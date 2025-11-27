Đấu giá 15 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang triển khai kế hoạch đấu giá 15 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nhằm bổ sung nguồn cung phục vụ các dự án trên địa bàn. Hai đợt đấu giá được tổ chức theo lộ trình, với đợt đầu tiên đã lựa chọn được đơn vị tổ chức đấu giá.

Hà Tĩnh đang triển khai kế hoạch đấu giá 15 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn cung phục vụ các dự án hạ tầng trên địa bàn. Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết toàn bộ số mỏ này gồm 12 mỏ đất san lấp, 2 mỏ cát xây dựng và 1 mỏ cát, sỏi, được chia thành 2 đợt đấu giá và đều chưa có kết quả thăm dò trữ lượng. Việc đưa các mỏ vào danh mục đấu giá được kỳ vọng giúp bổ sung nguồn vật liệu ổn định, tạo điều kiện cho các công trình đang triển khai, đồng thời tăng thu ngân sách thông qua khai thác hợp pháp và có kiểm soát.

Ở đợt đấu giá lần 1, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã lựa chọn Công ty đấu giá Hợp danh Minh Nhật (số 40 đường Đặng Dung, phường Thành Sen) làm đơn vị tổ chức. Danh mục 8 mỏ khoáng sản thuộc đợt này trải rộng trên nhiều địa bàn, bao gồm mỏ đất đồi khu vực Cụp Bưởi, phường Hoành Sơn với diện tích 14,98 ha; mỏ đất đồi khu vực Bắc núi Sim 2, phường Sông Trí (13,08 ha); mỏ đất đồi tại xã Kỳ Xuân (6,97 ha); mỏ đất khu vực khe dài Đồng Mọ ở xã Cẩm Trung (6,6 ha); mỏ đất thôn Yên Thượng, xã Thạch Xuân (5,84 ha); mỏ đất núi Đồng Bụt, xã Hà Linh (9,7 ha); mỏ đất thôn Trung Sơn, xã Hương Đô (8 ha) và mỏ cát, sỏi lòng sông Ngàn Sâu tại thôn Tân Hương, xã Phúc Trạch với diện tích 3,86 ha. Phiên đấu giá chính thức của đợt 1 được ấn định vào 8h30 ngày 26/12/2025 tại hội trường Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh (số 21 đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen), thực hiện bằng phương thức bỏ phiếu gián tiếp và trả giá lên theo quy định.

Trong khi đợt 1 đã hoàn tất lựa chọn đơn vị tổ chức và chuẩn bị bước vào phiên đấu giá, đợt 2 đang được Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai quy trình lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. Danh mục 7 mỏ thuộc đợt này gồm mỏ đất đồi núi Tràng Cháy ở xã Sơn Tiến với diện tích 5 ha; mỏ đất Khe Buông, xã Đức Đồng (6,64 ha); mỏ đất Tân Hương 2, xã Đức Đồng (6,95 ha); mỏ đất đồi thôn Nam Phong, xã Đồng Lộc (11,54 ha); mỏ đất tại xã Vũ Quang (7,03 ha); mỏ cát xây dựng lòng sông Ngàn Sâu ở xã Thượng Đức (6,92 ha) và mỏ cát xây dựng lòng sông Lam thuộc phường Bắc Hồng Lĩnh với diện tích 4,5 ha. Sau khi hoàn tất lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá, Sở sẽ công bố rộng rãi kế hoạch và thời gian tổ chức phiên đấu giá nhằm bảo đảm tính minh bạch và thu hút doanh nghiệp có năng lực tham gia.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, việc triển khai đấu giá 15 mỏ khoáng sản lần này không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu vật liệu xây dựng ngày càng tăng của các dự án trên địa bàn, mà còn hướng đến tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản theo hướng công khai, minh bạch. Khi nguồn cung hợp pháp được bảo đảm, thị trường vật liệu xây dựng sẽ ổn định hơn, góp phần hạn chế khai thác trái phép và những tác động tiêu cực đến môi trường. Việc chia thành hai đợt đấu giá giúp các quy trình được triển khai tuần tự, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ thông tin và cân nhắc khả năng tham gia phù hợp.