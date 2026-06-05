AIG vào Top 50 Công ty Đại chúng Uy tín và Hiệu quả năm 2026

Theo bảng xếp hạng VIX50 - Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2026 do Vietnam Report vừa công bố, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG (UPCoM: AIG) xếp vị trí 43 sau gần hai năm tham gia thị trường, khẳng định vị thế và sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp…

Bảng xếp hạng “Top 50 Công ty Đại chúng Uy tín và Hiệu quả năm 2026” là nghiên cứu thường niên do Vietnam Report thực hiện nhằm ghi nhận những doanh nghiệp đại chúng tiêu biểu có hiệu quả hoạt động nổi bật và sức hấp dẫn bền vững đối với nhà đầu tư.

AIG TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH UY TÍN THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Theo tiêu chí của Vietnam Report, kết quả xếp hạng của Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG được xác định dựa trên các yếu tố hiệu quả tài chính, tốc độ tăng trưởng, năng lực quản trị doanh nghiệp, mức độ minh bạch thông tin, uy tín truyền thông và khả năng tăng trưởng dài hạn.

Hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn đề cao chất lượng quản trị và sự minh bạch, trong đó uy tín doanh nghiệp trở thành yếu tố quyết định sức hấp dẫn trên thị trường vốn. Được vinh danh trong bảng xếp hạng uy tín VIX50 sau gần hai năm chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG khẳng định năng lực quản trị, tốc độ tăng trưởng và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường vốn Việt Nam. Điều này cũng cho thấy nhóm doanh nghiệp nguyên liệu nông sản chế biến sâu đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Hệ sinh thái sản phẩm nguyên liệu của AIG đang góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Ảnh: AIG.

Theo kết quả kinh doanh quý 1/2026, AIG ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 3.983 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 398 tỷ đồng, tăng 57%, trong khi biên lợi nhuận gộp cải thiện lên mức 19%, cao hơn mức 16% cùng kỳ năm 2025. Những con số này cho thấy Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, giữ vững vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu tự nhiên và cung ứng giải pháp nguyên liệu cho ngành khoa học đời sống.

Trong bối cảnh chi phí đầu vào toàn cầu còn biến động, kết quả tăng trưởng bền vững này thể hiện năng lực vượt trội của AIG trong quản trị doanh nghiệp. Đến nay, AIG đã xây dựng và phát triển mạng lưới xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia, cùng hệ sinh thái hơn 8 công ty thành viên dẫn đầu trong lĩnh vực phân phối, sản xuất và chế biến nguyên liệu từ nguồn nông sản dồi dào, đầy tiềm năng của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG luôn tiên phong nắm bắt, đón đầu xu hướng tiêu dùng toàn cầu về nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, thực phẩm thực vật và các sản phẩm phục vụ sức khỏe. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững trên toàn cầu, khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu.

NỖ LỰC NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT VÀ TIÊU CHUẨN HÓA HƯỚNG ĐẾN TẦM VÓC QUỐC TẾ

Gần 25 năm bền bỉ đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG từng bước góp phần nâng cao giá trị nguyên liệu nông sản Việt Nam, nỗ lực hướng tới tầm vóc thương hiệu quốc tế. Kết hợp việc đẩy mạnh mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư công nghệ chế biến sâu, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG chú trọng nghiên cứu phát triển sản phẩm, tiêu chuẩn hóa sản xuất và xây dựng chuỗi cung ứng quốc tế vững mạnh.

AIG tăng cường hợp tác với Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) – một trong những tập đoàn thương mại hàng đầu thế giới góp phần mở rộng chuỗi cung ứng nguyên liệu nông sản Việt Nam ra toàn cầu. Ảnh: AIG.

Với hệ sinh thái khép kín từ phát triển vùng nguyên liệu, nghiên cứu sản phẩm đến chế biến sâu và phân phối, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG đảm bảo nguồn cung ổn định, chất lượng đồng nhất và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Tháng 5/2026, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG đã tiếp tục khởi công Nhà máy chế biến dừa Á Châu II với tổng vốn đầu tư gần 630 tỷ đồng. Dự án dự kiến đi vào vận hành từ quý 1/2027, đưa AIG trở thành doanh nghiệp có hệ thống nhà máy chế biến dừa lớn nhất Việt Nam, góp phần đưa vùng nguyên liệu dừa Vĩnh Long phát triển, cũng như nâng cao vị thế ngành dừa Việt Nam trên thế giới.

Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG cũng đã công bố hợp tác với IFC (thành viên World Bank) để xây dựng tiêu chuẩn ESG, quản lý và báo cáo phát thải theo chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững và minh bạch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Song song đó, AIG liên tục đầu tư phát triển các trung tâm nghiên cứu sáng tạo (Application Innovation Center), góp phần sáng tạo các nguyên liệu mới, cải tiến sản phẩm đáp ứng xu hướng thị trường và nhu cầu của từng đối tác trên toàn cầu. Đạt các chứng nhận quốc tế uy tín như BRC, FSSC 22000, HACCP, Halal, Kosher, USDA Organic, EU Organic… Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG hiện là đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu hàng đầu như Vinamilk, Unilever, P&G, DSM-Firmenich, Givaudan…

Nhiều năm qua, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG là một đại diện tiêu biểu của Việt Nam tham dự các triển lãm quốc tế lớn như THAIFEX-Anuga, Anuga Food Fair, Foodex Japan, SIAL Thượng Hải hay Seoul Food,… Hệ sản phẩm, nguyên liệu từ nông sản Việt do AIG sản xuất đã và đang được ưa chuộng tại các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và các thị trường Halal tại Trung Đông.

Với những nỗ lực bền bỉ gần 25 năm, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG đang tạo đà tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp, từng bước khẳng định uy tín, tầm vóc thương hiệu, góp phần gia tăng giá trị cho khách hàng, cổ đông, cũng như nâng tầm vị thế cho Việt Nam trên bản đồ nguyên liệu thế giới.