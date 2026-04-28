Mizuki Park và lời giải cho chuẩn sống riêng tư mà năng động giữa đô thị xanh phía Nam TP.HCM
Tuấn Sơn
28/04/2026, 08:00
Trong bối cảnh sống lành và đa trải nghiệm trở thành xu hướng, những đô thị xanh tích hợp đa tiện ích hiện hữu như Mizuki Park trở thành lựa chọn lý tưởng.
Trung tâm TP.HCM đang trở nên quá tải như một hệ quả của quá trình đô thị hóa tốc độ cao. Bên cạnh giá đất neo ở mức cao, giao thông ùn tắc hay thiếu không gian xanh cũng là những lý do khiến người dân chuyển dần từ “nhà ở” sang “lối sống đô thị toàn diện”.
Nam Long đã sớm nhìn ra xu hướng này và phát triển những khu đô thị vừa được bao bọc bởi mảng xanh, mặt nước, vừa đa dạng tiện ích cùng khả năng kết nối tối ưu, trong đóMizuki Park (Bình
Chánh, TP.HCM) là một điển hình thành công khi trở thành lựa chọn an cư của hơn
4000 gia đình.
ĐẶC QUYỀN “SỐNG CHẬM” GIỮA LÒNG ĐÔ THỊ
Người dân TP.HCM đang đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng về cả môi trường không khí lẫn tiếng ồn. Thực tế này đặt ra nhu cầu về một không gian sống chất lượng - xanh hơn và tiện ích hơn - đặc biệt với cư dân vùng lõi đô thị.
Nghiên cứu của CBRE chỉ ra “chất lượng bất động sản về an toàn và sức khỏe”, “định giá bất động sản” và “cơ sở hạ tầng giao thông” là 3 tiêu chí được người mua nhà khu vực châu Á - Thái Bình Dương quan tâm nhất.
Trong bối cảnh quỹ đất vùng lõi TP.HCM đã cạn kiệt, những dự án căn hộ dành nhiều diện tích để kiến tạo cảnh quan xanh ngày càng hiếm có. Mizuki Park - “Top 10 khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam” - nổi lên như một lựa chọn lý tưởng cho những gia chủ yêu thích cuộc sống hòa mình vào thiên nhiên cùng hệ sinh thái tiện ích đa dạng mà chỉ cách trung tâm thành phố 15 phút di chuyển.
Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 10 phút để tới Phú Mỹ Hưng, 15 phút đến Chợ Lớn và 20 phút vào trung tâm Bến Thành. Trong tương lai, khi nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và tuyến Metro số 4 hoàn thiện, con số này còn được rút ngắn khi Mizuki Park trở thành tâm điểm kết nối phát triển theo mô hình TOD.
Đặc biệt, khác với vùng lõi nội đô chịu ảnh hưởng bởi mật độ giao thông cao, Mizuki Park dù nằm gần trục đường Nguyễn Văn Linh huyết mạch của thành phố, lại có lợi thế “được bao bọc bởi khoảng xanh sinh thái” để tạo bộ lọc không khí và tiếng ồn tự nhiên.
Chuẩn sống còn được nâng tầm hơn khi cư dân lựa chọn Trellia Cove - khu compound cuối cùng với số lượng giới hạn của Mizuki Park. Đặc trưng của phân khu này mang đến sự riêng tư cùng an ninh đảm bảo cho gia chủ. Không chỉ thụ hưởng hệ tiện ích và được bao bọc bởi mảng xanh của toàn khu đô thị, Trellia Cove còn tọa lạc tại “vị trí vàng” với hệ thống kênh đào tự nhiên tạo địa thế 2 mặt hướng thủy đắt giá, từ đó biến việc sống xanh lành, yên tĩnh giữa đô thị từ một loại xa xỉ phẩm thành đặc quyền riêng có.
BỆ PHÓNG TƯƠNG LAI CHO THẾ HỆ KẾ THỪA
“Đặt con người làm trung tâm” vốn là triết lý phát triển đô thị của chủ đầu tư Nam Long. Điều này lý giải tại sao các dự án không đơn thuần để ở, mà phải trở thành nơi nuôi dưỡng hạnh phúc cho từng cá thể, tạo ra môi trường để họ không chỉ sống, mà còn tận hưởng, phát triển và cảm thấy được thuộc về.
Với Mizuki Park, vai trò của khu đô thị được ví như gốc rễ của một cuộc sống vững bền và Trellia Cove chính là cành lá vươn ra mang theo hy vọng. Với cư dân, không điều gì đại diện cho hy vọng lý tưởng hơn thế hệ kế thừa - con trẻ - mà nền tảng phát triển là hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế bên cạnh cuộc sống xanh và giàu trải nghiệm cùng cộng đồng văn minh.
Vị trí đắc địa của Mizuki Park mang đến đa dạng lựa chọn cho phụ huynh trong hành trình chọn trường cho con. Từ bậc mầm non tới trung học với các cơ sở giáo dục chuẩn quốc tế của Anh, Mỹ, Canada nằm liền kề, đến hệ thống các trường đại học chất lượng cao như RMIT, Tôn Đức Thắng, Kinh tế (UEH),… chỉ cách 10-15 phút di chuyển, cư dân thế hệ tương lai của Mizuki Park được thụ hưởng một “vòng đời” phát triển giáo dục liền mạch ngay gần nhà.
Quan trọng hơn, Mizuki Park còn là nhà của hơn 4.000 gia đình đang từng ngày xây dựng cộng đồng văn minh và giàu bản sắc. Kết hợp các tiện ích mở như phòng đọc sách, co-working space, phòng tập gym, yoga, công viên, quảng trường... cùng những hoạt động văn hóa, lễ hội diễn ra quanh năm, nơi đây trở thành sân chơi lý tưởng để giao lưu, học hỏi, từ đó mở ra một cuộc sống lành mạnh, khác biệt và giàu trải nghiệm cho thế hệ công dân tương lai.
Phân khu compound Trellia Cove với số lượng giới hạn – khan hiếm, nhưng sở hữu mức giá vô cùng hợp lý cho sản phẩm trung tâm khu Nam TP.HCM, chỉ từ 5 tỷ đồng cho căn 2 phòng ngủ, mở ra cơ hội sở hữu không gian sống đẳng cấp giữa cộng đồng tinh hoa. Theo đó, người mua có thể hưởng mức chiết khấu trực tiếp lên đến 9%, cùng ưu đãi liền tay hấp dẫn dành cho khách hàng quyết định sớm lên đến 6,5% – gia tăng lợi ích tài chính ngay từ bước đầu sở hữu. Đây được xem là cơ hội không thể bỏ qua với những ai muốn nâng tầm chuẩn sống ngay hôm nay để tạo một nền tảng phát triển vững bền cho thế hệ tương lai.
Chiến lược tích sản bền vững trong chu kỳ thị trường mới
Khi thị trường bước vào pha tái cấu trúc, bài toán đầu tư không còn là mua thật nhiều mà là chọn đúng lớp tài sản có khả năng neo giá qua nhiều chu kỳ.
Nobu Danang: Khi di sản thương hiệu không dừng lại ở ẩm thực mà còn là “khẩu vị sống và đầu tư toàn cầu”
Trong hành trình chinh phục thế giới bằng thứ ngôn ngữ gần gũi nhất là “Taste” (Hương vị), Nobu Hospitality đã chính thức chọn Việt Nam là tọa độ tiếp theo để lan tỏa phong cách sống khác biệt. Không chỉ là một nơi cư trú, Nobu Danang là điểm chạm đa giác quan, nơi gu thẩm mỹ và những giá trị sống đích thực hội tụ.
Nam Long ADC hợp tác Nishi-Nippon Railroad, đặt mục tiêu tăng trưởng 80%
Với vai trò cổ đông chiến lược, Nishi-Nippon Railroad cùng Nam Long sẽ cùng nhau quản trị và điều hành, tận dụng thế mạnh trong thiết kế, vận hành và kỹ thuật nhằm tối ưu hóa hiệu quả dự án và giá trị dài hạn…
Đêm nghệ thuật 10 năm KDI Group: Khi Vega City trở thành tâm điểm cảm xúc của Nha Trang
Với quy mô dàn dựng ấn tượng, chương trình nghệ thuật tại Vega City không chỉ khắc họa hành trình phát triển của KDI Group mà còn tạo nên một điểm nhấn mới cho không gian trải nghiệm tại Nha Trang.
Chiến lược T.O.D và làn sóng dịch chuyển dân cư: “Bệ phóng” nâng tầm bất động sản Bắc TP.HCM
Trong bối cảnh đô thị hóa bước sang giai đoạn phát triển theo chiều sâu, mô hình T.O.D (Transit-Oriented Development) ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một giải pháp giao thông, mà còn là công cụ điều tiết không gian và gia tăng hiệu quả kinh tế đô thị. Theo đó, việc tối ưu hóa giá trị đất đai gắn với hạ tầng kết nối đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy các dòng dịch chuyển dân cư quy mô lớn.
