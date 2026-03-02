Thứ Hai, 02/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Xuất nhập khẩu

Xung đột Mỹ – Israel – Iran: Cục Xuất nhập khẩu khuyến nghị khẩn doanh nghiệp Việt chủ động ứng phó

Nguyệt Hà

02/03/2026, 15:46

Sau cuộc không kích quân sự quy mô lớn của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28/2/2026, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đe dọa nghiêm trọng. Bộ Công Thương đã ban hành khuyến nghị khẩn, yêu cầu doanh nghiệp xuất nhập khẩu và logistics chủ động điều chỉnh chiến lược ngay lập tức.

Eo biển Hormuz đóng cửa gây tắc nghẽn vận tài dầu khí thế giới nghiêm trọng
Eo biển Hormuz đóng cửa gây tắc nghẽn vận tài dầu khí thế giới nghiêm trọng

Ngày 28/02/2026, Mỹ và Israel đồng loạt tiến hành các cuộc không kích quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng nhất trong căng thẳng tại Trung Đông từ nhiều năm trở lại đây. Chỉ trong 24 – 48 giờ sau đó, cả hai phía đều tuyên bố sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh kéo dài, tạo ra làn sóng lo ngại toàn cầu về an ninh tuyến hàng hải, hàng không và toàn bộ chuỗi cung ứng quốc tế.

ĐÌNH TRỆ TUYẾN HÀNG HẢI CHIẾM 20% LƯỢNG DẦU THẾ GIỚI

Tác động cộng hưởng ngay lập tức: giá dầu thô leo thang, phí vận tải biển và hàng không tăng vọt, trong khi eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thế giới – gần như đình trệ. Iran cảnh báo tàu thuyền về sự nguy hiểm khi đi qua Hormuz, khiến nhiều hãng vận tải buộc phải thay đổi lộ trình, đội thêm chi phí nhiên liệu và kéo dài đáng kể thời gian giao hàng.

Eo biển Hormuz, tuyến thủy lộ vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thế giới, hiện gần như đình trệ . Nhiều quốc gia Trung Đông đã đóng cửa không phận, buộc các chuyến bay vận tải phải vòng tránh, tăng chi phí và thời gian vận chuyển.

Trong bối cảnh đó, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) ngày 02/03/2026 đã ban hành Công văn số 229/XNK-TLH gửi tới toàn bộ các hiệp hội ngành hàng xuất nhập khẩu và logistics, cảnh báo những rủi ro cụ thể mà doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt.

Theo nhận định của Cục, giá hàng tiêu dùng, nhiên liệu và dầu thế giới dự báo tiếp tục tăng, tác động tiêu cực gián tiếp đến sản xuất và thương mại của Việt Nam, đặc biệt trong các ngành hàng có liên kết chặt chẽ với thị trường Trung Đông.

Cước vận tải biển và hàng không được dự báo tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí xuất khẩu của doanh nghiệp. Nhiều quốc gia trong khu vực Vịnh đã đóng cửa không phận vì lý do an ninh chiến sự, kéo theo việc các chuyến bay chở hàng phải chuyển hướng hoặc hủy chuyến.

5 KHUYẾN NGHỊ TRỌNG TÂM TỪ BỘ CÔNG THƯƠNG

Trước diễn biến phức tạp, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các hiệp hội khẩn trương thực hiện 5 nhóm giải pháp ứng phó:

Thứ nhất là đa dạng hóa thị trường và nguồn cung: Tích cực tìm kiếm các thị trường thay thế có nhu cầu tương tự, giảm phụ thuộc vào Israel, Iran và khu vực Trung Đông; xây dựng phương án dự phòng dài hạn.

Thứ hai, kiện toàn hợp đồng thương mại: Bổ sung điều khoản bất khả kháng, bồi thường rủi ro và mua bảo hiểm đầy đủ cho hàng hóa, đặc biệt với các lô hàng đi thị trường có nguy cơ cao.

Thứ ba, cập nhật thông tin liên tục: Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để nắm sát số liệu xuất nhập khẩu, biến động địa chính trị, giá cước và phụ phí, từ đó thống nhất phương án ứng phó kịp thời.

Thứ tư, xây dựng kế hoạch phòng ngừa rủi ro: Chủ động lập phương án phản ứng nhanh để hạn chế tối đa tác động tiêu cực lên chuỗi cung ứng khi có sự cố thương mại hoặc vận tải quốc tế.

Thứ năm, khai thác hỗ trợ từ cơ quan nhà nước: Tăng cường kết nối với Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để tìm kiếm đơn hàng và thị trường mới tiềm năng.

Cục Xuất nhập khẩu nhấn mạnh, các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương sẽ theo dõi sát diễn biến tại Trung Đông, cập nhật thông tin thường xuyên đến các hiệp hội và nghiên cứu tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao khả năng ứng phó trong dài hạn.

Đây không phải lần đầu tiên căng thẳng địa chính trị Trung Đông gây sóng gió cho thương mại quốc tế. Tuy nhiên, quy mô và tốc độ leo thang của xung đột lần này đang đặt ra áp lực chưa từng có. Trong bối cảnh đó, sự chủ động điều chỉnh chiến lược ngay từ bây giờ sẽ là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp Việt Nam giảm thiểu tổn thất và duy trì năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Từ khóa:

căng thẳng trung đông chi phí vận tải Cục xuất nhập khẩu đình trệ tuyến hàng hải giá dầu thế giới giải pháp ứng phó hàng hóa xuất khẩu tình hình an ninh hàng hải

Đọc thêm

Xuất khẩu Thanh Hóa đạt 1,1 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

Xuất khẩu Thanh Hóa đạt 1,1 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

Hai tháng đầu năm 2026, kinh tế Thanh Hóa ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi sản xuất công nghiệp, thương mại – dịch vụ và thu ngân sách đều tăng trưởng so với cùng kỳ, tạo đà cho các mục tiêu phát triển cả năm.

Doanh nghiệp gạch ốp lát cần chủ động ứng phó khi Philippines điều tra tự vệ

Doanh nghiệp gạch ốp lát cần chủ động ứng phó khi Philippines điều tra tự vệ

Doanh nghiệp Việt Nam cần theo dõi sát diễn biến vụ việc, chủ động rà soát tình hình xuất khẩu sang thị trường Philippines trong giai đoạn điều tra...

Xuất khẩu tăng gần 73%, ngành rau quả bứt tốc ngay từ đầu năm

Xuất khẩu tăng gần 73%, ngành rau quả bứt tốc ngay từ đầu năm

Ngành rau quả Việt Nam bước vào năm 2026 với tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Theo số liệu từ Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 1/2026 đạt hơn 644 triệu USD, tăng 72,9% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, tạo đà thuận lợi cho mục tiêu cả năm...

Cán cân thương mại thâm hụt 947 triệu USD trong nửa đầu tháng 2

Cán cân thương mại thâm hụt 947 triệu USD trong nửa đầu tháng 2

Nửa đầu tháng 2/2026, cán cân thương mại nhập siêu hơn 947 triệu USD. Diễn biến này phản ánh nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu và nguyên vật liệu tăng mạnh, trong khi cơ cấu xuất khẩu tiếp tục phụ thuộc lớn vào khu vực doanh nghiệp FDI và nhóm hàng công nghệ cao…

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành: Cuộc cách mạng tư duy đưa hàng Việt chiếm lĩnh thị trường Đức

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành: Cuộc cách mạng tư duy đưa hàng Việt chiếm lĩnh thị trường Đức

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, hàng hóa Việt Nam không chỉ đứng trước cơ hội “thâm nhập” mà đang tự tin khẳng định vị thế một “mắt xích” bền vững tại Đức - thị trường khó tính nhất châu Âu...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vốn ngoại tranh thủ bắt đáy mạnh, cổ phiếu dầu khí, hóa chất, cao su tăng rực rỡ

Chứng khoán

2

Thanh tra Chính phủ kiến nghị một tập đoàn Nhà nước nộp bổ sung gần 900 tỷ đồng tiền thuê đất

Tài chính

3

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiểm soát chặt quyền lực, không vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng

Tiêu điểm

4

Nhiều kịch bản dự báo giá dầu thế giới

Chứng khoán

5

Xuất khẩu Thanh Hóa đạt 1,1 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

Xuất nhập khẩu

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy