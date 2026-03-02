Chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét và gió mạnh trên biển
Chu Khôi
02/03/2026, 21:00
Chiều 2/3/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi yêu cầu chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển...
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ
ngày 3/3/2026, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và
Nghệ An trời rét đậm, nhiệt độ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ
C.
Từ đêm 2/3, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, giật
cấp 7-8; khu vực Bắc Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Đến đêm 3/3, vùng biển
từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8. Ngoài ra, từ đêm
2/3 đến ngày 3/3, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào rải rác, có
nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và mưa đá.
Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc
gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết;
kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để triển khai biện pháp
phòng tránh phù hợp. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tại chỗ để hỗ
trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).
Đối với các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng
Ngãi, Ban Chỉ đạo yêu cầu theo dõi sát diễn biến gió mạnh trên biển; thông báo
kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển
để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bảo đảm an toàn về người
và tài sản; duy trì thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các tình
huống xấu có thể xảy ra.
Các đơn vị được yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, thường
xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống
thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
