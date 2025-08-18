Lồng ghép biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh

Tăng cường năng lực thể chế trong bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, phục vụ định hướng phát triển xanh cho các đô thị loại II...

Trước áp lực ngày càng gia tăng từ biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, các đô thị Việt Nam đang phải đối mặt với yêu cầu cấp thiết về việc chuyển đổi mô hình phát triển.

Hướng tới việc tạo ra không gian sống xanh, an toàn và thích ứng, các thành phố cần triển khai những giải pháp đồng bộ. Điều này bao gồm việc hoàn thiện chính sách, đổi mới công nghệ, huy động nguồn lực tài chính và nâng cao nhận thức cộng đồng. Những nỗ lực này không chỉ giúp các đô thị ứng phó hiệu quả hơn với những tác động của khí hậu, mà còn góp phần xây dựng một môi trường sống bền vững cho cả hiện tại và tương lai.

Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình hợp tác quốc tế nhằm huy động nguồn lực, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến. Trong đó, một trong những sáng kiến nổi bật là Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II”. Đây là hoạt động hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) thông qua Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Thông tin về dự án, Viện Chiến lược, chính sách Nông nghiệp và Môi trường cho biết dự án được triển khai, hướng tới tăng cường năng lực thể chế trong bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, phục vụ định hướng phát triển xanh cho các đô thị loại II.

Dự án gồm 4 hợp phần: Xây dựng khung chính sách quốc gia về bảo vệ môi trường và chống chịu biến đổi khí hậu; Thí điểm các giải pháp phát triển đô thị xanh tại ba thành phố; Nghiên cứu, áp dụng các giải pháp tài chính mới để phòng chống rủi ro khí hậu và Hỗ trợ lập quy hoạch môi trường tổng hợp và thích ứng biến đổi khí hậu ở cấp tỉnh, thành phố.

Cụ thể, dự án được thí điểm triển khai tại 3 địa phương: Huế, Tuyên Quang (TP. Hà Giang trước đây) và Phú Thọ (TP. Vĩnh Yên trước đây).

Các hoạt động chính bao gồm hội thảo, tập huấn, xây dựng văn bản pháp luật, triển khai các công cụ pháp lý-kỹ thuật, thí điểm quy hoạch hành động phát triển đô thị xanh (GCAP), áp dụng giải pháp quản lý đô thị thông minh, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, sản xuất và tiêu dùng bền vững, cũng như thử nghiệm các tiêu chí nhãn sinh thái cho sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.

Với việc kết hợp các giải pháp chính sách, kỹ thuật và truyền thông, dự án không chỉ hướng tới cải thiện hạ tầng và quản lý môi trường đô thị, mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình kiến tạo các đô thị xanh loại II, thích ứng hiệu quả trước tác động của biến đổi khí hậu.

Dự án cũng xây dựng hướng dẫn đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của các đô thị loại II trước biến đổi khí hậu. Đáng chú ý, nhằm tăng cường nhận thức cho doanh nghiệp, hướng dẫn đo đạc, thẩm định khí nhà kính, đáp ứng cam kết phát thải ròng bằng 0, dự án còn có hợp phần kiểm kê khí nhà kính.