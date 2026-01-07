Yêu cầu cấp phép cho doanh nghiệp thí điểm thị trường tài sản mã hóa trước 15/1

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 07/01/2026
Nam Anh
07/01/2026, 09:20
Một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành tài chính thực hiện là tiếp tục tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…
Tại “Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành Tài chính” chiều 6/1, trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là tiếp tục tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính dành nguồn lực đầu tư thỏa đáng cho các lĩnh vực như giáo dục – đào tạo, y tế… với tinh thần đầu tư cho con người.
Đặc biệt, Thủ tướng cũng lưu ý, trước ngày 15/1, Bộ Tài chính cấp phép cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa (sandbox) theo quy định.
Trước đó, liên quan đến tài sản số, tài sản mã hóa, pháp lý đầu tiên đối với lĩnh vực này được đề cập tới trong Luật Công nghiệp công nghệ số, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Theo đó luật đề cập tới khái niệm về tài sản số, việc phân loại và quản lý tài sản số.
Trong năm 2025, Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9/2025; thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm.
Nghị quyết quy định về triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.
Trong một sự kiện về tài sản mã hóa, chia sẻ với báo chí, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), tiết lộ Việt Nam dự kiến có khoảng 5 sàn sẽ được cấp phép thí điểm giao dịch tài sản số, có khả năng kết nối với các sàn quốc tế để đảm bảo tính thanh khoản và cạnh tranh.
19:03, 01/01/2026
Kể từ giữa tháng 12, các cá voi Bitcoin (BTC) đã tích lũy thêm tổng cộng 56.227 BTC...
Hai xưởng đúc bán dẫn lớn nhất Trung Quốc đang cùng lúc thực hiện các thương vụ hợp nhất để mở rộng quy mô sản xuất...
Một số việc làm sẽ bị thay thế bởi AI, nhưng công việc này cũng mở ra một làn sóng việc làm mới...
Công ty mẹ Meta của Facebook xác nhận đang gặp lỗi kỹ thuật nghiêm trọng khiến ảnh hưởng đến nhiều tài khoản tại Việt Nam, phản hồi về việc thay hình đại diện để chống "hack nick"…
UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Khung kiến trúc số đến năm 2030, xác lập nền tảng thống nhất cho chuyển đổi số toàn diện, lấy dữ liệu làm trung tâm và làm căn cứ bắt buộc cho các chương trình, dự án đầu tư công nghệ thông tin trên địa bàn…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: