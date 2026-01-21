Mở cửa tiếp nhận hồ sơ cấp phép tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa

Bộ Tài chính vừa ban hành 3 thủ tục hành chính mới liên quan đến hoạt động tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Việc tiếp nhận hồ sơ các thủ tục hành chính nêu trên bắt đầu từ ngày 20/1/2026...

Ngày 20/1, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-BTC, công bố các thủ tục hành chính mới được ban hành nhằm triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Theo Quyết định, Bộ Tài chính ban hành 3 thủ tục hành chính mới liên quan đến hoạt động tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, gồm: cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; điều chỉnh Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Việc tiếp nhận hồ sơ các thủ tục hành chính trên sẽ bắt đầu từ ngày 20/1. Tổ chức, cá nhân quan tâm đến các thủ tục hành chính nêu trên có thể tìm hiểu chi tiết về các nội dung có liên quan tại Phụ lục Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tài sản mã hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-BTC.

Cơ quan trực tiếp tiếp nhận và xử lý hồ sơ là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong khi Bộ Tài chính giữ vai trò chủ trì thẩm định và quyết định cấp phép, với sự phối hợp của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an trong các nội dung liên quan đến phòng chống rửa tiền và an toàn hệ thống.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, tổ chức đăng ký phải là doanh nghiệp Việt Nam, được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Thứ hai, vốn điều lệ phải được góp bằng đồng Việt Nam, với mức vốn điều lệ đã góp tối thiểu là 10.000 tỷ đồng.

Thứ ba, về cơ cấu cổ đông, tối thiểu 65% vốn điều lệ phải do các tổ chức góp vốn; trong đó, trên 35% vốn điều lệ phải do ít nhất hai tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc doanh nghiệp công nghệ góp vốn. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được tham gia góp vốn tại một tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được Bộ Tài chính cấp phép.

Thứ tư, tổ chức đăng ký phải có trụ sở làm việc hợp pháp, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và hệ thống công nghệ phù hợp với hoạt động cung cấp dịch vụ.

Thứ năm, về nhân sự, Tổng Giám đốc (Giám đốc) phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc quản lý quỹ. Giám đốc công nghệ hoặc vị trí tương đương phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đồng thời, tổ chức phải có tối thiểu 10 nhân sự công nghệ sở hữu chứng chỉ an toàn thông tin mạng và tối thiểu 10 nhân sự có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ liên quan.

Thứ sáu, có quy trình quản trị rủi ro, bảo mật thông tin; quy trình cung cấp dịch vụ nền tảng phát hành tài sản mã hóa; quy trình lưu ký, quản lý tài sản khách hàng; quy trình giao dịch, thanh toán;...

Thứ bảy, hệ thống công nghệ thông tin của Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải đáp ứng tiêu chuẩn cấp độ 4 an toàn hệ thống công nghệ thông tin theo quy định pháp luật về an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành, khai thác.