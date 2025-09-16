Mở mới tài khoản doanh nghiệp, nhận ưu đãi đặc quyền cùng BVBank
Minh Thủy
16/09/2025, 11:36
Việc ưu đãi đặc quyền cho doanh nghiệp mở mới tài khoản từ BVBank là các ưu đãi thiết thực giúp doanh nghiệp quản lý tài chính hiệu quả, tối ưu hóa dòng tiền, tạo đà kinh doanh hanh thông…
Với mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển kinh doanh và tối ưu chi phí vận hành, BVBank triển khai chương trình khuyến mãi dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp mở mới tài khoản thanh toán: miễn phí Gói quản lý dòng tiền ưu việt và hoàn tiền hấp dẫn. Đây là một trong các ưu đãi thiết thực giúp doanh nghiệp quản lý tài chính hiệu quả, tối ưu hóa dòng tiền, tạo đà kinh doanh hanh thông.
Theo đó, từ ngày 1/9/2025 đến 30/11/2025, khách hàng doanh nghiệp khi mở mới tài khoản thanh toán và đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử (Digibiz) sẽ được BVBank tặng miễn phí Gói Quản lý dòng tiền Ưu Việt lên đến 3 tháng. Đặc biệt, nếu khách hàng có phát sinh từ 3 giao dịch sẽ được hoàn tiền lên đến 150.000 đồng, đồng thời được Ưu đãi miễn phí Gói Quản lý dòng tiền Ưu Việt lên đến 6 tháng nếu khách hàng duy trì số dư bình quân Casa 25,000,000 đồng.
Sở hữu gói Quản lý dòng tiền Ưu Việt của BVBank, doanh nghiệp sẽ được hưởng các đặc quyền hấp dẫn như miễn phí dịch vụ tài khoản, miễn phí chuyển tiền, ưu đãi chi hộ lương, tài khoản số đẹp… giúp doanh nghiệp nhẹ gánh lo chi phí vận hành.
Ngoài ra, với ứng dụng ngân hàng số Digibiz - mọi giao dịch tài chính của doanh nghiệp sẽ được gói trọn trong tay, gia tăng hiệu quả vận hành và tiết kiệm thời gian: Dễ dàng khởi tạo và nhận yêu cầu phê duyệt giao dịch mọi lúc mọi nơi mà không cần phải đến ngân hàng; tra soát giao dịch, đặt lịch hẹn nhắc nhở phê duyệt; truy vấn thông tin khoản vay, thông tin thẻ doanh nghiệp, xem nhanh số dư,… - giúp khách hàng kiểm soát, quản lý doanh nghiệp một cách thuận tiện và hiệu quả. Đồng thời khách hàng có thể thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ, đặt vé máy bay, nộp tiền chứng khoán…
Những hỗ trợ thiết thực này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí quản lý dòng tiền mà còn tạo dựng một nền tảng tài chính ổn định, sẵn sàng đồng hành cùng hành trình phát triển lâu dàiBên cạnh đó, BVBank cũng liên tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi lãi suất vay hấp dẫn nhằm giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn vay giá rẻ, kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh. Cụ thể, BVBank triển khai gói tín dụng 1.500 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 6.9%/năm giúp doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động hoặc đầu tư tài sản cố định.
“Chúng tôi hiểu rằng, khởi sự kinh doanh là một bước ngoặt quan trọng của mọi doanh nghiệp. Chính vì vậy, BVBank không chỉ dừng lại ở việc cung cấp cho khách hàng một tài khoản để giao dịch, mà là một giải pháp toàn diện để tối ưu chi phí, chủ động quản trị dòng tiền và tiếp cận nguồn vốn dễ dàng. Chúng tôi hy vọng, với chương trình ưu đãi lần này, BVBank sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp ngay từ những bước đi đầu tiên, cùng doanh nghiệp hướng đến sự phát triển bền vững và hanh thông”, đại diện BVBank chia sẻ.
Được biết, trải qua quá trình 32 năm hoạt động, BVBank đã và đang tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường tài chính và mang đến sự hài lòng cho khách hàng, đối tác, cổ đông. Ngân hàng đặt trọng tâm trở thành một trong các ngân hàng có sự chuyển đổi số nhanh chóng và hiệu quả, được sự chứng nhận của các tổ chức uy tín thông qua các giải thưởng như: Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất (do Global Banking & Finance Review bình chọn); Ngân hàng có giải pháp ngân hàng di động thân thiện với người dùng nhất (do tạp chí The Global Economics trao tặng); Ngân hàng có sáng kiến về giải pháp thanh toán và ngân hàng di động của năm tại Việt Nam (do Asia Banking & Finance – Retail Banking Awards trao tặng ); Ngân hàng số sáng tạo nhất (do Global Business Outlook trao tặng); Ngân hàng có ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất (do tạp chí FinanceAsia Country Awards bình chọn); Ngân hàng dẫn đầu tăng trưởng giao dịch về chi tiêu thanh toán thẻ NAPAS trong năm 2022.
Ngoài ra, BVBank cũng được tôn vinh là Ngân hàng có hệ thống Quản trị thương hiệu xuất sắc nhất (do Công ty MiBrand bình chọn) cùng hàng loạt các giải thưởng uy tín trong nước.
Năm 2025, BVBank vinh dự được JCB Việt Nam trao tặng 4 giải thưởng lớn về thẻ, gồm: Ngân hàng dẫn đầu về Tốc độ tăng trưởng Doanh số giao dịch thẻ 2024 (Leading Licensee in Outstanding Spending Volume Growth 2024); Ngân hàng dẫn đầu về Tổng doanh số giao dịch thẻ 2024 (Leading Licensee in Spending Volume 2024); Ngân hàng dẫn đầu về Tỷ lệ kích hoạt thẻ tín dụng 2024 (Leading Licensee in Credit Card Active Ratio 2024); Ngân hàng dẫn đầu về Tăng trưởng Thẻ tích lũy kích hoạt 2024 (Leading Licensee in Card Activation Balance Increase 2024).
Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) cũng ghi nhận những nỗ lực của BVBank trong việc triển khai các giải pháp thanh toán có tính đột phá như: Dynamic Bank 2024 - Ngân hàng năng động trong việc hợp tác, triển khai các dự án với NAPAS; Outstanding Bank with Innovative Service - Ngân hàng dẫn đầu trong việc triển khai dự án mang tính đổi mới.
Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện quy mô thị trường vàng, đặt trong tương quan so sánh với chỉ số S&P 500, bitcoin và thị trường bạc...
Giải quyết bất cập trong cơ cấu chi ngân sách để thúc đẩy tăng trưởng cao
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) “giậm chân tại chỗ” trong hàng chục năm qua thì động lực tăng trưởng cao trong năm nay và giai đoạn tiếp theo sẽ dồn vào đầu tư công. Bởi vậy, những bất cập tồn tại trong nhiều năm qua khiến hiệu quả lan tỏa của đầu tư công tới nền kinh tế rất thấp, cần được giải quyết triệt để....
Giá vàng cao nhất mọi thời đại nhờ tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu cùng giảm
Nhà đầu tư dường như đang hưng phấn trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sự kiện có thể quyết định hướng đi của thị trường trong thời gian còn lại của năm nay...
Thái Lan tính đánh thuế giao dịch vàng để ngăn đồng baht tăng giá
Theo Bloomberg, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) và Bộ Tài chính Thái Lan đang thảo luận các phương thức đánh thuế đối với vàng được mua và bán qua các kênh trực tuyến và thanh toán bằng tiền baht...
Nhân lực chất lượng cao tại Trung tâm Tài chính Quốc tế được miễn thuế đến 2030
Tại Dự thảo Nghị định về chính sách tài chính đối với Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và nhân lực chất lượng cao làm việc tại Trung tâm sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân đến hết năm 2030. Dự thảo cũng đưa ra các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển ngành nghề ưu tiên tại Trung tâm…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: