Đà Nẵng đón những du khách đầu tiên năm mới 2026

Sáng ngày 01/01/2026, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đồng loạt tổ chức chào đón những du khách đầu tiên tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, sân bay Chu Lai và Đô thị cổ Hội An, qua đó lan tỏa hình ảnh một Đà Nẵng mới, khí thế và sẵn sàng cho một năm phát triển du lịch bứt phá...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết từ 07h00 - 08h00 ngày 01/01/2026 tại Ga đến nội địa – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố tổ chức chào chào đón chuyến bay VN157 từ Hà Nội do Hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác, tạo dấu ấn bằng khoảnh khắc trao hoa và quà chúc mừng cho 03 du khách may mắn đầu tiên đặt chân đến thành phố trong thời khắc đầu năm, đồng thời tặng quà lưu niệm cho toàn bộ hành khách trên chuyến bay.

Tại Ga đến quốc tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tiếp tục tổ chức chuỗi hoạt động chào đón du khách đầu năm theo hai khung giờ liên tiếp. Từ 08h00 đến 09h00, thành phố chào đón chuyến bay từ Manila (Philippines) do Hãng Cebu Pacific Air khai thác, tặng hoa và quà cho 05 du khách may mắn, cùng các tiết mục nghệ thuật truyền thống và hiện đại, chụp ảnh check-in và tặng thiệp, quà tặng lưu niệm chúc mừng năm mới. Từ 09h00 đến 11h00, Sở tiếp tục tổ chức chào đón 07 chuyến bay quốc tế đến từ Incheon, Busan, Băng Cốc, Đài Bắc, Hồng Công, Kuala Lumpur và Singapore với khoảng 1.200 du khách; các hoạt động nghệ thuật, chụp ảnh lấy liền và tặng ấn phẩm du lịch được triển khai xuyên suốt, tạo không khí sôi động, rộn ràng trong ngày đầu năm 2026.

Những hành khách đầu tiên đến Đà Nẵng qua đường hàng không.

Tại Cảng hàng không Chu Lai, từ 08h00 đến 10h00 ngày 01/01/2026, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức chào đón hành khách trên hai chuyến bay đầu năm gồm chuyến VJ1370 từ TP. Hồ Chí Minh và chuyến VN1641 từ Hà Nội.

Tại Đô thị cổ Hội An, vào lúc 09h00 ngày 01/01/2026, tại khu vực Chùa Cầu, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình chào đón đoàn khách đầu tiên tham quan Đô thị cổ Hội An năm 2026. Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chính quyền địa phương, đại diện doanh nghiệp du lịch, đoàn khách và các cơ quan báo chí.

Sau nghi thức chào đón, đoàn khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật truyền thống, giao lưu, nhận hoa và quà lưu niệm trước khi tham quan các điểm di sản tiêu biểu của Đô thi cổ Hội An theo lộ trình được thiết kế sẵn, mở đầu cho hành trình khám phá không gian văn hóa – du lịch đặc sắc trong năm mới.

Những hành khách may mắn đến Đà Nẵng ngày đầu tiên trong năm 2026.

Việc tổ chức chương trình chào đón du khách đầu năm đồng thời tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Chu Lai và Phố cổ Hội An và các khu điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như: Khu đền tháp Mỹ Sơn, Quần thể Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, Rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh… không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu năm mới, mà còn tạo khí thế, động lực mới cho toàn ngành du lịch thành phố bước vào năm 2026 với quyết tâm tăng trưởng hai con số. Trên cơ sở đó, ngành du lịch Đà Nẵng phấn đấu phục vụ 19,1 triệu lượt khách, tăng 10,5% so với năm 2025; trong đó khách quốc tế đạt 8,7 triệu lượt (tăng 13,7%), khách nội địa đạt 10,4 triệu lượt (tăng 8%). Doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành dự kiến đạt gần 70 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 15%, góp phần khẳng định vai trò du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế – xã hội bền vững của TP. Đà Nẵng trong giai đoạn tới.

Số liệu thống kê của Cảng Hàng không Đà Nâng và Chu Lai cho biết năm 2025 tiếp tục ghi nhận tăng trưởng hai con số trong lĩnh vực hàng không tại TP. Đà Nẵng với tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không Chu Lai ước đạt hơn 48.000 chuyến, tăng 12,4% so với năm 2024. Trong đó, số chuyến bay quốc tế đạt hơn 20.200 chuyến, tăng 6,7% và số chuyến bay nội địa là gần 28 ngàn chuyến, tăng 16,9%. Tần suất khai thác bình quân đạt 132 chuyến bay/ngày, gồm 76 chuyến nội địa/ngày và 56 chuyến quốc tế/ngày.

Với 08 đường bay nội địa và 18 đường bay quốc tế thường kỳ đang được khai thác, TP. Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh mục tiêu khôi phục và mở rộng mạng lưới đường bay trong năm 2025. So với năm 2024, tăng thêm 04 đường bay, bao gồm khôi phục đường bay nội địa kết nối Nha Trang; khôi phục đường bay Osaka (Nhật Bản) và mở mới các đường bay Yangon (Myanmar), Dubai (qua Bangkok) – Đà Nẵng.

Trong dịp Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 30/12/2025 đến 04/01/2026), tổng số chuyến bay quốc tế và nội địa đến Đà Nẵng ước đạt 831 chuyến (ước tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2025). Trong đó ước đạt 464 chuyến bay nội địa (ước tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2025 và 367 chuyến quốc tế (ước tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2025).