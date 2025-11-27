Tổ chức trong nước vẫn gom hàng đều tay

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 27/11/2025
Thu Minh
27/11/2025, 20:30
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 577.3 tỷ đồng nhưng tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 893.7 tỷ đồng.
Xu hướng của thị trường vẫn là phiên tăng phiên giảm xen kẽ, dòng tiền chưa bền bỉ để quay lại sóng tăng thần tốc như trước. VN-Index đóng cửa phiên hôm nay lại trong tình trạng xanh vỏ đỏ lòng. Chỉ số chung tăng 3,96 điểm tiến về vùng giá 1.684,32 nhưng số mã giảm đang chiếm thế khi có tới 171 cổ phiếu trong khi số mã tăng chỉ còn 137.
Chứng khoán và bất động sản quay đầu điều chỉnh. Ngoại trừ VIC được kéo tăng 1,22% còn lại hầu hết các cổ phiếu bất động sản nhà ở và khu công nghiệp chìm trong màu đỏ. Nhiều cổ phiếu rơi hơn 1% thị giá như PDR, CEO, KBC trong khi NVL sau nhiều phiên kịch trần hôm nay giảm 4,19%, DXG giảm hơn 2%.
Tình hình không khả quan hơn ở nhóm chứng khoán khi SSI giảm 2,94%; VCI, HCM, MBS giảm trên 1%. Tiền đang tập trung ở nhóm đầu cơ, VIX hôm nay tăng thêm 3,06% nữa, GEE tiếp tục tím lịm. Nhóm ngân hàng đang ghi nhận sự phân hóa sâu sắc, VCB, TCB, LPB, HDB đỏ lửa trong khi CTG, VPB, MBB, ACB giữ được sắc xanh hiếm có. MBB còn tăng tới 1,29%.
Với nhóm ngành còn lại, tiêu dùng đang bị bán ra chốt lời hàng loạt cổ phiếu rơi như VNM, MWG, MSN. Logistic, hàng không, năng lượng cũng mất giá rất sâu như VJC bay 3,75%.
Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh giảm còn 22.000 tỷ trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng không đáng kể 13.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 307.7 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TCX, MBB, FPT, VPB, VIX, MSN, E1VFVN30, HDB, POW, VNM.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Du lịch và Giải trí. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VJC, VCB, ACB, VIC, VCI, TCB, HPG, HCM, VND.
Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 30.0 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 476.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: ACB, VIC, VCB, VJC, KDH, MBB, BAF, TPB, CTG, HPG.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Bán lẻ. Top bán ròng có: VIX, SHB, VPB, MWG, VPI, CII, POW, HDB, GAS.
Tự doanh mua ròng 625.5 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 109.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng &Dịch vụ Công nghiệp, Bán lẻ.
Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm GMD, MWG, STB, TCB, GAS, PVT, FUESSVFL, VRE, PET, TCX. Top bán ròng là nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu được bán ròng gồm E1VFVN30, VNM, MBB, TPB, VIB, VPB, MSN, HDB, FRT, HPG.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 577.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 893.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin Top bán ròng có TCX, MBB, FPT, VHM, KDH, BAF, VNM, MSB, MSN, STB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính.
Top mua ròng có VJC, VIX, SHB, SSI, VPI, VCI, CII, VND, MWG, HAH.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.819,5 tỷ đồng, giảm -25,6% so với phiên liền trước và đóng góp 16,8% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu GEX, với hơn 22 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 991,8 tỷ đồng được nhà đầu tư cá nhân và Tổ chức trong nước bán thỏa thuận cho Tự doanh trong nước.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Dầu khí, Hàng không, Nhựa, cao su & sợi, Phân phối xăng dầu & khí đốt, trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Xây dựng, Thép, Thiết bị điện.
Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.
Hiệu suất trên mỗi cổ phiếu của VNH giảm 3,1%, thấp hơn mức giảm 0,7% của chỉ số Vietnam AllShare. Nhóm ngân hàng – tài chính, chiếm tới 38,1% danh mục của quỹ là nguyên nhân chính kéo giảm hiệu suất.
Giá trị khớp lệnh hai sàn phiên chiều nay đã giảm thêm 9% so với buổi sáng, kéo thanh khoản cả ngày giảm 13% so với hôm qua. Dòng tiền hưng phấn đã suy yếu đáng kể, dù các trụ vẫn làm tốt nhiệm vụ nâng đỡ điểm số.
