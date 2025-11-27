Thứ Năm, 27/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Đấu giá 15 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại Hà Tĩnh

Nguyễn Thuấn

27/11/2025, 15:17

Hà Tĩnh đang triển khai kế hoạch đấu giá 15 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nhằm bổ sung nguồn cung phục vụ các dự án trên địa bàn. Hai đợt đấu giá được tổ chức theo lộ trình, với đợt đầu tiên đã lựa chọn được đơn vị tổ chức đấu giá.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Hà Tĩnh đang triển khai kế hoạch đấu giá 15 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn cung phục vụ các dự án hạ tầng trên địa bàn. Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết toàn bộ số mỏ này gồm 12 mỏ đất san lấp, 2 mỏ cát xây dựng và 1 mỏ cát, sỏi, được chia thành 2 đợt đấu giá và đều chưa có kết quả thăm dò trữ lượng. Việc đưa các mỏ vào danh mục đấu giá được kỳ vọng giúp bổ sung nguồn vật liệu ổn định, tạo điều kiện cho các công trình đang triển khai, đồng thời tăng thu ngân sách thông qua khai thác hợp pháp và có kiểm soát.

Ở đợt đấu giá lần 1, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã lựa chọn Công ty đấu giá Hợp danh Minh Nhật (số 40 đường Đặng Dung, phường Thành Sen) làm đơn vị tổ chức. Danh mục 8 mỏ khoáng sản thuộc đợt này trải rộng trên nhiều địa bàn, bao gồm mỏ đất đồi khu vực Cụp Bưởi, phường Hoành Sơn với diện tích 14,98 ha; mỏ đất đồi khu vực Bắc núi Sim 2, phường Sông Trí (13,08 ha); mỏ đất đồi tại xã Kỳ Xuân (6,97 ha); mỏ đất khu vực khe dài Đồng Mọ ở xã Cẩm Trung (6,6 ha); mỏ đất thôn Yên Thượng, xã Thạch Xuân (5,84 ha); mỏ đất núi Đồng Bụt, xã Hà Linh (9,7 ha); mỏ đất thôn Trung Sơn, xã Hương Đô (8 ha) và mỏ cát, sỏi lòng sông Ngàn Sâu tại thôn Tân Hương, xã Phúc Trạch với diện tích 3,86 ha. Phiên đấu giá chính thức của đợt 1 được ấn định vào 8h30 ngày 26/12/2025 tại hội trường Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh (số 21 đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen), thực hiện bằng phương thức bỏ phiếu gián tiếp và trả giá lên theo quy định.

Trong khi đợt 1 đã hoàn tất lựa chọn đơn vị tổ chức và chuẩn bị bước vào phiên đấu giá, đợt 2 đang được Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai quy trình lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. Danh mục 7 mỏ thuộc đợt này gồm mỏ đất đồi núi Tràng Cháy ở xã Sơn Tiến với diện tích 5 ha; mỏ đất Khe Buông, xã Đức Đồng (6,64 ha); mỏ đất Tân Hương 2, xã Đức Đồng (6,95 ha); mỏ đất đồi thôn Nam Phong, xã Đồng Lộc (11,54 ha); mỏ đất tại xã Vũ Quang (7,03 ha); mỏ cát xây dựng lòng sông Ngàn Sâu ở xã Thượng Đức (6,92 ha) và mỏ cát xây dựng lòng sông Lam thuộc phường Bắc Hồng Lĩnh với diện tích 4,5 ha. Sau khi hoàn tất lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá, Sở sẽ công bố rộng rãi kế hoạch và thời gian tổ chức phiên đấu giá nhằm bảo đảm tính minh bạch và thu hút doanh nghiệp có năng lực tham gia.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, việc triển khai đấu giá 15 mỏ khoáng sản lần này không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu vật liệu xây dựng ngày càng tăng của các dự án trên địa bàn, mà còn hướng đến tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản theo hướng công khai, minh bạch. Khi nguồn cung hợp pháp được bảo đảm, thị trường vật liệu xây dựng sẽ ổn định hơn, góp phần hạn chế khai thác trái phép và những tác động tiêu cực đến môi trường. Việc chia thành hai đợt đấu giá giúp các quy trình được triển khai tuần tự, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ thông tin và cân nhắc khả năng tham gia phù hợp.

Quảng Trị: Mỏ đá chưa thăm dò trúng đấu giá gần 500 tỉ đồng

18:32, 01/08/2025

Quảng Trị: Mỏ đá chưa thăm dò trúng đấu giá gần 500 tỉ đồng

Thiếu vật liệu xây dựng, Ninh Bình đề xuất khai thác mỏ không qua đấu giá

08:33, 31/07/2025

Thiếu vật liệu xây dựng, Ninh Bình đề xuất khai thác mỏ không qua đấu giá

Từ khóa:

đấu giá mỏ khoáng sản Hà Tĩnh dự án hạ tầng Hà Tĩnh khai thác khoáng sản hợp pháp minh bạch trong quản lý tài nguyên Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh tăng thu ngân sách địa phương thị trường vật liệu xây dựng vật liệu xây dựng Hà Tĩnh

Đọc thêm

Những chuyến bay Vietjet chở đầy yêu thương

Những chuyến bay Vietjet chở đầy yêu thương

Giữa những dãy thùng hàng chất cao, người kiểm đếm, người ghi phiếu, người bốc xếp…, mọi công việc diễn ra hối hả, khẩn trương để những chuyến bay Vietjet vận chuyển hàng cứu trợ của người dân cả nước đến với đồng bào đang gồng mình giữa vùng mưa lũ.

EU không áp dụng biện pháp tự vệ đối với hợp kim gốc mangan và silicon Việt Nam

EU không áp dụng biện pháp tự vệ đối với hợp kim gốc mangan và silicon Việt Nam

Việt Nam nằm trong danh sách các nước đang phát triển có lượng nhập khẩu không đáng kể và sẽ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo quy định của WTO...

Go Global: Doanh nghiệp Việt thoát vùng an toàn, chủ động vươn ra biển lớn

Go Global: Doanh nghiệp Việt thoát vùng an toàn, chủ động vươn ra biển lớn

Muốn thành công trên thị trường quốc tế, doanh nghiệp Việt cần tự tìm ra sức mạnh nội tại, biết tận dụng lợi thế công nghệ số và sự linh hoạt của mình. Sự chủ động của doanh nghiệp, cùng với sự đồng hành, kiến tạo cơ chế từ Nhà nước chính là điểm tựa vững chắc, giúp “khơi thông dòng chảy Go Global”, đưa các thương hiệu Việt tự tin vươn mình ra biển lớn...

Hội chợ thương mại: Trụ cột chiến lược mới trong xúc tiến và hội nhập

Hội chợ thương mại: Trụ cột chiến lược mới trong xúc tiến và hội nhập

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động và yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng, hoạt động xúc tiến thương mại của Việt Nam không còn dừng lại ở vai trò hỗ trợ đơn thuần, mà đã vươn mình trở thành một trong những trụ cột chiến lược, là đòn bẩy quan trọng để duy trì đà tăng trưởng, mở rộng thị trường và khẳng định vị thế hàng Việt Nam trên trường quốc tế...

UAV vận chuyển nhu yếu phẩm đến bà con vùng bị lũ lụt miền Trung

UAV vận chuyển nhu yếu phẩm đến bà con vùng bị lũ lụt miền Trung

Trong đêm mưa gió, chiếc xe địa hình có ống thở, đội các UAV vắt vẻo trên đầu, vượt qua các vùng nước ngập sâu trên quốc lộ 1A để tiến vào vùng Nam Trung Bộ, cứu trợ người dân tại các điểm ngập sâu…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

eMagazine

Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Doanh nghiệp không được tùy ý điều chuyển người lao động

Dân sinh

2

Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp điện tử có hoạt động nghiên cứu khoa học

Tài chính

3

Cá nhân mua trái phiếu riêng lẻ phải ký cam kết "hiểu rõ" và "tự chịu rủi ro"

Tài chính

4

Hà Nội quy định mức học phí mới đối với khối trường công lập chất lượng cao

Dân sinh

5

Chủ tịch HĐQT SHS được vinh danh trong Top 10 Giải thưởng Sao Đỏ 2025

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy