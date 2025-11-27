Hợp tác với EBOOST, Grab Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi xanh

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ tích cực phối hợp triển khai các dự án để đối tác tài xế của Grab dễ dàng tiếp cận và sử dụng mạng lưới trạm sạc xe điện của EBOOST, đồng thời đẩy mạnh và mở rộng hệ thống trạm sạc, nâng cao trải nghiệm cho người dùng cuối. Thỏa thuận hợp tác này tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của Grab Việt Nam và EBOOST trong việc đóng góp tích cực vào quá trình phát triển giao thông xanh, đẩy nhanh chuyển đổi xanh và xây dựng một hệ thống giao thông bền vững.

Đại diện Grab Việt Nam và EBOOST kí thoả thuận hợp tác.

Cụ thể, Grab Việt Nam và EBOOST sẽ phối hợp thúc đẩy quảng bá hệ thống trạm sạc EBOOST và các chính sách ưu đãi dành riêng cho đối tác tài xế Grab vận hành xe điện. Việc quảng bá được thực hiện thông qua các kênh truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến của hai bên, giúp mang đến thông tin cập nhật và hữu ích nhất về sự phát triển của hệ thống trạm sạc EBOOST, hỗ trợ cho quá trình tiếp cận và vận hành xe điện của đối tác tài xế Grab.

EBOOST sẽ nghiên cứu và triển khai các gói sạc với mức giá ổn định dành riêng cho đối tác tài xế của Grab. Hai bên sẽ đánh giá tình hình sử dụng thực tế để xây dựng các gói ưu đãi dài hạn tạo điều kiện cho đối tác tài xế Grab sử dụng dịch vụ trạm sạc với mức chiết khấu ưu đãi nhất đang có trên thị trường.

Đáng chú ý, Grab sẽ tạo điều kiện phát triển hạ tầng kỹ thuật và tích hợp API để kết nối và hiển thị thông tin mạng lưới trạm sạc, trạm đổi pin của EBOOST trên nền tảng của Grab, giúp tăng cường khả năng xử lý giao dịch và cung cấp dữ liệu tức thời để hỗ trợ đối tác tài xế Grab trong quá trình sử dụng xe điện.

Grab cũng sẽ hỗ trợ kết nối EBOOST với các nhà sản xuất xe điện nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển hệ thống sạc nhanh, hướng đến đồng bộ hóa các tiêu chuẩn kỹ thuật và chuẩn hóa đầu sạc cho hệ thống sạc nhanh xe điện, góp phần xây dựng một hệ sinh thái sạc thống nhất và nâng cao trải nghiệm cho người dùng cuối.

Ngoài ra, dựa trên dữ liệu và mạng lưới đối tác thương nhân rộng khắp của Grab, hai bên sẽ hợp tác phát triển mạng lưới trạm sạc, mang giải pháp sạc xe điện thông minh, an toàn và thân thiện với môi trường đến với người dùng.

EBOOST mang đến giải pháp sạc linh hoạt cho cả xe máy và xe ô tô.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất hào hứng được hợp tác với EBOOST, một doanh nghiệp nội địa với hệ thống trạm sạc đang được mở rộng mạnh mẽ và giải pháp sạc linh hoạt dành cho cả xe máy điện và xe ô tô điện. Hợp tác quan trọng này sẽ mở ra cơ hội để hai bên có thể triển khai các hoạt động hỗ trợ hiệu quả cho đối tác tài xế Grab, giúp họ tiết kiệm chi phí và an tâm trong quá trình vận hành xe điện để cải thiện thu nhập. Đặc biệt, Grab sẽ tận dụng thế mạnh về công nghệ, dữ liệu và mạng lưới của nền tảng để chung tay phát triển hệ thống trạm sạc EBOOST, góp phần nâng cấp hạ tầng dành cho xe điện, hướng tới chuyển đối xanh một cách bền vững.”

Ông Stefan Kaufmann, Tổng Giám đốc EBOOST, cho biết: “EBOOST đang phát triển nhanh chóng và một trong những trọng tâm của chúng tôi là liên tục mang đến trải nghiệm sạc phù hợp với nhu cầu của các nhóm người dùng xe điện khác nhau. Chẳng hạn, chúng tôi muốn cung cấp cho các bác tài xe dịch vụ công nghệ và giao hàng trải nghiệm sạc tiện lợi hơn, với các trạm được bố trí tại vị trí dễ tiếp cận, tích hợp khu vực nghỉ chân và các dịch vụ thiết yếu, giúp tối ưu thời gian chờ sạc. Chúng tôi tin rằng hạ tầng sạc thông minh và tiện lợi như vậy sẽ là chìa khoá để thúc đẩy nhanh quá trình di chuyển xanh tại Việt Nam. EBOOST rất vui mừng khi hợp tác cùng Grab để mang đến cho các đối tác tài xế xe điện mạng lưới trạm sạc ổn định và ngày càng mở rộng. Sự hợp tác này không chỉ nâng cao trải nghiệm sạc cho người dùng xe điện, mà còn là bước tiến quan trọng hướng tới việc phổ cập xe điện và phát triển bền vững trên toàn quốc.”

Tính đến tháng 11/2025, EBOOST đã vận hành hơn 300 trạm sạc và phục vụ hơn 10.000 người dùng xe điện trên toàn quốc. Thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp, chủ đầu tư bất động sản và nhà sản xuất xe, EBOOST đang từng bước hình thành hệ sinh thái sạc liền mạch cho cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Đối tác tài xế Grab được hưởng chính sách ưu đãi khi sử dụng trạm sạc EBOOST.

Đối với Grab Việt Nam, thỏa thuận hợp tác này là bước đi quan trọng tiếp theo nhằm xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ việc chuyển đổi xe điện toàn diện cho đối tác tài xế Grab. Thông qua đẩy mạnh hợp tác với các nhà sản xuất xe điện, tổ chức tài chính, nhà cung cấp giải pháp sạc, ngày càng nhiều đối tác tài xế Grab tự tin và sẵn sàng chuyển đổi sang phương tiện thân thiện với môi trường.

Trước đó, Grab Việt Nam đã công bố các hợp tác với Selex Motors and Dat Bike nhằm hỗ trợ tài xế chuyển đổi sang xe máy điện. Doanh nghiệp cũng triển khai thử nghiệm dịch vụ GrabCar Xe Điện tại Hà Nội và TPHCM từ tháng 10 nhằm mang đến trải nghiệm di chuyển thoải mái và thân thiện với môi trường cho hành khách, góp phần thúc đẩy giao thông xanh.