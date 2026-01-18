Việt Nam và thời cơ huy động vốn quốc tế từ tài sản số

Dù đến sau trên bản đồ các trung tâm tài chính quốc tế, song Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam lại hình thành trong một bối cảnh đặc biệt, đó là trật tự tài chính toàn cầu đang được tái cấu trúc bởi công nghệ blockchain và các mô hình tài chính on-chain...

Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2025, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc định hình lại vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Khác với các trung tâm tài chính truyền thống, Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam ngay từ đầu đã hướng tới mô hình đổi mới sáng tạo. Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội mở đường cho việc thiết lập các cơ chế thử nghiệm pháp lý (sandbox) cho các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới, trong đó có tài sản số.

Nhờ đó, Việt Nam dù gia nhập bản đồ các Trung tâm muộn hơn nhưng lại có cơ hội đứng cùng vạch xuất phát với nhiều trung tâm tài chính lâu đời, thậm chí có khả năng đón đầu trong cuộc đua tài sản số, nơi trật tự chưa ngã ngũ và luật chơi vẫn đang được viết lại.

Trung tâm Tài chính quốc tế được xây dựng với mục tiêu thu hút dòng vốn quốc tế, tạo động lực để nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng cao. Trong không gian thử nghiệm này, nhiều kịch bản đang được các chuyên gia nhắc tới, như token hóa các loại tài sản như bất động sản, cổ phần dự án, trái phiếu doanh nghiệp, tín chỉ carbon.

Điều này cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia trực tiếp vào các dự án trong nước thông qua tài sản số, đồng thời thu hút các sàn giao dịch, tổ chức lưu ký, quỹ đầu tư tài sản số đặt trụ sở hoặc chi nhánh tại Việt Nam.

Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là những thách thức lớn. Dù thủ tục có thể đơn giản hơn, chi phí từ phát hành, vận hành, tuân thủ đến công nghệ trong mô hình tài chính on-chain thường cao hơn so với các kênh truyền thống. Ngoài ra, dù hệ sinh thái blockchain và tài sản số trong nước đang phát triển nhanh, một số nhà đầu tư quốc tế vẫn tỏ ra dè dặt với các dự án do người Việt xây dựng. Để thu hút dòng vốn ngoại, Việt Nam cần đảm bảo một môi trường pháp lý rõ ràng và an toàn, cùng với nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định.

Việt Nam hiện là một trong những thị trường tài sản số sôi động bậc nhất khu vực, với quy mô dòng vốn liên quan đến tài sản mã hóa đạt khoảng 220 tỷ USD trong năm tài chính.

Theo Công ty Chứng khoán SHS, số lượng người dùng tài sản số tại Việt Nam dự kiến đạt 21,71 triệu năm 2026, tương đương tỷ lệ thâm nhập hơn 21%. Doanh thu thị trường năm 2025 ước đạt 1,9 tỷ USD, với doanh thu trung bình trên mỗi người dùng khoảng 92,5 USD.

Ở cấp độ địa phương, Đà Nẵng đã có những bước đi đầu tiên trong việc thử nghiệm các giải pháp chuyển đổi tài sản mã hóa. Cuối tháng 12/2025, thành phố phê duyệt thử nghiệm có kiểm soát giải pháp MIMO cho phép chuyển đổi tài sản mã hóa như USDT sang tiền pháp định và ngược lại theo cơ chế không lưu ký.

Tài sản số là cuộc chơi hoàn toàn mới, và trong bối cảnh dòng vốn phi truyền thống đang trỗi dậy, trật tự tài chính thế giới vẫn chưa ngã ngũ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội để tận dụng tài sản số như một ống dẫn vốn mới cho nền kinh tế. Nếu được triển khai một cách thận trọng nhưng quyết đoán, lĩnh vực này có thể trở thành đòn bẩy quan trọng giúp Việt Nam mở rộng không gian tăng trưởng, hiện thực hóa mục tiêu GDP cao trong giai đoạn phát triển mới...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 3-2026 phát hành ngày 19/1/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://vneconomy.vn/don-doc-tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-02-2026.htm