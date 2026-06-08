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Chuyên gia: Tháng 6 vẫn không hề dễ dàng với nhà đầu tư, 50% khả năng giảm điểm tiếp

Thu Minh

08/06/2026, 11:24

Mức tăng trưởng của chỉ số VN-Index đạt mức 72 điểm cho thấy đà tăng trưởng của chỉ số này ở mức trung tính, nghĩa là xu hướng đang không rõ ràng.

VnEconomy

Nhận định về triển vọng và xu hướng thị trường chứng khoán tháng 6, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư - Phó Giám đốc Khối kinh doanh của Chứng khoán An Bình (ABS) cho rằng các chỉ số chứng khoán toàn cầu đều giảm mạnh trong phiên 05/06/2026 và ghi nhận tuần điều chỉnh ở hầu hết các thị trường.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản vẫn là các thị trường dẫn đầu đà tăng trưởng, trong khi thị trường chứng khoán Ấn Độ và Indonesia vẫn tiếp tục chuỗi đà giảm mạnh do làn sóng rút ròng mạnh của khối ngoại.

Mức tăng trưởng của chỉ số VN-Index đạt mức 72 điểm cho thấy đà tăng trưởng của chỉ số này ở mức trung tính, nghĩa là xu hướng đang không rõ ràng.

Nổi bật nhất trong tuần qua là lợi suất trái phiếu Mỹ và chỉ số USD do tâm lý lo ngại áp lực lạm phát và đây cũng chính là lý do khiến các chỉ số chứng khoán giảm mạnh. Đồng thời, mức tăng trưởng của chỉ số VIX - chỉ số đo lường sợ hãi của các nhà đầu tư Mỹ trên thị trường chứng khoán, lên mức 80 cho thấy các nhà đầu tư đang tỏ ra bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

"Xu hướng ngắn hạn của chỉ số chứng khoán toàn cầu xác nhận giảm ngắn hạn cho nên các nhà đầu tư cần thận trọng trong ngắn hạn. Rủi ro tỷ giá và lãi suất vẫn là các rủi ro chính trong ngắn hạn", ông Minh nhấn mạnh,

Về dòng vốn toàn cầu, dòng vốn chảy vào các quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu đã tăng vọt lên mức cao nhất trong ba tuần vào tuần kết thúc ngày 03/06 nhờ một loạt kết quả kinh doanh khả quan trong lĩnh vực công nghệ và sự hưng phấn của nhà đầu tư đối với sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy nhu cầu.

Theo dữ liệu của LSEG, các quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu đã thu hút được 21,44 tỷ đô la ròng trong tuần, mức cao nhất kể từ ngày 13/05.

Các quỹ châu Âu dẫn đầu dòng vốn đầu tư khu vực với tổng cộng 11,16 tỷ USD trong tuần. Các quỹ của Mỹ và châu Á ghi nhận dòng vốn ròng lần lượt là 7,43 tỷ USD và 760 triệu USD.

Các nhà đầu tư đã rót 9,02 tỷ đô la vào các quỹ thuộc lĩnh vực công nghệ, đây là đợt mua ròng hàng tuần lớn nhất kể từ ngày 13 tháng 5. Các lĩnh vực công nghiệp, kim loại và khai khoáng cũng tăng lần lượt 1,61 tỷ đô la và 747 triệu đô la.

Các quỹ trái phiếu toàn cầu đã thu hút được 24,23 tỷ đô la khi dòng vốn tiếp tục chảy vào tuần thứ chín liên tiếp. Các quỹ trái phiếu trung hạn, quỹ trái phiếu ngắn hạn và quỹ trái phiếu lợi suất cao được định giá bằng đô la Mỹ đã thu hút dòng vốn ròng lần lượt là 3,13 tỷ đô la, 2,89 tỷ đô la và 2,53 tỷ đô la.

Các quỹ thị trường tiền tệ toàn cầu đã thu hút dòng vốn ròng trị giá 159,83 tỷ đô la, mức mua ròng hàng tuần lớn nhất kể từ ngày 07/01/2026.

Các quỹ đầu tư vàng và kim loại quý khác đã bị rút ròng 1,94 tỷ đô la, đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp dòng tiền chảy ra.

Cho cả thị trường tháng 6, theo ông Minh, tháng 06 sẽ là tháng không hề dễ dàng với nhà đầu tư. Sau hiệu ứng Selll in May vào tháng 05 thì tháng 06 cũng có thể được xem là tháng không hề dễ dàng. Nhìn lại quá khứ, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn duy trì mức tăng trung bình dương nhưng xác suất tăng khá cân bằng, trong khi đó chỉ số chứng khoán toàn cầu lại ghi nhận hiệu suất âm với xác suất tăng cũng thấp cho thấy tháng 06 vẫn sẽ là tháng cũng không hề dễ dàng.

Mức tăng trưởng trung bình trên chỉ số VN-Index ghi nhận tích cực nhưng xác suất tăng cũng dưới 50%. Đồng thời, khối lượng giao dịch trong tháng 06 cũng có xu hướng giảm so với tháng 05 cho thấy dòng tiền vẫn tiếp tục suy yếu.

Nhóm bất động sản vẫn là nhóm dẫn đầu đà tăng trưởng, nhưng đà tăng trưởng vẫn có sự phân hóa rất lớn. Đồng thời, nhóm Dầu khí (Sản xuất dầu khí và Dịch vụ dầu khí) vẫn là nhóm tăng trưởng cao do hưởng lợi từ việc giá dầu vẫn neo ở mức cao, nhưng các nhà đầu tư cần lưu ý là giá dầu vẫn đang trong xu hướng giảm ngắn hạn.

Do đó, tháng 06 cũng sẽ là tháng không dễ dàng cho nên các nhà đầu tư vẫn nên tập trung vào các cổ phiếu mạnh.

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Từ khóa:

các quỹ đầu tư cổ phiếu chỉ số VN-INDEX dòng vốn toàn cầu Giám đốc Nguyễn Thế Minh nhóm bất động sản nhóm dầu khí tâm lý nhà đầu tư triển vọng thị trường chứng khoán tháng 6

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