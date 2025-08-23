Mỗi người dân đều có thể trở thành một "chiến sĩ xanh" trên "mặt trận" bảo vệ môi trường
Nhĩ Anh
23/08/2025, 18:14
Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi cả nước đồng loạt ra quân tổng vệ sinh vào sáng thứ Bảy hằng tuần, bắt đầu ngay từ hôm nay, như một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Khi toàn thể nhân dân đồng lòng, từ mỗi hành động nhỏ sẽ cộng hưởng thành sức mạnh lớn để Việt Nam thực sự trở thành đất nước xanh, sạch, đẹp và bền vững...
Sáng ngày 23/8/2025, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp
với UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường
vì một Việt Nam sáng – xanh - sạch - đẹp, hưởng ứng Công điện số 134/CĐ-TTg
ngày 13/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ.
HÀNH ĐỘNG ĐỂ VIỆT NAM TRỞ THÀNH ĐẤT NƯỚC XANH, SẠCH,
ĐẸP VÀ BỀN VỮNG
Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi
trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh, đây không chỉ là sự kiện chính trị- xã hội có
ý nghĩa to lớn trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc
khánh 2/9, mà còn là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức và từng người dân thể hiện
trách nhiệm, tình yêu quê hương đất nước bằng những hành động cụ thể trong công
tác bảo vệ môi trường.
Hưởng ứng Công điện 134/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc
đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường trên toàn quốc,
Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng phát động Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ
môi trường vì một Việt Nam sáng – xanh - sạch - đẹp.
Bộ trưởng kêu gọi mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng
cần nêu cao ý thức tự giác, thực hiện nếp sống văn minh, không xả rác bừa bãi,
đổ rác đúng nơi, đúng giờ quy định; tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường tại
nơi ở, nơi làm việc, trường học, đường phố, khu dân cư, kênh mương, sông ngòi,
ao hồ và bãi biển.
“Mỗi người dân Việt Nam không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp
đều có thể trở thành một chiến sĩ xanh trên mặt trận bảo vệ môi trường”, Quyền
Bộ trưởng nhấn mạnh. Khi toàn thể nhân dân đồng lòng, từ mỗi hành động nhỏ sẽ cộng
hưởng thành sức mạnh lớn để Việt Nam thực sự trở thành đất nước xanh, sạch, đẹp
và bền vững.
Cũng theo ông Thắng, các cấp chính quyền cần huy động cả hệ
thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và
các tổ chức xã hội để tổ chức phong trào sâu rộng, bố trí đầy đủ phương tiện, địa
điểm thu gom, xử lý rác thải, không để tồn đọng gây ô nhiễm.
Trong thời gian qua, Hà Nội đã thể hiện rõ vai trò tiên
phong trong công tác bảo vệ môi trường, tổ chức nhiều đợt ra quân tổng vệ sinh với
quy mô lớn. Ngay tại thời điểm diễn ra lễ phát động, nhiều xã, phường của Thủ
đô, đặc biệt là ba phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa đang đồng loạt triển khai
hoạt động thu gom rác thải, chỉnh trang môi trường. Điều này đã thể hiện rõ đồng
hành của các địa phương cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc lan tỏa lời
hiệu triệu của Thủ tướng Chính phủ trong công điện 134.
Từ thực tiễn đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi toàn
thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị, trường học trên cả nước đồng loạt ra quân tổng
vệ sinh vào sáng thứ Bảy hằng tuần, bắt đầu ngay từ hôm nay (23/8), như một hoạt
động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Đồng thời, các tổ chức chính trị- xã hội cần phát huy vai
trò nòng cốt, tiên phong, xung kích trong tổ chức thực hiện phong trào toàn dân
tham gia bảo vệ môi trường. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục là “nhạc trưởng”
trong khơi dậy tinh thần đoàn kết, dẫn dắt cộng đồng chung tay vì môi trường
xanh.
Tuổi trẻ Việt Nam hãy biến nhiệt huyết thành những việc làm
thiết thực; đồng thời biến mỗi con đường, bãi biển, dòng sông thành công trình thanh
niên xanh sáng tạo. Phụ nữ cả nước hãy biến từng gia đình, khu dân cư thành những
“tổ ấm xanh”, nhân lên tình yêu và trách nhiệm với môi trường.
Các cựu chiến binh tiếp tục là tấm gương sáng truyền cảm hứng
về kỷ luật, ý chí và tinh thần trách nhiệm để cộng đồng cùng nhau giữ gìn môi
trường sống trong lành.
Những người nông dân hãy đi đầu trong sản xuất sạch để các
làng quê, đồng ruộng thực sự là những miền quê trù phú, an lành, đáng sống. Những
công nhân, người lao động hãy xây dựng mỗi nhà máy, công xưởng thành một “pháo
đài xanh”, góp phần xây dựng nền công nghiệp hiện đại nhưng thân thiện với môi
trường…
“Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của
chúng ta và các thế hệ mai sau”. Nhấn mạnh điều này, Quyền Bộ trưởng Trần Đức
Thắng khẳng định Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt
chẽ cùng các bộ, ngành, địa phương để tham mưu cho Chính phủ, tổ chức triển
khai phong trào một cách đồng bộ, hiệu quả, cùng chung sức xây dựng môi trường
sống trong lành, đất nước phát triển bền vững, xứng đáng với truyền thống vẻ
vang của dân tộc, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam.
CẦN COI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ NẾP SỐNG THƯỜNG NHẬT
“Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, tốc độ đô thị hóa
nhanh, dân số đông, nhu cầu sinh hoạt và sản xuất lớn đã tạo nên nhiều thách thức
về rác thải, nước thải, khói bụi và tiếng ồn. Đây không chỉ là vấn đề của riêng
một ngành, một địa phương, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội”.
Nhấn mạnh điều này, bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.Hà Nội, nêu rõ: môi trường chính là mái nhà chung, xây
dựng môi trường sống trong lành, an toàn không chỉ đảm bảo sức khỏe cho người
dân, mà còn là thước đo văn minh, hiện đại, là hình ảnh đẹp của Việt Nam trong
mắt bạn bè quốc tế.
Vì vậy, Lễ phát động Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường
"Vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp" mang ý nghĩa hết sức quan trọng.
Đây là hoạt động cụ thể hóa công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh
thu gom rác thải, bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường trên toàn quốc hướng tới kỷ
niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Đồng thời thể hiện sự cam kết trách nhiệm và hành động
cụ thể của Thành phố Hà Nội trong xây dựng thủ đô và đất nước phát triển bền vững.
Để việc bảo vệ môi trường không chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà được
cụ thể hóa bằng hành động, từ những việc nhỏ mỗi ngày, bà Mai nêu 4 hành động
thiết thực cần tập trung thực hiện. Theo đó, cần bỏ rác đúng nơi quy định, phân
loại rác tại nguồn; hạn chế sử dụng túi nilon, thay thế bằng vật liệu thân thiện
môi trường; tổng vệ sinh, làm sạch môi trường ngay quanh ngôi nhà, khu phố; trồng
thêm cây xanh, chăm sóc mảng xanh trong gia đình, trường học, cơ quan, khu dân
cư.
Theo bà Mai, những việc làm ấy tưởng chừng giản đơn, nhưng
khi được nhân rộng từ mỗi công dân đến mỗi hộ gia đình, sẽ tạo thành sức mạnh
to lớn để cải thiện môi trường sống.
Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.Hà Nội kêu
gọi các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân rộng phong trào, xây dựng các mô
hình hay, sáng kiến hiệu quả trong bảo vệ môi trường; đồng thời tăng cường kiểm
tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp tiên phong trong việc áp dụng công nghệ sạch, giảm phát thải, tiết kiệm
tài nguyên, hướng tới mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Mỗi gia đình, mỗi công dân Thủ đô hãy xem việc giữ gìn môi
trường là trách nhiệm và nếp sống thường nhật, bắt đầu từ ngõ phố, tổ dân phố,
khu chung cư, làng xóm nơi mình sinh sống. Trong đó, thanh thiếu nhi và thế hệ
trẻ hãy phát huy sức trẻ, sự sáng tạo, đi đầu trong những chương trình tình
nguyện, khởi nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ, truyền thông số để lan tỏa lối sống
thân thiện với môi trường.
Phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường
Lồng ghép biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh
Dấu mốc lịch sử, khẳng định vị thế tiên phong của ngành Nông nghiệp và Môi trường
Ninh Bình cần quy hoạch với tầm nhìn mới, dựa trên trụ cột chiến lược chuyển đổi xanh và số
Trong chuyến làm việc tại Ninh Bình ngày 19/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh địa phương cần xây dựng quy hoạch với tầm nhìn mới, đặt chuyển đổi xanh và chuyển đổi số làm nền tảng phát triển lâu dài.
Mỗi người dân đều có thể trở thành một "chiến sĩ xanh" trên "mặt trận" bảo vệ môi trường
Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi cả nước đồng loạt ra quân tổng vệ sinh vào sáng thứ Bảy hằng tuần, bắt đầu ngay từ hôm nay, như một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Khi toàn thể nhân dân đồng lòng, từ mỗi hành động nhỏ sẽ cộng hưởng thành sức mạnh lớn để Việt Nam thực sự trở thành đất nước xanh, sạch, đẹp và bền vững...
Hà Nội có định mức kinh tế, kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải mới
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng...
Nghệ An khai thác lợi thế bản địa, gia tăng giá trị từ sản phẩm OCOP
Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) đã trở thành một phong trào mạnh mẽ tại Nghệ An, không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản mà còn tạo ra nhiều việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân.
Tiêu dùng xanh và cuộc chiến "xanh thật” - "xanh giả”
Khái niệm tiêu dùng xanh đang trở thành lựa chọn của nhiều người trong xã hội hiện đại. Nhưng đi cùng với xu hướng tích cực ấy lại là thực tế phức tạp khi thị trường ngày càng xuất hiện những sản phẩm khoác áo xanh để đánh lừa người tiêu dùng...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: