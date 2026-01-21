Mở cửa tiếp nhận hồ sơ cấp phép tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 22/01/2026
Bạch Dương
21/01/2026, 07:27
Bộ Tài chính vừa ban hành 3 thủ tục hành chính mới liên quan đến hoạt động tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Việc tiếp nhận hồ sơ các thủ tục hành chính nêu trên bắt đầu từ ngày 20/1/2026...
Ngày 20/1, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-BTC, công bố các thủ tục hành chính mới được ban hành nhằm triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
Theo Quyết định, Bộ Tài chính ban hành 3 thủ tục hành chính mới liên quan đến hoạt động tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, gồm: cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; điều chỉnh Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.
Việc tiếp nhận hồ sơ các thủ tục hành chính trên sẽ bắt đầu từ ngày 20/1. Tổ chức, cá nhân quan tâm đến các thủ tục hành chính nêu trên có thể tìm hiểu chi tiết về các nội dung có liên quan tại Phụ lục Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tài sản mã hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-BTC.
Cơ quan trực tiếp tiếp nhận và xử lý hồ sơ là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong khi Bộ Tài chính giữ vai trò chủ trì thẩm định và quyết định cấp phép, với sự phối hợp của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an trong các nội dung liên quan đến phòng chống rửa tiền và an toàn hệ thống.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
Thứ nhất, tổ chức đăng ký phải là doanh nghiệp Việt Nam, được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Thứ hai, vốn điều lệ phải được góp bằng đồng Việt Nam, với mức vốn điều lệ đã góp tối thiểu là 10.000 tỷ đồng.
Thứ ba, về cơ cấu cổ đông, tối thiểu 65% vốn điều lệ phải do các tổ chức góp vốn; trong đó, trên 35% vốn điều lệ phải do ít nhất hai tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc doanh nghiệp công nghệ góp vốn. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được tham gia góp vốn tại một tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được Bộ Tài chính cấp phép.
Thứ tư, tổ chức đăng ký phải có trụ sở làm việc hợp pháp, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và hệ thống công nghệ phù hợp với hoạt động cung cấp dịch vụ.
Thứ năm, về nhân sự, Tổng Giám đốc (Giám đốc) phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc quản lý quỹ. Giám đốc công nghệ hoặc vị trí tương đương phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đồng thời, tổ chức phải có tối thiểu 10 nhân sự công nghệ sở hữu chứng chỉ an toàn thông tin mạng và tối thiểu 10 nhân sự có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ liên quan.
Thứ sáu, có quy trình quản trị rủi ro, bảo mật thông tin; quy trình cung cấp dịch vụ nền tảng phát hành tài sản mã hóa; quy trình lưu ký, quản lý tài sản khách hàng; quy trình giao dịch, thanh toán;...
Thứ bảy, hệ thống công nghệ thông tin của Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải đáp ứng tiêu chuẩn cấp độ 4 an toàn hệ thống công nghệ thông tin theo quy định pháp luật về an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành, khai thác.
Từ ứng dụng du lịch thông minh Ninhbinhtourisminfo đến số hóa di sản, địa chỉ đỏ, Ninh Bình đang từng bước đưa chuyển đổi số trở thành “đòn bẩy mềm” cho du lịch, nâng cao trải nghiệm du khách và gia tăng giá trị kinh tế từ kho tàng văn hóa – thiên nhiên đặc sắc.
Những năm qua, các hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, qua đó giúp hàng ngàn nông dân vươn lên làm giàu một cách bền vững...
Khoảng cách công nghệ lõi giữa Việt Nam và các “ông lớn” toàn cầu đang dần được thu hẹp. Tuy nhiên, thay vì cạnh tranh trực diện Việt Nam cần tập trung vào các thị trường ngách khả thi, tận dụng lợi thế về nhân lực để tạo ra giá trị cao…
Cuộc đối thoại giữa hai nhà bác học nổi tiếng Norbert Wiener (Mỹ) và Aleksei A. Lyapunov (Liên Xô), đăng trên tạp chí Soviet Mathematical Proceedings, ngoài ý nghĩa khoa học, giúp người đọc biết được về hoạt động học thuật trong lĩnh vực ở Liên Xô vào thời điểm đó, và đã góp phần thúc đẩy phát triển điều khiển học trên toàn thế giới...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: