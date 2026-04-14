Mô hình tài chính mới thúc đẩy giáo dục nội trú chuẩn Anh tại Việt Nam

Như Quỳnh

14/04/2026, 11:10

Trường nội trú chuẩn quốc tế Ardingly College của Anh vừa triển khai mô hình kết hợp tài chính – giáo dục tại Việt Nam, hướng tới giải bài toán chi phí và đảm bảo nguồn đầu tư dài hạn cho phụ huynh theo hướng bền vững hơn...

Trường nội trú quốc tế Ardingly College của Anh tại Lào Cai, Việt Nam. Ảnh: Ardingly College Việt Nam.

Trong bối cảnh chi phí giáo dục quốc tế liên tục leo thang dưới tác động của tỷ giá, lạm phát và áp lực vận hành, bài toán tài chính dài hạn cho con cái đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều gia đình Việt Nam.

Theo đó, trường Ardingly College Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) giới thiệu gói Tài chính – Giáo dục mang tên “World Ready” vào ngày 9/4 vừa qua. Mô hình này cho phép phụ huynh chủ động đảm bảo toàn bộ học phí và các chi phí liên quan trong suốt quá trình học tập của học sinh thông qua một khoản tiền gửi ban đầu.

Cụ thể, phụ huynh tham gia chương trình bằng cách gửi tiết kiệm với kỳ hạn và lộ trình phù hợp với kế hoạch học tập của con. Phần lãi phát sinh từ khoản tiền gửi sẽ được ngân hàng sử dụng để chi trả học phí định kỳ cho nhà trường. Trong khi đó, khoản tiền gốc vẫn được bảo toàn và hoàn trả sau khi học sinh hoàn tất chương trình, kèm theo phần lãi tích lũy (nếu có).

NHU CẦU CẤP THIẾT VỀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ LÀNH MẠNH TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ SỐ

Đây là cách tiếp cận giúp “khoá” chi phí giáo dục ngay từ đầu, giảm thiểu rủi ro biến động học phí theo thời gian, đồng thời tạo điều kiện để phụ huynh chủ động hơn trong việc lập kế hoạch tài chính dài hạn.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Chủ tịch Tập đoàn đầu tư Khôi Nguyên (KNI) – đơn vị phát triển Ardingly College Việt Nam, cho biết mô hình này hướng tới việc đảm bảo sự ổn định tài chính cho phụ huynh trong suốt hành trình học tập của con em. Theo bà, việc “khóa” chi phí ngay từ đầu trong khi vẫn bảo toàn và sinh lời dòng tiền sẽ giúp phụ huynh yên tâm hơn với kế hoạch dài hạn, nhất là trong bối cảnh chi phí giáo dục quốc tế ngày càng tăng.

Ở góc độ giáo dục, việc đưa mô hình nội trú chuẩn Anh vào Việt Nam cũng phản ánh xu hướng đa dạng hóa lựa chọn học tập trong bối cảnh thị trường vẫn thiếu các mô hình nội trú đúng nghĩa. Theo bà Oanh, dù còn tương đối mới tại Việt Nam, hình thức nội trú lại rất phổ biến tại Anh, nơi phụ huynh không chỉ quan tâm đến chất lượng học thuật mà còn đề cao môi trường phát triển toàn diện cho học sinh.

“Khi làm việc với Ardingly College tại Anh, chúng tôi nhận thấy các chương trình nội trú được thiết kế nhằm khuyến khích học sinh tham gia hoạt động trực tiếp, giảm sự phụ thuộc vào thiết bị công nghệ và hạn chế các tác động tiêu cực từ môi trường số,” bà Oanh chia sẻ.” Trong bối cảnh trẻ em ngày càng tiếp xúc sớm với công nghệ, nhu cầu về một môi trường giáo dục cân bằng, lành mạnh và mang lại tuổi thơ đúng nghĩa đang trở nên cấp thiết hơn”, bà nói thêm.

ĐA DẠNG HOÁ NGUỒN TIẾP CẬN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG PHỤ HUYNH

Trên thực tế, mô hình kết hợp tài chính – giáo dục không phải là hoàn toàn mới tại Việt Nam. Ngay từ năm 2019, khi thành lập trường quốc tế Canada (CIS) tại TP. Hồ Chí Minh, KNI đã từng triển khai một gói tài chính với sự tham gia của 100 phụ huynh sáng lập. Mỗi phụ huynh đóng góp một khoản tín dụng trị giá 50.000 USD, qua đó đảm bảo chi phí học tập xuyên suốt cho học sinh và được hoàn trả sau khi kết thúc chương trình.

Đáng chú ý, mô hình này ra đời trong bối cảnh thị trường Việt Nam gặp khó khăn về tín dụng, cho thấy vai trò của các giải pháp tài chính linh hoạt trong việc duy trì hoạt động giáo dục. Trước đó, phần lớn các trường quốc tế tại Việt Nam thường yêu cầu phụ huynh đóng một khoản quỹ tương đương chi phí một năm học để đảm bảo suất học cho con.

So với các mô hình trước đây, gói “World Ready” được đánh giá là bước tiến mới nhờ sự tham gia của các tổ chức tài chính, giúp gia tăng tính minh bạch và tối ưu dòng tiền đầu tư. Đặc biệt, mô hình này phù hợp với các gia đình có nhiều con theo học chương trình quốc tế, khi áp lực tài chính có thể được phân bổ hợp lý hơn theo thời gian.

Theo bà Oanh, một trong những điểm đáng chú ý của chương trình là cam kết giữ ổn định học phí trong suốt thời gian học, áp dụng với số lượng nhất định trong giai đoạn đầu. Điều này giúp phụ huynh giảm thiểu rủi ro trước những biến động của thị trường và chi phí giáo dục toàn cầu.

Không chỉ hướng đến nhóm phụ huynh trong nước, mô hình này còn mở ra cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế cho con em các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Theo đó, tùy theo chính sách đãi ngộ, các doanh nghiệp FDI có thể mở tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng đối tác và sử dụng nguồn tài chính này để chi trả học phí, thay vì thanh toán trực tiếp theo từng năm.

Trong một thị trường giáo dục quốc tế đang ngày càng cạnh tranh và biến động, những mô hình đổi mới như vậy không chỉ mở rộng lựa chọn cho phụ huynh mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các nhà cung cấp dịch vụ – từ giáo dục đến tài chính – trong việc xây dựng niềm tin và giá trị bền vững.

Từ khóa:

Ardingly College Việt Nam chi phí giáo dục quốc tế gói tài chính giáo dục World Ready KNI mô hình nội trú chuẩn Anh Ngân hàng VPBank tuyển sinh 2026-2027

