Ngân hàng Phương Đông là đơn vị cung cấp Bảo lãnh tài chính cho dự án triển khai. Các ngân hàng như ACB, Public bank, Vietcombank, MB…. đều có chương trình cung cấp hỗ trợ khách hàng Bcons City Life vay mua sản phẩm. Trong đó, Tập đoàn Bcons sẽ hỗ trợ 100% lãi suất và ân hạn nợ gốc cho các khoản vay trong 18 tháng trong thời gian xây dựng đến khi nhận nhà.
Với lợi thế nằm trong khu vực có nền tảng công nghiệp, dân cư và hạ tầng dịch vụ đang mở rộng, nhà phố Bcons City Life là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng tìm kiếm tài sản liền thổ vừa có giá trị sử dụng, vừa có khả năng khai thác và tích sản trong dài hạn.
