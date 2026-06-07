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Môi giới bất động sản trước yêu cầu thay đổi trong chu kỳ mới

Thanh Xuân

07/06/2026, 07:13

Nghề môi giới bất động sản đang đứng trước yêu cầu tái định vị toàn diện về năng lực, đạo đức nghề nghiệp và khả năng thích ứng công nghệ. Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn phát triển mới với trọng tâm là chuẩn hóa, minh bạch hóa và chuyển đổi số, đội ngũ môi giới cần thay đổi tư duy hành nghề để tồn tại và phát triển bền vững…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ sau giai đoạn thanh lọc sâu rộng. Đặc biệt, khi khung pháp lý mới ngày càng hoàn thiện, yêu cầu về tính minh bạch, chuyên nghiệp và trách nhiệm xã hội đối với hoạt động môi giới cũng trở nên khắt khe hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh đó, vai trò của môi giới bất động sản không còn dừng ở việc kết nối giao dịch. Môi giới đang trở thành lực lượng tham gia tư vấn thị trường, quản trị thông tin, hỗ trợ khách hàng đánh giá pháp lý, phân tích sản phẩm và đồng hành cùng nhà đầu tư trong các quyết định tài chính dài hạn.

Điều này đồng nghĩa với việc thị trường không còn “chấp nhận” kiểu môi giới hoạt động theo kinh nghiệm cá nhân, thiếu chuẩn hóa, hoặc phụ thuộc vào phương thức bán hàng ngắn hạn. Thay vào đó, thị trường đang ưu tiên những cá nhân và tổ chức có kiến thức chuyên môn, năng lực thực chiến, đạo đức nghề nghiệp và khả năng thích ứng với công nghệ.

Ngoài ra, một thay đổi đáng chú ý của thị trường hiện nay là xu hướng xây dựng hệ thống tiêu chuẩn nghề nghiệp rõ ràng cho đội ngũ môi giới bất động sản. Những bộ tiêu chuẩn này kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động môi giới phát triển theo chiều sâu, lấy chuẩn mực hành nghề, tính minh bạch và năng lực chuyên môn làm nền tảng cốt lõi, thay vì chỉ tập trung vào doanh số giao dịch.

Trong chu kỳ mới, năng lực của một nhà môi giới sẽ không chỉ được đánh giá bằng số lượng giao dịch, mà còn bằng mức độ uy tín với khách hàng, tính minh bạch trong tư vấn, khả năng bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và trách nhiệm với cộng đồng nghề nghiệp. Đây cũng là thời điểm nghề môi giới cần được nhìn nhận như một nghề chuyên môn thực thụ, đòi hỏi đào tạo bài bản, chuẩn hóa kỹ năng và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp tương tự nhiều lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp khác.

Hơn nữa, theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, trong bối cảnh thị trường đang tái thiết niềm tin thì minh bạch là yếu tố sống còn đối với cả doanh nghiệp lẫn nhà môi giới. Khách hàng hiện nay có xu hướng thận trọng hơn trong các quyết định đầu tư, đồng thời tiếp cận thông tin nhanh và đa chiều hơn trước. Điều đó buộc đội ngũ môi giới phải thay đổi cách tiếp cận thị trường, từ bán hàng bằng cảm xúc sang tư vấn bằng dữ liệu và thông tin xác thực.

Vì vậy, những môi giới có khả năng cung cấp thông tin rõ ràng về pháp lý, quy hoạch, giá trị khai thác, tiềm năng vận hành và rủi ro đầu tư sẽ có lợi thế lớn hơn trong việc xây dựng niềm tin với khách hàng. Ở chiều ngược lại, những hoạt động môi giới thiếu kiểm chứng thông tin, quảng cáo sai lệch hoặc tạo “sóng ảo” sẽ khó tồn tại trong bối cảnh cơ quan quản lý tăng cường kiểm soát thị trường và khách hàng ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Cùng với chuẩn hóa và minh bạch hóa, chuyển đổi số đang trở thành một trụ cột lớn định hình lại nghề môi giới bất động sản. Từ quản trị dữ liệu khách hàng, marketing, bán hàng, chăm sóc hậu giao dịch cho tới quản lý vận hành sàn giao dịch, công nghệ hiện nay làm thay đổi gần như toàn bộ quy trình hoạt động của ngành môi giới.

Do đó, năng lực sử dụng công nghệ sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá tính chuyên nghiệp của một môi giới hoặc một sàn giao dịch bất động sản. Không chỉ dừng ở việc sử dụng nền tảng số để bán hàng, môi giới trong giai đoạn mới cần học cách khai thác dữ liệu, ứng dụng AI, tối ưu hệ thống quản trị khách hàng, xây dựng thương hiệu cá nhân trên nền tảng số và nâng cao trải nghiệm khách hàng bằng công nghệ.

Theo nhiều chuyên gia, thị trường bất động sản đang chuyển từ giai đoạn tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, lấy tính minh bạch, hiệu quả bền vững và giá trị thực làm trọng tâm. Đồng nghĩa với việc, đội ngũ môi giới không thể tiếp tục hoạt động theo tư duy cũ, phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân hay những phương thức bán hàng ngắn hạn.

Môi giới cần chủ động nâng cao năng lực chuyên môn, chuẩn hóa kỹ năng hành nghề, tăng cường đạo đức nghề nghiệp và thích ứng nhanh với xu hướng mới. Đây là yếu tố cốt lõi quyết định khả năng tồn tại, phát triển và tạo dựng uy tín lâu dài trên thị trường.

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Từ khóa:

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam môi giới bất động sản

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