Thứ Hai, 18/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Lồng ghép biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh

Hằng Anh

18/08/2025, 18:47

Tăng cường năng lực thể chế trong bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, phục vụ định hướng phát triển xanh cho các đô thị loại II...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước áp lực ngày càng gia tăng từ biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, các đô thị Việt Nam đang phải đối mặt với yêu cầu cấp thiết về việc chuyển đổi mô hình phát triển.

Hướng tới việc tạo ra không gian sống xanh, an toàn và thích ứng, các thành phố cần triển khai những giải pháp đồng bộ. Điều này bao gồm việc hoàn thiện chính sách, đổi mới công nghệ, huy động nguồn lực tài chính và nâng cao nhận thức cộng đồng. Những nỗ lực này không chỉ giúp các đô thị ứng phó hiệu quả hơn với những tác động của khí hậu, mà còn góp phần xây dựng một môi trường sống bền vững cho cả hiện tại và tương lai.

Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình hợp tác quốc tế nhằm huy động nguồn lực, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến. Trong đó, một trong những sáng kiến nổi bật là Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II”. Đây là hoạt động hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) thông qua Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Thông tin về dự án, Viện Chiến lược, chính sách Nông nghiệp và Môi trường cho biết dự án được triển khai, hướng tới tăng cường năng lực thể chế trong bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, phục vụ định hướng phát triển xanh cho các đô thị loại II.

Dự án gồm 4 hợp phần: Xây dựng khung chính sách quốc gia về bảo vệ môi trường và chống chịu biến đổi khí hậu; Thí điểm các giải pháp phát triển đô thị xanh tại ba thành phố; Nghiên cứu, áp dụng các giải pháp tài chính mới để phòng chống rủi ro khí hậu và Hỗ trợ lập quy hoạch môi trường tổng hợp và thích ứng biến đổi khí hậu ở cấp tỉnh, thành phố.

Cụ thể, dự án được thí điểm triển khai tại 3 địa phương: Huế, Tuyên Quang (TP. Hà Giang trước đây) và Phú Thọ (TP. Vĩnh Yên trước đây).

Các hoạt động chính bao gồm hội thảo, tập huấn, xây dựng văn bản pháp luật, triển khai các công cụ pháp lý-kỹ thuật, thí điểm quy hoạch hành động phát triển đô thị xanh (GCAP), áp dụng giải pháp quản lý đô thị thông minh, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, sản xuất và tiêu dùng bền vững, cũng như thử nghiệm các tiêu chí nhãn sinh thái cho sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.

Với việc kết hợp các giải pháp chính sách, kỹ thuật và truyền thông, dự án không chỉ hướng tới cải thiện hạ tầng và quản lý môi trường đô thị, mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình kiến tạo các đô thị xanh loại II, thích ứng hiệu quả trước tác động của biến đổi khí hậu.

Dự án cũng xây dựng hướng dẫn đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của các đô thị loại II trước biến đổi khí hậu. Đáng chú ý, nhằm tăng cường nhận thức cho doanh nghiệp, hướng dẫn đo đạc, thẩm định khí nhà kính, đáp ứng cam kết phát thải ròng bằng 0, dự án còn có hợp phần kiểm kê khí nhà kính.

Từ khóa:

bảo vệ môi trường biến đổi khí hậu đô thị loại II đô thị xanh dự án huế Kinh tế xanh Vneconomy

Đọc thêm

Lồng ghép biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh

Lồng ghép biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh

Tăng cường năng lực thể chế trong bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, phục vụ định hướng phát triển xanh cho các đô thị loại II...

Nguồn lực cho các mục tiêu xanh

Nguồn lực cho các mục tiêu xanh

Phát triển thị trường carbon là một yêu cầu cấp bách. Đây cũng là cơ hội quan trọng để huy động nguồn lực tài chính phục vụ cho quá trình chuyển đổi xanh...

Tảo biển có thể là chất liệu thời trang kiểu mới

Tảo biển có thể là chất liệu thời trang kiểu mới

Các bãi biển ở Mỹ Latinh đang tràn ngập một loài tảo biển xâm lấn có tên là sargassum, và biến đổi khí hậu chỉ khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Một làn sóng các nhà sáng tạo trong ngành thời trang cho rằng họ có thể giải quyết vấn đề này…

Nhiều cộng đồng vùng biên Nghệ An được hưởng lợi từ chi trả giảm phát thải

Nhiều cộng đồng vùng biên Nghệ An được hưởng lợi từ chi trả giảm phát thải

Chính sách chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) là một công cụ tài chính bền vững mà lợi ích kinh tế được gắn kết trực tiếp với mục tiêu bảo vệ môi trường, bảo tồn rừng và phát triển sinh kế cho người dân vùng núi...

Ba loại dự án cấp thiết được tạm sử dụng rừng để thi công

Ba loại dự án cấp thiết được tạm sử dụng rừng để thi công

Việc sửa đổi bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng các dự được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư, các dự án phục vụ quốc phòng an ninh, dự án khẩn cấp; dự án cấp thiết về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Đặc biệt đảm bảo tiến độ 2 dự án đường sắt quan trọng quốc gia (đường sắt tốc độ cao trục Bắc- Nam và tuyến đường sắt Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng)…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: