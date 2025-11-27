Đấu giá 15 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại Hà Tĩnh

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 27/11/2025
Nguyễn Thuấn
27/11/2025, 15:17
Hà Tĩnh đang triển khai kế hoạch đấu giá 15 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nhằm bổ sung nguồn cung phục vụ các dự án trên địa bàn. Hai đợt đấu giá được tổ chức theo lộ trình, với đợt đầu tiên đã lựa chọn được đơn vị tổ chức đấu giá.
Hà Tĩnh đang triển khai kế hoạch đấu giá 15 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn cung phục vụ các dự án hạ tầng trên địa bàn. Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết toàn bộ số mỏ này gồm 12 mỏ đất san lấp, 2 mỏ cát xây dựng và 1 mỏ cát, sỏi, được chia thành 2 đợt đấu giá và đều chưa có kết quả thăm dò trữ lượng. Việc đưa các mỏ vào danh mục đấu giá được kỳ vọng giúp bổ sung nguồn vật liệu ổn định, tạo điều kiện cho các công trình đang triển khai, đồng thời tăng thu ngân sách thông qua khai thác hợp pháp và có kiểm soát.
Ở đợt đấu giá lần 1, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã lựa chọn Công ty đấu giá Hợp danh Minh Nhật (số 40 đường Đặng Dung, phường Thành Sen) làm đơn vị tổ chức. Danh mục 8 mỏ khoáng sản thuộc đợt này trải rộng trên nhiều địa bàn, bao gồm mỏ đất đồi khu vực Cụp Bưởi, phường Hoành Sơn với diện tích 14,98 ha; mỏ đất đồi khu vực Bắc núi Sim 2, phường Sông Trí (13,08 ha); mỏ đất đồi tại xã Kỳ Xuân (6,97 ha); mỏ đất khu vực khe dài Đồng Mọ ở xã Cẩm Trung (6,6 ha); mỏ đất thôn Yên Thượng, xã Thạch Xuân (5,84 ha); mỏ đất núi Đồng Bụt, xã Hà Linh (9,7 ha); mỏ đất thôn Trung Sơn, xã Hương Đô (8 ha) và mỏ cát, sỏi lòng sông Ngàn Sâu tại thôn Tân Hương, xã Phúc Trạch với diện tích 3,86 ha. Phiên đấu giá chính thức của đợt 1 được ấn định vào 8h30 ngày 26/12/2025 tại hội trường Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh (số 21 đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen), thực hiện bằng phương thức bỏ phiếu gián tiếp và trả giá lên theo quy định.
Trong khi đợt 1 đã hoàn tất lựa chọn đơn vị tổ chức và chuẩn bị bước vào phiên đấu giá, đợt 2 đang được Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai quy trình lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. Danh mục 7 mỏ thuộc đợt này gồm mỏ đất đồi núi Tràng Cháy ở xã Sơn Tiến với diện tích 5 ha; mỏ đất Khe Buông, xã Đức Đồng (6,64 ha); mỏ đất Tân Hương 2, xã Đức Đồng (6,95 ha); mỏ đất đồi thôn Nam Phong, xã Đồng Lộc (11,54 ha); mỏ đất tại xã Vũ Quang (7,03 ha); mỏ cát xây dựng lòng sông Ngàn Sâu ở xã Thượng Đức (6,92 ha) và mỏ cát xây dựng lòng sông Lam thuộc phường Bắc Hồng Lĩnh với diện tích 4,5 ha. Sau khi hoàn tất lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá, Sở sẽ công bố rộng rãi kế hoạch và thời gian tổ chức phiên đấu giá nhằm bảo đảm tính minh bạch và thu hút doanh nghiệp có năng lực tham gia.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, việc triển khai đấu giá 15 mỏ khoáng sản lần này không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu vật liệu xây dựng ngày càng tăng của các dự án trên địa bàn, mà còn hướng đến tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản theo hướng công khai, minh bạch. Khi nguồn cung hợp pháp được bảo đảm, thị trường vật liệu xây dựng sẽ ổn định hơn, góp phần hạn chế khai thác trái phép và những tác động tiêu cực đến môi trường. Việc chia thành hai đợt đấu giá giúp các quy trình được triển khai tuần tự, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ thông tin và cân nhắc khả năng tham gia phù hợp.
Giữa những dãy thùng hàng chất cao, người kiểm đếm, người ghi phiếu, người bốc xếp…, mọi công việc diễn ra hối hả, khẩn trương để những chuyến bay Vietjet vận chuyển hàng cứu trợ của người dân cả nước đến với đồng bào đang gồng mình giữa vùng mưa lũ.
Việt Nam nằm trong danh sách các nước đang phát triển có lượng nhập khẩu không đáng kể và sẽ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo quy định của WTO...
Muốn thành công trên thị trường quốc tế, doanh nghiệp Việt cần tự tìm ra sức mạnh nội tại, biết tận dụng lợi thế công nghệ số và sự linh hoạt của mình. Sự chủ động của doanh nghiệp, cùng với sự đồng hành, kiến tạo cơ chế từ Nhà nước chính là điểm tựa vững chắc, giúp “khơi thông dòng chảy Go Global”, đưa các thương hiệu Việt tự tin vươn mình ra biển lớn...
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động và yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng, hoạt động xúc tiến thương mại của Việt Nam không còn dừng lại ở vai trò hỗ trợ đơn thuần, mà đã vươn mình trở thành một trong những trụ cột chiến lược, là đòn bẩy quan trọng để duy trì đà tăng trưởng, mở rộng thị trường và khẳng định vị thế hàng Việt Nam trên trường quốc tế...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: