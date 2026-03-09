Một cổ phiếu cảng biển tiềm năng tăng giá 40% nữa do xung đột căng thẳng tại Iran

PVT có câu chuyện mở rộng đội tàu, định giá EV/EBITDA ~3,4x tương đối hấp dẫn, duy trì đà tăng trưởng 5 năm gần đây và có khả năng hưởng lợi khi giá cước tàu dầu neo cao trong môi trường bất định. PVT tiềm năng tăng giá tới 40%.

Chứng khoán Rồng Việt vừa đưa ra cập nhật triển vọng thị trường cổ phiếu trong thời gian tới trong đó nhấn mạnh: Tăng trưởng lợi nhuận dần bị lu mờ bởi biến động địa chính trị khu vực song bức tranh vĩ mô Việt Nam trung hạn vẫn có điểm sáng.

Trong tháng 3/2026, trọng tâm cần theo dõi bên cạnh dữ liệu kinh tế là chuỗi sự kiện chính sách và địa chính trị có thể làm thay đổi nhanh các biến số vĩ mô tác động khẩu vị rủi ro đầu tư: Ở bên ngoài, rủi ro thương mại của Mỹ sau phán quyết Tòa án Tối cao Mỹ (SCOTUS) là điểm nhấn với việc bác bỏ cơ sở áp thuế theo Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế - IEEPA buộc chính quyền chuyển nhanh sang Mục 122, áp thuế nhập khẩu tạm thời 10%, mở ra một giai đoạn bất định mới.

Song song, biến số địa chính trị Trung Đông là kênh truyền dẫn trực tiếp sang giá năng lượng và kỳ vọng lạm phát toàn cầu. Nếu giá năng lượng neo cao đủ lâu khiến lạm phát kỳ vọng nhích lên sẽ làm Fed khó nới lỏng như kỳ vọng trước đây.

Cụ thể, theo VDSC, giá dầu cao làm tăng chi phí cho hộ gia đình và doanh nghiệp. Rồng Việt không kỳ vọng cú sốc tăng giá sẽ lâu dài và tác động lên tăng trưởng. Theo IEA, mỗi 10$/thùng tăng thêm làm giảm GDP toàn cầu khoảng 0,5%.

Dallas Fed cho thấy giá dầu tăng 10% làm lạm phát PCE tăng 0,3–0,4%/tháng và giảm dần tác động. Trong khi đó, phân tích của MUFG, mỗi 10$/thùng tăng thêm của giá dầu sẽ làm tăng 0,6% CPI Việt Nam

Lạm phát tăng do giá dầu có thể khiến các Ngân hàng Trung ương lớn chú ý rủi ro kỳ vọng lạm và làm chậm quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ. Theo CME Fedwatch, Fed dự kiến sẽ cắt giảm vào nửa sau năm 2026 so với dự kiến trước đó vào những tháng đầu năm 2026.

Với Việt Nam, dầu neo cao tạo áp lực kép (1) lạm phát nhập khẩu tăng và (2) cán cân vãng lai xấu đi, làm giảm dư địa điều hành tiền tệ nới lỏng. Nếu giá năng lượng neo cao trong thời gian dài sẽ làm kỳ vọng lạm phát gia tăng ảnh hưởng khả năng cắt giảm lãi suất của Fed chỉ còn 2 lần diễn ra trong 6 tháng sau của năm 2026 gây khó khăn cho Ngân hàng Nhà nước trong việc ổn định tỷ giá.

Về triển vọng các lớp tài sản, mặc dù OPEC+ thống nhất tăng hạn ngạch sản lượng thêm 206.000 thùng/ngày trong tháng 4 nhưng các diễn biến hiện tại làm tăng rủi ro ách tắc nguồn cung khiến giá dầu tăng. Rồng Việt cho rằng Iran khó để đóng eo biển Hormuz nhưng các chủ tàu sẽ nâng phí bảo hiểm rủi ro, đặc biệt nếu xuất hiện tin liên quan Hormuz, hạ tầng dầu khí, hoặc rủi ro tấn công tàu thuyền.

Trái phiếu Chính phủ Mỹ Ngắn hạn có thể hưởng lợi từ dòng tiền trú ẩn khiến lợi suất giảm. Nếu chiến dịch kéo dài làm gia tăng kỳ vọng thâm hụt ngân sách, lợi suất kỳ hạn dài có thể chịu lực kéo ngược.

Vàng cũng hưởng lợi từ nhu cầu phòng vệ khi bất định tăng. Tuy nhiên, giá năng lượng lên quá cao có thể khiến các Ngân hàng Trung ương đảo chiều chính sách để bình ổn lạm phát. Với USD và các đồng tiền như CHF, USD, JPY thường sẽ mạnh lên nhờ vai trò đồng tiền dự trữ.

Trong lần cập nhật danh mục chủ động này, VDSC giảm tỷ trọng NLG và bổ sung PVT nhằm phản ánh một phần danh mục vào bối cảnh địa chính trị hiện tại. PVT có câu chuyện mở rộng đội tàu, định giá EV/EBITDA ~3,4x tương đối hấp dẫn, duy trì đà tăng trưởng 5 năm gần đây và có khả năng hưởng lợi khi giá cước tàu dầu neo cao trong môi trường bất định. PVT tiềm năng tăng giá tới 40%.

Ngoài ra, danh mục chủ động còn có cổ phiếu KDH tiềm năng tăng giá tới 54%, CTI tiềm năng tăng giá 84%.

Cũng theo VDSC, đầu tư giá trị là chiến lược mua cổ phiếu khi giá thị trường thấp hơn giá trị nội tại, với kỳ vọng thị trường sẽ dần điều chỉnh về mức hợp lý theo thời gian. Trọng tâm nằm ở các doanh nghiệp có “lợi suất kinh doanh sẵn có” (lợi nhuận/dòng tiền/cổ tức) đóng vai trò “bảo chứng” cho giá trị, thay vì phụ thuộc vào các catalyst đột biến.

Triết lý cốt lõi là mua với biên an toàn, ưu tiên chất lượng lợi nhuận và kỷ luật vốn, đồng thời kiên nhẫn chờ thị trường phản ánh giá trị thực.

VDSC ưu tiên doanh nghiệp có triển vọng kinh doanh ổn định, duy trì lợi nhuận/dòng tiền theo chu kỳ và hạn chế biến động cực đoan. Về định giá, cổ phiếu có lợi tức trên giá thị trường hấp dẫn (tập trung vào lợi nhuận/FCF tùy ngành), đủ rẻ để tạo lợi suất kỳ vọng tốt so với rủi ro. Bên cạnh đó, cổ tức đều - thể hiện qua lịch sử chi trả và chính sách cổ tức rõ ràng - là yếu tố quan trọng giúp nâng chất lượng tổng lợi suất. Danh mục này gồm các cổ phiếu như LHG, ACB, GDA, MSH, SIP...