Mỗi người dân đều có thể trở thành một "chiến sĩ xanh" trên "mặt trận" bảo vệ môi trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi cả nước đồng loạt ra quân tổng vệ sinh vào sáng thứ Bảy hằng tuần, bắt đầu ngay từ hôm nay, như một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Khi toàn thể nhân dân đồng lòng, từ mỗi hành động nhỏ sẽ cộng hưởng thành sức mạnh lớn để Việt Nam thực sự trở thành đất nước xanh, sạch, đẹp và bền vững...

Sáng ngày 23/8/2025, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng – xanh - sạch - đẹp, hưởng ứng Công điện số 134/CĐ-TTg ngày 13/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

HÀNH ĐỘNG ĐỂ VIỆT NAM TRỞ THÀNH ĐẤT NƯỚC XANH, SẠCH, ĐẸP VÀ BỀN VỮNG

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh, đây không chỉ là sự kiện chính trị- xã hội có ý nghĩa to lớn trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, mà còn là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức và từng người dân thể hiện trách nhiệm, tình yêu quê hương đất nước bằng những hành động cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng Công điện 134/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường trên toàn quốc, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng phát động Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng – xanh - sạch - đẹp.

Bộ trưởng kêu gọi mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng cần nêu cao ý thức tự giác, thực hiện nếp sống văn minh, không xả rác bừa bãi, đổ rác đúng nơi, đúng giờ quy định; tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường tại nơi ở, nơi làm việc, trường học, đường phố, khu dân cư, kênh mương, sông ngòi, ao hồ và bãi biển.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu tại lễ phát động.

“Mỗi người dân Việt Nam không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp đều có thể trở thành một chiến sĩ xanh trên mặt trận bảo vệ môi trường”, Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh. Khi toàn thể nhân dân đồng lòng, từ mỗi hành động nhỏ sẽ cộng hưởng thành sức mạnh lớn để Việt Nam thực sự trở thành đất nước xanh, sạch, đẹp và bền vững.

Cũng theo ông Thắng, các cấp chính quyền cần huy động cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và các tổ chức xã hội để tổ chức phong trào sâu rộng, bố trí đầy đủ phương tiện, địa điểm thu gom, xử lý rác thải, không để tồn đọng gây ô nhiễm.

Trong thời gian qua, Hà Nội đã thể hiện rõ vai trò tiên phong trong công tác bảo vệ môi trường, tổ chức nhiều đợt ra quân tổng vệ sinh với quy mô lớn. Ngay tại thời điểm diễn ra lễ phát động, nhiều xã, phường của Thủ đô, đặc biệt là ba phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa đang đồng loạt triển khai hoạt động thu gom rác thải, chỉnh trang môi trường. Điều này đã thể hiện rõ đồng hành của các địa phương cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc lan tỏa lời hiệu triệu của Thủ tướng Chính phủ trong công điện 134.

Từ thực tiễn đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi toàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị, trường học trên cả nước đồng loạt ra quân tổng vệ sinh vào sáng thứ Bảy hằng tuần, bắt đầu ngay từ hôm nay (23/8), như một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi toàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị, trường học trên cả nước đồng loạt ra quân tổng vệ sinh vào sáng thứ Bảy hằng tuần, bắt đầu ngay từ hôm nay (23/8).

Đồng thời, các tổ chức chính trị- xã hội cần phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, xung kích trong tổ chức thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục là “nhạc trưởng” trong khơi dậy tinh thần đoàn kết, dẫn dắt cộng đồng chung tay vì môi trường xanh.

Tuổi trẻ Việt Nam hãy biến nhiệt huyết thành những việc làm thiết thực; đồng thời biến mỗi con đường, bãi biển, dòng sông thành công trình thanh niên xanh sáng tạo. Phụ nữ cả nước hãy biến từng gia đình, khu dân cư thành những “tổ ấm xanh”, nhân lên tình yêu và trách nhiệm với môi trường.

Các cựu chiến binh tiếp tục là tấm gương sáng truyền cảm hứng về kỷ luật, ý chí và tinh thần trách nhiệm để cộng đồng cùng nhau giữ gìn môi trường sống trong lành.

Những người nông dân hãy đi đầu trong sản xuất sạch để các làng quê, đồng ruộng thực sự là những miền quê trù phú, an lành, đáng sống. Những công nhân, người lao động hãy xây dựng mỗi nhà máy, công xưởng thành một “pháo đài xanh”, góp phần xây dựng nền công nghiệp hiện đại nhưng thân thiện với môi trường…

“Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của chúng ta và các thế hệ mai sau”. Nhấn mạnh điều này, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các bộ, ngành, địa phương để tham mưu cho Chính phủ, tổ chức triển khai phong trào một cách đồng bộ, hiệu quả, cùng chung sức xây dựng môi trường sống trong lành, đất nước phát triển bền vững, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của dân tộc, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

CẦN COI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ NẾP SỐNG THƯỜNG NHẬT

“Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông, nhu cầu sinh hoạt và sản xuất lớn đã tạo nên nhiều thách thức về rác thải, nước thải, khói bụi và tiếng ồn. Đây không chỉ là vấn đề của riêng một ngành, một địa phương, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội”.

Nhấn mạnh điều này, bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.Hà Nội, nêu rõ: môi trường chính là mái nhà chung, xây dựng môi trường sống trong lành, an toàn không chỉ đảm bảo sức khỏe cho người dân, mà còn là thước đo văn minh, hiện đại, là hình ảnh đẹp của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hà Nội, phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: Tùng Đinh).

Vì vậy, Lễ phát động Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường "Vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp" mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là hoạt động cụ thể hóa công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường trên toàn quốc hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Đồng thời thể hiện sự cam kết trách nhiệm và hành động cụ thể của Thành phố Hà Nội trong xây dựng thủ đô và đất nước phát triển bền vững.

Để việc bảo vệ môi trường không chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà được cụ thể hóa bằng hành động, từ những việc nhỏ mỗi ngày, bà Mai nêu 4 hành động thiết thực cần tập trung thực hiện. Theo đó, cần bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác tại nguồn; hạn chế sử dụng túi nilon, thay thế bằng vật liệu thân thiện môi trường; tổng vệ sinh, làm sạch môi trường ngay quanh ngôi nhà, khu phố; trồng thêm cây xanh, chăm sóc mảng xanh trong gia đình, trường học, cơ quan, khu dân cư.

Theo bà Mai, những việc làm ấy tưởng chừng giản đơn, nhưng khi được nhân rộng từ mỗi công dân đến mỗi hộ gia đình, sẽ tạo thành sức mạnh to lớn để cải thiện môi trường sống.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.Hà Nội kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân rộng phong trào, xây dựng các mô hình hay, sáng kiến hiệu quả trong bảo vệ môi trường; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiên phong trong việc áp dụng công nghệ sạch, giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên, hướng tới mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Mỗi gia đình, mỗi công dân Thủ đô hãy xem việc giữ gìn môi trường là trách nhiệm và nếp sống thường nhật, bắt đầu từ ngõ phố, tổ dân phố, khu chung cư, làng xóm nơi mình sinh sống. Trong đó, thanh thiếu nhi và thế hệ trẻ hãy phát huy sức trẻ, sự sáng tạo, đi đầu trong những chương trình tình nguyện, khởi nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ, truyền thông số để lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường.