Mở mới tài khoản doanh nghiệp, nhận ưu đãi đặc quyền cùng BVBank

Với mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển kinh doanh và tối ưu chi phí vận hành, BVBank triển khai chương trình khuyến mãi dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp mở mới tài khoản thanh toán: miễn phí Gói quản lý dòng tiền ưu việt và hoàn tiền hấp dẫn. Đây là một trong các ưu đãi thiết thực giúp doanh nghiệp quản lý tài chính hiệu quả, tối ưu hóa dòng tiền, tạo đà kinh doanh hanh thông.

Theo đó, từ ngày 1/9/2025 đến 30/11/2025, khách hàng doanh nghiệp khi mở mới tài khoản thanh toán và đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử (Digibiz) sẽ được BVBank tặng miễn phí Gói Quản lý dòng tiền Ưu Việt lên đến 3 tháng. Đặc biệt, nếu khách hàng có phát sinh từ 3 giao dịch sẽ được hoàn tiền lên đến 150.000 đồng, đồng thời được Ưu đãi miễn phí Gói Quản lý dòng tiền Ưu Việt lên đến 6 tháng nếu khách hàng duy trì số dư bình quân Casa 25,000,000 đồng.

Sở hữu gói Quản lý dòng tiền Ưu Việt của BVBank, doanh nghiệp sẽ được hưởng các đặc quyền hấp dẫn như miễn phí dịch vụ tài khoản, miễn phí chuyển tiền, ưu đãi chi hộ lương, tài khoản số đẹp… giúp doanh nghiệp nhẹ gánh lo chi phí vận hành.

Ngoài ra, với ứng dụng ngân hàng số Digibiz - mọi giao dịch tài chính của doanh nghiệp sẽ được gói trọn trong tay, gia tăng hiệu quả vận hành và tiết kiệm thời gian: Dễ dàng khởi tạo và nhận yêu cầu phê duyệt giao dịch mọi lúc mọi nơi mà không cần phải đến ngân hàng; tra soát giao dịch, đặt lịch hẹn nhắc nhở phê duyệt; truy vấn thông tin khoản vay, thông tin thẻ doanh nghiệp, xem nhanh số dư,… - giúp khách hàng kiểm soát, quản lý doanh nghiệp một cách thuận tiện và hiệu quả. Đồng thời khách hàng có thể thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ, đặt vé máy bay, nộp tiền chứng khoán…

Những hỗ trợ thiết thực này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí quản lý dòng tiền mà còn tạo dựng một nền tảng tài chính ổn định, sẵn sàng đồng hành cùng hành trình phát triển lâu dàiBên cạnh đó, BVBank cũng liên tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi lãi suất vay hấp dẫn nhằm giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn vay giá rẻ, kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh. Cụ thể, BVBank triển khai gói tín dụng 1.500 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 6.9%/năm giúp doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động hoặc đầu tư tài sản cố định.

“Chúng tôi hiểu rằng, khởi sự kinh doanh là một bước ngoặt quan trọng của mọi doanh nghiệp. Chính vì vậy, BVBank không chỉ dừng lại ở việc cung cấp cho khách hàng một tài khoản để giao dịch, mà là một giải pháp toàn diện để tối ưu chi phí, chủ động quản trị dòng tiền và tiếp cận nguồn vốn dễ dàng. Chúng tôi hy vọng, với chương trình ưu đãi lần này, BVBank sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp ngay từ những bước đi đầu tiên, cùng doanh nghiệp hướng đến sự phát triển bền vững và hanh thông”, đại diện BVBank chia sẻ.

Được biết, trải qua quá trình 32 năm hoạt động, BVBank đã và đang tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường tài chính và mang đến sự hài lòng cho khách hàng, đối tác, cổ đông. Ngân hàng đặt trọng tâm trở thành một trong các ngân hàng có sự chuyển đổi số nhanh chóng và hiệu quả, được sự chứng nhận của các tổ chức uy tín thông qua các giải thưởng như: Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất (do Global Banking & Finance Review bình chọn); Ngân hàng có giải pháp ngân hàng di động thân thiện với người dùng nhất (do tạp chí The Global Economics trao tặng); Ngân hàng có sáng kiến về giải pháp thanh toán và ngân hàng di động của năm tại Việt Nam (do Asia Banking & Finance – Retail Banking Awards trao tặng ); Ngân hàng số sáng tạo nhất (do Global Business Outlook trao tặng); Ngân hàng có ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất (do tạp chí FinanceAsia Country Awards bình chọn); Ngân hàng dẫn đầu tăng trưởng giao dịch về chi tiêu thanh toán thẻ NAPAS trong năm 2022.

Ngoài ra, BVBank cũng được tôn vinh là Ngân hàng có hệ thống Quản trị thương hiệu xuất sắc nhất (do Công ty MiBrand bình chọn) cùng hàng loạt các giải thưởng uy tín trong nước.

Năm 2025, BVBank vinh dự được JCB Việt Nam trao tặng 4 giải thưởng lớn về thẻ, gồm: Ngân hàng dẫn đầu về Tốc độ tăng trưởng Doanh số giao dịch thẻ 2024 (Leading Licensee in Outstanding Spending Volume Growth 2024); Ngân hàng dẫn đầu về Tổng doanh số giao dịch thẻ 2024 (Leading Licensee in Spending Volume 2024); Ngân hàng dẫn đầu về Tỷ lệ kích hoạt thẻ tín dụng 2024 (Leading Licensee in Credit Card Active Ratio 2024); Ngân hàng dẫn đầu về Tăng trưởng Thẻ tích lũy kích hoạt 2024 (Leading Licensee in Card Activation Balance Increase 2024).

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) cũng ghi nhận những nỗ lực của BVBank trong việc triển khai các giải pháp thanh toán có tính đột phá như: Dynamic Bank 2024 - Ngân hàng năng động trong việc hợp tác, triển khai các dự án với NAPAS; Outstanding Bank with Innovative Service - Ngân hàng dẫn đầu trong việc triển khai dự án mang tính đổi mới.

