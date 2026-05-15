Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng cao “ngất ngưởng” tới 4 triệu đồng/lượng

Trong phiên sáng, chênh lệch giá mua-bán vàng nhẫn và vàng miếng SJC chủ yếu ở mức 3 triệu đồng/lượng. Riêng một đơn vị, chênh lệch giá mua-bán vàng miếng mở rộng lên mức 4 triệu đồng/lượng cho thấy rủi ro nằm ở phía người mua càng lớn…

Trải qua giai đoạn im ắng đầu tuần, thị trường vàng miếng SJC mở cửa phiên sáng nay (15/5) điều chỉnh giảm mạnh. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh chủ yếu niêm yết ở mức 164 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC niêm yết giá mua vàng miếng SJC ở mức 161 triệu và giá bán là 164 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng. Chốt phiên, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên, giảm 1 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua (14/5).

Cập nhật thị trường, các hệ thống kinh doanh vàng lớn khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Các doanh nghiệp này đặt giá giao dịch chốt phiên sáng ở mức 161 triệu – 164 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng 15/5, duy chỉ có chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu nới rộng lên ngưỡng 4 triệu đồng/lượng, cao nhất kể từ đầu tháng 4/2026. Trong khi đó, các doanh nghiệp khác vẫn giữ chênh lệch giá mua, bán vàng miếng ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, giá bán vàng miếng SJC vẫn neo ở mức 165 triệu đồng/lượng trong khi giá mua là 161 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 14/5, giá mua vàng mếng tại doanh nghiệp này không đổi nhưng giá bán giảm 1 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, Mi Hồng niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC chốt phiên sáng ở mức 162,3 triệu – 164 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 1,2 triệu đồng/lượng và 1 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm là đơn vị ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất trên thị trường trong phiên sáng, kéo theo giá giao dịch thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này giảm 2 triệu đồng/lượng, niêm yết tại 160 triệu – 163 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong phiên 15/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh cũng đồng loạt giảm giá giao dịch với mức điều chỉnh phổ biến là 1 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay.

Chốt phiên sáng 15/5, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” giảm phổ biến 1 triệu đồng/lượng, tương đương 0,61% so với chốt phiên 14/5. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm 1,7%, gấp gần 3 lần so với giá vàng trong nước.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 160,8 triệu đồng/lượng và giá bán là 163,8 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định. So với giá chốt phiên 14/5, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Bảo Tín Minh Châu neo giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 161 triệu – 164 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.

Cùng mức điều chỉnh trên, giá mua vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết tại 161 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán neo tại 163,9 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Mức giá giao dịch thấp nhất thuộc về Ngọc Thẩm. Sau khi giảm 500 nghìn đồng/lượng trong phiên 14/5, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay. Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng nhẫn 9999 tại 151,5 triệu – 155 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới trong phiên sáng ngày 15/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi đó, giá vàng nhẫn “4 số 9” niêm yết tại DOJI, PNJ và Phú Quý vẫn duy trì ở ngưỡng tương đương so với giá vàng miếng SJC.

DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng chốt phiên sáng ở mức 161 triệu – 164 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 14/5, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Giá mua vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cũng neo ở mức 161 triệu đồng/lượng trong khi giá bán là 164 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 14/5.

Tại Phú Quý, mở cửa phiên sáng, doanh nghiệp này cũng đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 161 triệu – 164 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch được duy trì trong suốt phiên sáng, giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.