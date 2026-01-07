Thứ Tư, 07/01/2026

Trang chủ Kinh tế số

Yêu cầu cấp phép cho doanh nghiệp thí điểm thị trường tài sản mã hóa trước 15/1

Nam Anh

07/01/2026, 09:20

Một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành tài chính thực hiện là tiếp tục tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại “Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành Tài chính” chiều 6/1, trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là tiếp tục tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính dành nguồn lực đầu tư thỏa đáng cho các lĩnh vực như giáo dục – đào tạo, y tế… với tinh thần đầu tư cho con người.

Đặc biệt, Thủ tướng cũng lưu ý, trước ngày 15/1, Bộ Tài chính cấp phép cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa (sandbox) theo quy định.

Trước đó, liên quan đến tài sản số, tài sản mã hóa, pháp lý đầu tiên đối với lĩnh vực này được đề cập tới trong Luật Công nghiệp công nghệ số, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Theo đó luật đề cập tới khái niệm về tài sản số, việc phân loại và quản lý tài sản số.

Trong năm 2025, Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9/2025; thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm.

Nghị quyết quy định về triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Trong một sự kiện về tài sản mã hóa, chia sẻ với báo chí, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), tiết lộ Việt Nam dự kiến có khoảng 5 sàn sẽ được cấp phép thí điểm giao dịch tài sản số, có khả năng kết nối với các sàn quốc tế để đảm bảo tính thanh khoản và cạnh tranh.

Đà Nẵng bắt đầu thử nghiệm cho phép chuyển đổi tài sản số (USDT) sang tiền pháp định (VND)

19:03, 01/01/2026

Đà Nẵng bắt đầu thử nghiệm cho phép chuyển đổi tài sản số (USDT) sang tiền pháp định (VND)

Đề xuất đánh thuế 0,1% với chuyển nhượng tài sản số

20:38, 06/09/2025

Đề xuất đánh thuế 0,1% với chuyển nhượng tài sản số

Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh doanh tài sản số bằng NFT

13:15, 18/09/2025

Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh doanh tài sản số bằng NFT

Từ khóa:

blockchain kinh tế số Sàn giao dịch tài sản mã hóa tài sản số tiền điện tử

VnEconomy

"Cá voi" Bitcoin đã gom hơn 5,3 tỷ USD kể từ giữa tháng 12

Kể từ giữa tháng 12, các cá voi Bitcoin (BTC) đã tích lũy thêm tổng cộng 56.227 BTC...

Các xưởng đúc chip lớn nhất Trung Quốc đồng loạt thực hiện các thương vụ hợp nhất

Các xưởng đúc chip lớn nhất Trung Quốc đồng loạt thực hiện các thương vụ hợp nhất

Hai xưởng đúc bán dẫn lớn nhất Trung Quốc đang cùng lúc thực hiện các thương vụ hợp nhất để mở rộng quy mô sản xuất...

170 triệu việc làm mới sẽ được tạo ra nhờ AI

170 triệu việc làm mới sẽ được tạo ra nhờ AI

Một số việc làm sẽ bị thay thế bởi AI, nhưng công việc này cũng mở ra một làn sóng việc làm mới...

Meta xác nhận lỗi kỹ thuật khiến nhiều tài khoản Facebook tại Việt Nam biến mất

Meta xác nhận lỗi kỹ thuật khiến nhiều tài khoản Facebook tại Việt Nam biến mất

Công ty mẹ Meta của Facebook xác nhận đang gặp lỗi kỹ thuật nghiêm trọng khiến ảnh hưởng đến nhiều tài khoản tại Việt Nam, phản hồi về việc thay hình đại diện để chống "hack nick"…

Khung kiến trúc số TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh quản trị dựa trên dữ liệu

Khung kiến trúc số TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh quản trị dựa trên dữ liệu

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Khung kiến trúc số đến năm 2030, xác lập nền tảng thống nhất cho chuyển đổi số toàn diện, lấy dữ liệu làm trung tâm và làm căn cứ bắt buộc cho các chương trình, dự án đầu tư công nghệ thông tin trên địa bàn…

