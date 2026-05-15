Vàng sụt giá trong lúc chờ kết quả thượng đỉnh Mỹ - Trung

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (14/5), trượt sâu dưới ngưỡng 4.700 USD/oz, khi đồng USD tiếp tục tăng giá và giá dầu neo trên mốc 100 USD/thùng trong lúc nhà đầu tư chờ kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay dừng ở mức 4.653 USD/oz, giảm 37 USD/oz so với mức đóng cửa phiên ngày hôm trước, tương đương giảm gần 0,8% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 83,61 USD/oz, giảm 4,01 USD/oz, tương đương giảm 4,6%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 giảm 0,4%, đóng cửa ở mức 4.685,3 USD/oz.

Hai yếu tố gây áp lực giảm lên giá vàng trong phiên này là đồng USD tăng giá và tình trạng neo cao của giá dầu.

Đồng bạc xanh đang phát huy vai trò “hầm trú ẩn” trong lúc cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran chưa thể đi đến được một kết thúc hòa bình. Ngoài ra, USD cũng hưởng lợi từ vị thế quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng của Mỹ và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất cao hơn lâu hơn để chống lạm phát.

Chỉ số Dollar Index tăng 0,35%, đóng cửa ở mức 98,97 điểm, nâng tổng mức tăng trong 5 phiên trở lại đây lên hơn 0,8% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Giá dầu thô tăng sau khi có tin một tàu chở hàng của Ấn Độ bị đánh đắm và một tàu khác bị bắt ở vùng biển ngoài khơi các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Đây đều là những tàu đang trên đường di chuyển tới hải phận Iran - theo hãng tin Reuters. Trước đó trong phiên, giá dầu giảm sau khi truyền thông nhà nước Iran cho biết tàu bè Trung Quốc đã đi qua được eo biển Hormuz.

Chốt phiên, giá dầu thô Brent giao sau tại London và giá dầu thô WTI giao sau tại New York đều tăng nhẹ, đạt tương ứng hơn 105,7 USD/thùng và gần 101,2 USD/thùng.

Mức tăng của giá dầu hạn chế do thị trường đang chờ kết quả cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Dù không đặt kỳ vọng lớn, giới đầu tư cho rằng vẫn có một khả năng nhất định Mỹ có thể thuyết phục Trung Quốc tác động tới Iran để khai thông eo biển Hormuz.

“Những gì diễn ra ở eo biển Hormuz ngày hôm nay vẫn đang hỗ trợ giá dầu và thúc đẩy kỳ vọng rằng Fed sẽ giữ lãi suất cao hơn lâu hơn. Kết hợp với số liệu lạm phát nóng của tuần này, và chúng ta sẽ không thấy ngạc nhiên khi đồng USD mạnh lên, gây áp lực giảm lên giá vàng trong phiên ngày hôm nay”, chiến lược gia trưởng Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.

Trong bối cảnh giá năng lượng cao và áp lực lạm phát tăng rõ rệt ở Mỹ, dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME cho thấy triển vọng Fed hạ lãi suất trong năm 2026 về cơ bản là không còn.

“Có rủi ro xảy ra một đợt giảm lớn của giá vàng nếu cuộc khủng hoảng ở Trung Đông không được giải quyết”, chiến lược gia trưởng Bart Melek của công ty TD Securities nhận xét. Ông nói thêm rằng lượng tồn trữ và nguồn cung các sản phẩm năng lượng có thể thắt chặt thêm, dẫn tới giá năng lượng cao hơn và lạm phát cao hơn ở khắp nơi trên thế giới.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Sau ba phiên mua ròng liên tiếp từ đầu tuần, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Năm, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.039,9 tấn vàng.

Lúc mới mở cửa sáng nay (14/5) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc đều tăng nhẹ.

Lúc 6h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,23%, so với chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.663,5 USD/oz - theo Kitco. Giá bạc tăng 0,32%, đạt 83,88 USD/oz.

Mức giá trên của vàng tương đương khoảng 148,2 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.102 đồng (mua vào) và 26.382 đồng (bán ra), tăng 3 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.