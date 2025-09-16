Mô hình đô thị tích hợp là tất yếu trước quy hoạch giãn dân

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản dịch chuyển mạnh về các đô thị vệ tinh, mô hình khu đô thị tích hợp ngày càng được chú ý. Với việc đáp ứng đồng thời nhu cầu ở, học tập, làm việc và giải trí trong cùng một không gian, loại hình này đang dần trở thành chuẩn mực sống mới cho cư dân…

Theo các chuyên gia, sau sáp nhập TP.HCM - Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu, không gian phát triển được mở rộng, bài toán quỹ đất dần được tháo gỡ, tạo ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp bất động sản. Thị trường không còn bó hẹp trong khu vực nội đô mà đang dịch chuyển mạnh mẽ về các đô thị vệ tinh, nơi sở hữu lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng liên kết vùng ngày càng hoàn thiện, lại được khuyến khích trong định hướng quy hoạch giãn dân.

NGUỒN CUNG DỊCH CHUYỂN MẠNH VỀ ĐÔ THỊ VỆ TINH

Tại hội thảo “Từ TP.HCM ra các tỉnh vệ tinh: Cơ hội mới cho bất động sản”, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc bộ phận tiếp thị nhà ở CBRE Việt Nam nhận định, việc sáp nhập đã tạo ra yếu tố cộng hưởng mạnh mẽ, đặc biệt trong năng lực phát triển đô thị. Khi quỹ đất được mở rộng, các chủ đầu tư sẽ có nhiều lựa chọn về địa điểm, tạo điều kiện hình thành các dự án mới.

Theo ông Kiệt, khoảng 80% nguồn cung mới trong thời gian tới sẽ đến từ các khu vực vệ tinh thay vì tập trung trong nội đô. Nếu tính cả các đô thị vệ tinh, dự báo nguồn cung tương lai có thể đạt 36.000 sản phẩm trong 3 năm tới. Điều này phản ánh sức hút ngày càng lớn của thị trường ngoài trung tâm, khi hạ tầng kết nối ngày càng đồng bộ, tạo điều kiện cho các đại dự án hình thành.

Tuy nhiên, sự dịch chuyển này không chỉ đơn thuần là câu chuyện cung - cầu. Điều này còn mở ra một “cục diện phát triển” hoàn toàn mới, khi vùng trung tâm và vệ tinh được kết nối thành chỉnh thể thống nhất.

PGS.TS Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, việc hợp nhất không gian phát triển giúp quy hoạch đất đai, hạ tầng, logistics và môi trường đồng bộ hơn, giảm chồng chéo, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. “Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng, vừa giảm áp lực cho nội đô, vừa kiến tạo các cực tăng trưởng mới ở vùng vệ tinh”, ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, những cực tăng trưởng mới này chỉ có thể phát huy hiệu quả khi đi cùng các mô hình đô thị hiện đại, đáp ứng được nhu cầu sống, làm việc, học tập, giải trí trọn vẹn cho cư dân. Trong bối cảnh đó, khu đô thị tích hợp nổi lên như một chuẩn mực phát triển tất yếu, thay thế cho các dự án đơn lẻ, thiếu đồng bộ trước đây.

VÌ SAO KHU ĐÔ THỊ TÍCH HỢP LÀ CHUẨN MỰC SỐNG MỚI?

Trong bức tranh dịch chuyển mạnh mẽ về các đô thị vệ tinh, Nam Long (NLG) nổi lên như một trong những doanh nghiệp tiên phong kiến tạo các khu đô thị tích hợp, với triết lý xuyên suốt: đô thị không chỉ là nơi để ở, mà phải là môi trường sống trọn vẹn và bền vững.

Đến nay, Nam Long đã phát triển quỹ đất hơn 650 ha trải dài tại TP.HCM, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ…, cùng hàng chục nghìn sản phẩm nhà ở đã và đang bàn giao, mang lại chốn an cư cho hàng vạn gia đình trẻ. Điểm nổi bật trong hành trình này chính là chiến lược đô thị tích hợp dựa trên ba nền tảng cốt lõi.

Thứ nhất, các dự án của Nam Long luôn gắn liền với hệ thống hạ tầng chiến lược, đảm bảo tính kết nối liên vùng. Từ Mizuki Park (26 ha, Bình Chánh) nằm ngay cửa ngõ phía Nam TP.HCM với lợi thế tiếp cận đại lộ Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50 và tuyến metro số 4 trong quy hoạch; đến Waterpoint (355 ha, Long An) tọa lạc trên trục cao tốc TP.HCM - Trung Lương, kết nối trực tiếp với Vành đai 4. Hay Izumi City (170 ha, Đồng Nai) ngay cửa ngõ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây… Tất cả tạo nên một mạng lưới di chuyển thuận tiện, vừa mở rộng không gian sống, vừa rút ngắn khoảng cách tới các trung tâm kinh tế trọng điểm.

Thứ hai là môi trường sống bền vững. Nam Long kiên định phát triển các đại đô thị theo quy hoạch mật độ thấp, ưu tiên cây xanh và mặt nước. Điển hình như Mizuki Park dành tới hơn 71% diện tích cho mảng xanh và kênh đào, tạo không gian sinh thái trong lành hiếm có ngay sát nội đô; Waterpoint sở hữu tới 95 ha công viên và mặt nước, mật độ xây dựng chỉ khoảng 30-35%, được mệnh danh là “thành phố bên sông”; Izumi City sở hữu hành lang xanh tự nhiên rộng 10m, hệ thống kênh đào dài 1,6km được duy trì và kết nối với sông Đồng Nai và sông Bến Gỗ, bảo vệ đa dạng sinh học và tạo không gian sinh thái ven sông, điều hoà khí hậu và nâng cao giá trị cảnh quan. Có thể thấy, các khu đô thị tích hợp tại Nam Long đều được quy hoạch bài bản để bảo tồn các giá trị tự nhiên và tạo lập môi trường sống xanh.

Không dừng lại ở đó, Nam Long còn ứng dụng các giải pháp quản lý thông minh, tiết kiệm năng lượng và xử lý nước thải khép kín, hướng tới mô hình đô thị hiện đại, thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu.

Waterpoint là một trong những khu đô thị tích hợp điển hình của Nam Long, kiến tạo môi trường sống bền vững.

Cuối cùng là nền tảng về cộng đồng bền vững. Nam Long không chỉ dừng ở việc xây nhà mà còn kiến tạo những cộng đồng gắn kết và văn minh. Trong mỗi khu đô thị, hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên, quảng trường, câu lạc bộ cộng đồng… được quy hoạch đồng bộ, giúp cư dân có thể học tập, làm việc, vui chơi và kết nối ngay tại nơi mình sinh sống.

Chính sự đa dạng và đầy đủ về tiện ích này đã biến các đại đô thị của Nam Long thành những “thành phố thu nhỏ”, nơi cộng đồng cùng nhau xây dựng lối sống lành mạnh, nhân văn và giàu giá trị bền vững.

Kết quả kinh doanh đã phần nào chứng minh sức hút của mô hình này. Tính đến hết tháng 11/2024, Nam Long đạt 4.600 tỷ đồng doanh số, đến từ loạt dự án tiêu biểu như Akari City giai đoạn 2, Waterpoint, Nam Long II Central Lake và Mizuki Park. Song song, doanh nghiệp cũng đã bàn giao gần 3.000 sổ hồng, sổ đỏ cho cư dân tại Akari City, Mizuki Park, EHome Southgate và Nam Long II Central Lake - minh chứng rõ nét cho cam kết đồng hành cùng khách hàng trong từng dự án.

Thực tế triển khai cũng cho thấy, triết lý phát triển của Nam Long không chỉ dừng ở định hướng, mà đã trở thành giá trị sống cụ thể. Mizuki Park đến nay đã bàn giao hơn 2.000 sản phẩm, phục vụ hơn 6.000 cư dân hiện hữu, hình thành cộng đồng sinh thái văn minh ngay cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Trong khi đó, Waterpoint với tổng vốn giai đoạn 1 lên đến 6.900 tỷ đồng đã bàn giao hơn 3.000 sản phẩm tính đến giữa năm 2025, khẳng định vị thế là một trong những đại đô thị quy mô bậc nhất khu vực Long An.

Có thể nói, Nam Long đang chứng minh rằng đô thị hiện đại không chỉ để ở, mà là không gian sống trọn vẹn, kết nối vùng, hài hòa thiên nhiên và gắn kết cộng đồng - chuẩn mực mới mà thị trường bất động sản đang chờ đón.