Việt Nam mới có 5.600 kỹ sư ngành vi mạch, bằng 1/9 của mục tiêu năm 2030

Ngành công nghiệp bán dẫn trở thành một trong những lĩnh vực chiến lược quan trọng, Việt Nam đặt ra mục tiêu đào tạo ít nhất 50.000 kỹ sư và nhà nghiên cứu chất lượng cao cho ngành bán dẫn đến năm 2030…

Tại hội thảo quốc tế về đào tạo, công nghệ và ứng dụng trong ngành công nghiệp bán dẫn diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 27/11, các chuyên gia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

PGS.TS Lê Quốc Cường, Phó Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, cho biết sự hiện diện và mở rộng của các tập đoàn công nghệ cao hàng đầu thế giới, như Intel, đã củng cố chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn của thành phố. Nhà máy Intel Products Vietnam (IPV) tại SHTP là cơ sở lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất của Intel trên toàn cầu, với kim ngạch xuất khẩu lũy kế vượt mốc 100 tỷ USD.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần vượt qua nhiều thách thức. Hiện tại, cả nước chỉ có khoảng 5.600 kỹ sư ngành vi mạch, trong khi nhu cầu mỗi năm cần khoảng 500 kỹ sư, và con số này có thể tăng lên 1.000 kỹ sư/năm trong tương lai.

PGS.TS Phạm Tấn Thi từ Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng kỹ sư đầu ngành có khả năng thiết kế hoàn chỉnh một con chip còn rất hạn chế. Việc chuyển giao nghiên cứu từ trường đại học ra doanh nghiệp còn yếu, và chưa có doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này.

Để giải quyết vấn đề này, cần có sự hợp lực giữa Nhà nước, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp, cùng với sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế. Đây là nền tảng giúp SHTP trở thành trung tâm công nghệ cao hàng đầu và là bệ phóng để Việt Nam tiến sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Ngoài ra, cần thêm nhiều doanh nghiệp chuyên về thiết kế và kiểm thử đầu tư, nâng cấp các chương trình đào tạo đại học và sau đại học để các kỹ sư Việt Nam có thể tham gia sâu vào chuỗi cung ứng bán dẫn, hướng đến khả năng thiết kế được chip và thương mại hóa sản phẩm.

TP. Hồ Chí Minh đã chứng kiến nhiều nỗ lực trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho vi mạch và bán dẫn. Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh và Hội Công nghệ Vi mạch Bán dẫn Thành phố đã công bố “Liên minh về nghiên cứu và đào tạo nhân lực bán dẫn, điện tử” giai đoạn 2025-2030.

Liên minh này là ngôi nhà chung, nơi các thành viên hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, cùng nhau thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, và đặc biệt là đào tạo ra một thế hệ nhân lực vàng cho ngành công nghiệp bán dẫn Thành phố.