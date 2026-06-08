Đặc biệt cảnh giác với hiện tượng "cưa chân bàn" khi khối ngoại vẫn bán, thanh khoản thấp

Với thanh khoản thấp như hiện tại những nhịp phục hồi ngắn chỉ là “nhịp nghỉ” trong quá trình đi xuống. Nhà đầu tư cần đặc biệt cảnh giác với hiện tượng "cưa chân bàn" khi dòng vốn ngoại chưa có dấu hiệu dừng bán.

Chứng khoán toàn cầu giảm điểm sau khi lập kỷ lục ở tuần trước vì cổ phiếu chip bị bán tháo, bên cạnh đó triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn có thể là một yếu tố quan trọng phía sau tuần giảm điểm vừa qua.

Ở thị trường Mỹ, S&P 500 giảm 2,6%, đánh dấu tuần giảm đầu tiên trong 10 tuần. Nasdaq giảm 4,7%, còn Dow Jones ghi nhận mức giảm tuần không đáng kể.

Ở thị trường Châu Á, đà tăng của chứng khoán Hàn Quốc lộ dấu hiệu suy yếu. Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (5/6), chỉ số Kospi có thời điểm giảm tới 7% do cổ phiếu Samsung Electronics và SK Hynix đồng loạt lao dốc. Biến động mạnh này cho thấy thị trường Hàn Quốc đã trở nên nhạy cảm hơn sau giai đoạn tăng nóng. Bên cạnh đó, thị trường cũng sẽ đối mặt với một phép thử khác vào tháng tới, khi BOK được dự báo sẽ tăng lãi suất.

Chỉ số VN-Index giảm sang tuần thứ 3 liên tiếp, để mất -130 điểm so với đỉnh ngắn hạn trước khi phục hồi 2 phiên cuối tuần từ vùng hỗ trợ 1.800 điểm. Chốt tuần, VN-Index dừng ở 1.838,9 điểm, giảm -24,59 điểm (-1,32%) dưới áp lực điều chỉnh từ các cổ phiếu trụ như: VIC (-7 điểm), LPB (-4 điểm), VHM (-3,5 điểm).

Nhận định về triển vọng thị trường chứng khoán toàn cầu và trong nước, theo Chứng khoán MBS, cục diện tài chính toàn cầu tuần qua ghi nhận một bước ngoặt quan trọng khi tâm lý hưng phấn bị dập tắt bởi quá trình định giá lại các tài sản rủi ro.

Sự thay đổi này bắt nguồn từ các dữ liệu kinh tế Mỹ vượt kỳ vọng, buộc thị trường phải chấp nhận thực tế rằng kỷ nguyên lãi suất cao sẽ kéo dài hơn dự kiến. Việc duy trì lãi suất "Higher for Longer" không đơn thuần là một rào cản tâm lý mà là sự thay đổi cấu trúc chi phí vốn cho giai đoạn 2026-2027.

Chứng khoán thế giới khả năng vẫn chịu tác động giảm từ nhóm cổ phiếu chip sau khi đã tăng khá mạnh ở các thị trường lớn như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, ... Bên cạnh đó, áp lực điều chỉnh của thị trường còn đến từ một yếu tố quan trọng nữa là triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn.

Đáng chú ý, xu hướng thắt chặt đang lan rộng khắp Châu Á (Úc, Singapore, Philippines và Indonesia là quốc gia thứ 4 thắt chặt chính sách), tạo áp lực lớn lên chi phí vốn toàn khu vực. Tháng 6 này sẽ khá “bận rộn” đối với thị trường chứng khoán thế giới khi hàng loạt NHTW họp chính sách tiền tệ. Thị trường sẽ phải đối mặt với một đợt "stress test" khi các Ngân hàng Trung ương lớn như BOJ và ECB rục rịch tăng lãi suất, sang tháng 7 Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cũng có khả năng tăng lãi suất.

Đối với thị trường trong nước, VN-Index ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp, phản ánh sự thẩm thấu của các biến số vĩ mô bất lợi vào tâm lý nhà đầu tư nội. Áp lực giảm của thị trường trong nước đẩy chỉ số VN-Index lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm, trước khi phục hồi ở 2 phiên cuối tuần.

Tín hiệu đáng chú ý hỗ trợ thị trường trong tuần vừa qua đến từ: 1) Về yếu tố kỹ thuật: Vùng 1.800 điểm là vùng hỗ trợ kỹ thuật Fibonacci 38,2% của nhịp tăng kể từ cuối tháng 3 đến vùng đỉnh 1.930 điểm, bên cạnh đó đây cũng là vùng hỗ trợ có mặt của các đường trung bình trung hạn như MA50, MA100, và 2) Loạt số liệu vĩ mô 5 tháng đầu năm vẫn cho thấy: động lực từ dịch vụ và phục hồi của công nghiệp (IIP +9,1%), dòng vốn FDI bùng nổ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư ngoại, và sức sống nội tại: doanh nghiệp trở lại và tiêu dùng duy trì đà tăng.

Đó là những lực đẩy bứt phá, song áp lực đối với nền kinh tế vẫn còn hiện hữu như: chi phí và lạm phát tạo áp lực lên chi phí đầu vào doanh nghiệp, và cán cân thương mại thâm hụt.

MBS cho rằng thị trường vẫn gặp khó khăn trong tuần tới, 2 phiên phục hồi cuối tuần vẫn chưa đủ tin cậy để hình thành một nhịp phục hồi rõ nét. Đặc biệt với thanh khoản thấp như hiện tại những nhịp phục hồi ngắn chỉ là “nhịp nghỉ” trong quá trình đi xuống. Nhà đầu tư cần đặc biệt cảnh giác với hiện tượng "cưa chân bàn" khi dòng vốn ngoại chưa có dấu hiệu dừng bán.

Về kỹ thuật, trong ngắn hạn, vùng kháng cự quanh 1.860 điểm là cơ sở để đánh giá liệu thị trường có phục hồi thực sự hay chỉ là một nhịp “nảy” mang tính kỹ thuật. Vùng hỗ trợ cho VN-Index trong kịch bản thị trường điều chỉnh ở khu vực 1.800 điểm.

"Thận trọng và kiên nhẫn" là từ khóa chủ chốt cho tháng 6. Chủ động chốt lời từng phần (tài trợ rủi ro) để đưa danh mục về trạng thái an toàn. Duy trì tỷ trọng tiền mặt cao để sẵn sàng giải ngân khi thị trường chiết khấu về vùng giá hấp dẫn", MBS nhấn mạnh.

Chứng khoán Mirae Asset cũng cho rằng thanh khoản tuần trước duy trì ở mức thấp cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, dù VN-Index đã xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật vào cuối tuần, áp lực bán ròng liên tục từ khối ngoại tập trung vào nhóm ngân hàng và bất động sản khiến sức hồi phục vẫn còn bị hạn chế.

Trong bối cảnh đó, chiến lược tối ưu là kiên nhẫn chờ thị trường xác nhận vượt vùng kháng cự 1.850–1.870 điểm kèm thanh khoản cải thiện trước khi gia tăng tỷ trọng. Ưu tiên nhóm cổ phiếu có nền tảng tài chính lành mạnh, định giá hấp dẫn và câu chuyện tăng trưởng chưa phản ánh hết vào giá. Duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý và không mua đuổi trong các nhịp tăng mạnh. Ngưỡng hỗ trợ: 1760−1800.

Về mặt định giá, P/E giảm về mức 15x (hấp dẫn so với mức trung bình dài hạn 17x). Với triển vọng năm 2026 khả quan, chúng tôi giữ nguyên dự báo tăng trưởng lợi nhuận cho các doanh nghiệp niêm yết ở mức 20%, Mirae Asset đánh giá mức định giá hiện tại vẫn hấp dẫn cho tầm nhìn trung và dài hạn.