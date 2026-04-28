Mizuki Park và lời giải cho chuẩn sống riêng tư mà năng động giữa đô thị xanh phía Nam TP.HCM

Trung tâm TP.HCM đang trở nên quá tải như một hệ quả của quá trình đô thị hóa tốc độ cao. Bên cạnh giá đất neo ở mức cao, giao thông ùn tắc hay thiếu không gian xanh cũng là những lý do khiến người dân chuyển dần từ “nhà ở” sang “lối sống đô thị toàn diện”.

Nam Long đã sớm nhìn ra xu hướng này và phát triển những khu đô thị vừa được bao bọc bởi mảng xanh, mặt nước, vừa đa dạng tiện ích cùng khả năng kết nối tối ưu, trong đó Mizuki Park (Bình Chánh, TP.HCM) là một điển hình thành công khi trở thành lựa chọn an cư của hơn 4000 gia đình.

ĐẶC QUYỀN “SỐNG CHẬM” GIỮA LÒNG ĐÔ THỊ

Người dân TP.HCM đang đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng về cả môi trường không khí lẫn tiếng ồn. Thực tế này đặt ra nhu cầu về một không gian sống chất lượng - xanh hơn và tiện ích hơn - đặc biệt với cư dân vùng lõi đô thị.

Những khu đô thị quy hoạch bài bản, nhiều mảng xanh được xem là hàng hiếm giữa bối cảnh quá tải nội đô.

Nghiên cứu của CBRE chỉ ra “chất lượng bất động sản về an toàn và sức khỏe”, “định giá bất động sản” và “cơ sở hạ tầng giao thông” là 3 tiêu chí được người mua nhà khu vực châu Á - Thái Bình Dương quan tâm nhất.

Trong bối cảnh quỹ đất vùng lõi TP.HCM đã cạn kiệt, những dự án căn hộ dành nhiều diện tích để kiến tạo cảnh quan xanh ngày càng hiếm có. Mizuki Park - “Top 10 khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam” - nổi lên như một lựa chọn lý tưởng cho những gia chủ yêu thích cuộc sống hòa mình vào thiên nhiên cùng hệ sinh thái tiện ích đa dạng mà chỉ cách trung tâm thành phố 15 phút di chuyển.

Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 10 phút để tới Phú Mỹ Hưng, 15 phút đến Chợ Lớn và 20 phút vào trung tâm Bến Thành. Trong tương lai, khi nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và tuyến Metro số 4 hoàn thiện, con số này còn được rút ngắn khi Mizuki Park trở thành tâm điểm kết nối phát triển theo mô hình TOD.

Đặc biệt, khác với vùng lõi nội đô chịu ảnh hưởng bởi mật độ giao thông cao, Mizuki Park dù nằm gần trục đường Nguyễn Văn Linh huyết mạch của thành phố, lại có lợi thế “được bao bọc bởi khoảng xanh sinh thái” để tạo bộ lọc không khí và tiếng ồn tự nhiên.

Chuẩn sống còn được nâng tầm hơn khi cư dân lựa chọn Trellia Cove - khu compound cuối cùng với số lượng giới hạn của Mizuki Park. Đặc trưng của phân khu này mang đến sự riêng tư cùng an ninh đảm bảo cho gia chủ. Không chỉ thụ hưởng hệ tiện ích và được bao bọc bởi mảng xanh của toàn khu đô thị, Trellia Cove còn tọa lạc tại “vị trí vàng” với hệ thống kênh đào tự nhiên tạo địa thế 2 mặt hướng thủy đắt giá, từ đó biến việc sống xanh lành, yên tĩnh giữa đô thị từ một loại xa xỉ phẩm thành đặc quyền riêng có.

BỆ PHÓNG TƯƠNG LAI CHO THẾ HỆ KẾ THỪA

“Đặt con người làm trung tâm” vốn là triết lý phát triển đô thị của chủ đầu tư Nam Long. Điều này lý giải tại sao các dự án không đơn thuần để ở, mà phải trở thành nơi nuôi dưỡng hạnh phúc cho từng cá thể, tạo ra môi trường để họ không chỉ sống, mà còn tận hưởng, phát triển và cảm thấy được thuộc về.

Với Mizuki Park, vai trò của khu đô thị được ví như gốc rễ của một cuộc sống vững bền và Trellia Cove chính là cành lá vươn ra mang theo hy vọng. Với cư dân, không điều gì đại diện cho hy vọng lý tưởng hơn thế hệ kế thừa - con trẻ - mà nền tảng phát triển là hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế bên cạnh cuộc sống xanh và giàu trải nghiệm cùng cộng đồng văn minh.

Vị trí đắc địa của Mizuki Park mang đến đa dạng lựa chọn cho phụ huynh trong hành trình chọn trường cho con. Từ bậc mầm non tới trung học với các cơ sở giáo dục chuẩn quốc tế của Anh, Mỹ, Canada nằm liền kề, đến hệ thống các trường đại học chất lượng cao như RMIT, Tôn Đức Thắng, Kinh tế (UEH),… chỉ cách 10-15 phút di chuyển, cư dân thế hệ tương lai của Mizuki Park được thụ hưởng một “vòng đời” phát triển giáo dục liền mạch ngay gần nhà.

Quan trọng hơn, Mizuki Park còn là nhà của hơn 4.000 gia đình đang từng ngày xây dựng cộng đồng văn minh và giàu bản sắc. Kết hợp các tiện ích mở như phòng đọc sách, co-working space, phòng tập gym, yoga, công viên, quảng trường... cùng những hoạt động văn hóa, lễ hội diễn ra quanh năm, nơi đây trở thành sân chơi lý tưởng để giao lưu, học hỏi, từ đó mở ra một cuộc sống lành mạnh, khác biệt và giàu trải nghiệm cho thế hệ công dân tương lai.

Phân khu compound Trellia Cove với số lượng giới hạn – khan hiếm, nhưng sở hữu mức giá vô cùng hợp lý cho sản phẩm trung tâm khu Nam TP.HCM, chỉ từ 5 tỷ đồng cho căn 2 phòng ngủ, mở ra cơ hội sở hữu không gian sống đẳng cấp giữa cộng đồng tinh hoa. Theo đó, người mua có thể hưởng mức chiết khấu trực tiếp lên đến 9%, cùng ưu đãi liền tay hấp dẫn dành cho khách hàng quyết định sớm lên đến 6,5% – gia tăng lợi ích tài chính ngay từ bước đầu sở hữu. Đây được xem là cơ hội không thể bỏ qua với những ai muốn nâng tầm chuẩn sống ngay hôm nay để tạo một nền tảng phát triển vững bền cho thế hệ tương lai.