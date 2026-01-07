Yêu cầu cấp phép cho doanh nghiệp thí điểm thị trường tài sản mã hóa trước 15/1

Một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành tài chính thực hiện là tiếp tục tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…

Tại “Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành Tài chính” chiều 6/1, trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là tiếp tục tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính dành nguồn lực đầu tư thỏa đáng cho các lĩnh vực như giáo dục – đào tạo, y tế… với tinh thần đầu tư cho con người.

Đặc biệt, Thủ tướng cũng lưu ý, trước ngày 15/1, Bộ Tài chính cấp phép cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa (sandbox) theo quy định.

Trước đó, liên quan đến tài sản số, tài sản mã hóa, pháp lý đầu tiên đối với lĩnh vực này được đề cập tới trong Luật Công nghiệp công nghệ số, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Theo đó luật đề cập tới khái niệm về tài sản số, việc phân loại và quản lý tài sản số.

Trong năm 2025, Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9/2025; thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm.

Nghị quyết quy định về triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Trong một sự kiện về tài sản mã hóa, chia sẻ với báo chí, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), tiết lộ Việt Nam dự kiến có khoảng 5 sàn sẽ được cấp phép thí điểm giao dịch tài sản số, có khả năng kết nối với các sàn quốc tế để đảm bảo tính thanh khoản và cạnh tranh.