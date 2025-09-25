Mô hình giao hàng tập trung: Giải pháp mới cho chuỗi cung ứng tốt hơn tại Việt Nam
Khánh Huyền
25/09/2025, 09:27
“Hợp tác vì một chuỗi cung ứng tốt hơn tại Việt Nam”, là chủ đề của Hội thảo vừa được Central Retail Việt Nam (CRV) phối hợp cùng tập đoàn FM Logistic Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh, với sự tham dự của đại diện Bộ Công Thương, các chuyên gia trong ngành logistics cùng hơn 100 doanh nghiệp cùng nhau thảo luận, nhằm tìm giải pháp xây dựng một chuỗi cung ứng mới, phù hợp trong bối cảnh hiện nay.
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), đánh giá cao sáng kiến hợp tác giữa Central Retail Việt Nam và FM Logistic Việt Nam. Theo ông Nam, việc kết hợp giữa một nhà bán lẻ hàng đầu và một nhà cung cấp dịch vụ logistics 3PL sẽ góp phần hình thành một chuỗi cung ứng tập trung, mang lại lợi ích đồng thời cho con người, cửa hàng, nhà cung cấp, người tiêu dùng, môi trường và nền kinh tế. Việt Nam đã trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn đa quốc gia trong nhiều lĩnh; hạ tầng logistics cũng được đầu tư mạnh mẽ với cảng biển, trung tâm logistics và thương mại hiện đại. Tuy vậy, chuỗi cung ứng nội địa vẫn còn những hạn chế, đòi hỏi sự đồng hành của các đối tác chiến lược để cải thiện và phát triển bền vững.
Đại diện Central Retail Việt Nam, ông Mike Reid – Giám đốc Cấp cao Chuỗi cung ứng, nhấn mạnh: “Chuỗi cung ứng là huyết mạch vận hành của doanh nghiệp. Một công ty có thể có sản phẩm tốt và chiến dịch marketing mạnh, nhưng nếu không đưa hàng hóa đến tay khách hàng hiệu quả và tin cậy thì vẫn sẽ thất bại.” Ông khẳng định, giao hàng trực tiếp nhỏ lẻ không còn phù hợp và sẽ tiếp tục kìm hãm chuỗi cung ứng của Việt Nam, trong khi giao hàng tập trung mới tạo ra hiệu quả kinh tế theo quy mô.
Theo ông Reid, mô hình này mang lại nhiều lợi ích rõ rệt: nhà cung cấp giảm mạnh chi phí giao hàng qua việc sử dụng xe tải lớn giao đến một điểm duy nhất thay vì thực hiện hàng chục chuyến nhỏ lẻ., sử dụng xe tải lớn hơn để giao hàng kết hợp đến các cửa hàng giúp giảm số lượng xe lưu thông, giảm tắc nghẽn giao thông và nâng cao hiệu quả vận hành toàn chuỗi. Thông qua hợp tác và hợp nhất, doanh nghiệp có thể mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường đến nhiều tỉnh, thành một cách hiệu quả, đảm bảo sản phẩm luôn sẵn có cho người tiêu dùng trên khắp Việt Nam.
Bên cạnh đó, hệ thống tập trung còn tăng cường khả năng kiểm soát và minh bạch khi cho phép theo dõi tình trạng hàng hóa theo từng cửa hàng, từng ngày, giúp đội ngũ đưa ra hành động chính xác và kịp thời để tối đa hóa doanh số. Đặc biệt, tối ưu hóa logistics theo hướng tập trung còn giúp giảm đáng kể tiêu thụ nhiên liệu và khí thải, đồng thời thể hiện tính chuyên nghiệp trong vận hành.
“Tại Việt Nam, chuỗi cung ứng thường bị xem là một chức năng giao dịch cấp thấp. Nhưng trong các tổ chức đẳng cấp thế giới, đó là một tài sản chiến lược. Chúng tôi đang nâng tầm chuỗi cung ứng thành một ngành nghề được tôn trọng – thu hút nhân tài, thúc đẩy đổi mới và hỗ trợ chiến lược quốc gia và doanh nghiệp. Đó cũng là lý do vì sao Học viện Chuỗi Cung ứng CRV đóng vai trò quan trọng, giúp đội ngũ của chúng tôi được đào tạo và tự tin áp dụng cách làm việc hiện đại và chuyên nghiệp khi xây dựng chuỗi cung ứng tập trung cho Việt Nam,” ông Reid chia sẻ.
Ông cũng nhấn mạnh, hôm nay chính là dịp để tôn vinh sự hợp tác, liên minh và mô hình giao hàng tập trung. Central Retail sẽ tiếp tục chia sẻ các ví dụ thực tế về việc chuyển từ các hợp đồng mua sắm ngắn hạn sang quan hệ đối tác dài hạn với các nhà cung cấp dịch vụ logistics chủ chốt như FM Logistic,…
Đại diện FM Logistic Việt Nam, ông Hamza Harti – Giám đốc điều hành, cho biết việc hợp tác chiến lược với Central Retail sẽ góp phần thúc đẩy phát triển logistics tại Việt Nam thông qua tối ưu hóa vận hành, giảm lưu lượng phương tiện trên đường, và đẩy mạnh số hóa chuỗi cung ứng bằng công nghệ hiện đại, hướng đến mục tiêu tăng hiệu quả, giảm phát thải và phát triển bền vững.
Theo nhận định chung từ các chuyên gia tại hội thảo, với tinh thần hợp tác chiến lược, sự sáng tạo từ phía doanh nghiệp và định hướng chính sách của Nhà nước, Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng một hệ thống chuỗi cung ứng hiện đại, hiệu quả và bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế đất nước và quá trình hội nhập quốc tế.
Huế xem xét đề xuất của Acecook đưa “Bún bò Huế” lên sản phẩm
Chiều 24/9, UBND thành phố Huế tổ chức buổi tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam. Tham dự Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện các sở, ngành liên quan. Phía doanh nghiệp do ông Kaneda Hiroki, Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam, dẫn đầu.
Doanh nghiệp thành lập mới tăng trở lại tại Nghệ An, Hà Tĩnh sau Nghị quyết 68-NQ/TW
Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã ghi nhận sự khởi sắc. Số doanh nghiệp thành lập mới và lượng vốn đưa vào kinh doanh đều tăng.
ePass phối hợp Viettel Money tháo gỡ vướng mắc khi chuyển đổi tài khoản giao thông
Trước 1/10/2025, chủ xe ô tô cần chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông theo quy định tại Nghị định 119/2024/NĐ-CP. Dù thông tin đã được tuyên truyền cao điểm gần hai tháng qua trên phương tiện đại chúng, nhưng không ít người dân vẫn gặp vướng mắc.
Người mẹ hai con quyết định “thử sức” với thương mại điện tử
Xuất phát từ tình thương dành cho con và thấu hiểu nhu cầu của các bậc phụ huynh, chị Lê Yến sáng lập SAMKIDS SHOP với mong muốn mang đến sản phẩm thời trang trẻ em chất lượng, bắt mắt. Năm 2025, người mẹ hai con quyết định “thử sức” với thương mại điện tử (TMĐT), dấn thân vào thị trường đang phát triển sôi động nhưng cũng đầy cạnh tranh.
Cá tra Việt Nam lần đầu góp mặt trong thực đơn của chuỗi sushi nổi tiếng Nhật Bản
Đây được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế của thủy sản Việt Nam tại thị trường khó tính hàng đầu thế giới...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: