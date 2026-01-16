Một năm phát triển của “không gian sống hàng hiệu” cùng Masterise Homes

Trong nhiều năm, thị trường bất động sản Việt Nam phát triển nhanh, nhưng thiếu một chuẩn mực chung về chất lượng sống. Masterise Homes chọn một hướng đi khác: Không chạy theo tốc độ, mà kiên trì xây dựng một hệ tiêu chuẩn “hàng hiệu” – nơi mỗi phân khúc đều được phát triển với chuẩn mực cao nhất có thể, phù hợp với nhu cầu sống ngày càng tinh tế của người Việt.

Để hiểu rõ hơn triết lý đứng sau hành trình ấy – từ branded residences đến branded living, từ những dự án mang tính biểu tượng đến hệ tiêu chuẩn áp dụng xuyên suốt các dòng sản phẩm – chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group.

Năm 2025 là một năm bùng nổ của Masterise Homes trên cương vị nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế. Ảnh: Masterise Homes.

Năm 2025 là một năm bùng nổ của Masterise Homes trên cương vị nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế. Nếu chỉ chọn một từ để mô tả điều đã giúp Masterise dẫn dắt hành trình này, bà sẽ chọn từ nào và vì sao?

Tôi nghĩ đó là “tiên phong”. Masterise Homes không đơn thuần đi theo xu hướng. Chúng tôi bắt đầu bằng việc đặt câu hỏi rằng thị trường Việt Nam có thể tiến xa đến đâu về chất lượng sống. Việc hợp tác với các thương hiệu vận hành quốc tế hàng đầu là một bước đi quan trọng, giúp thiết lập những chuẩn mực rõ ràng về chất lượng, trải nghiệm và dịch vụ – những yếu tố còn thiếu tại thị trường trong giai đoạn đó.

Nhưng nếu nhìn lại, khoảnh khắc có ý nghĩa nhất không nằm ở những ghi nhận bên ngoài, mà ở thời điểm chúng tôi nhận ra rằng bất động sản Việt Nam không thể chỉ dừng ở việc “xây nhà”, mà cần phát triển những không gian thực sự nuôi dưỡng lối sống.

Khi ấy, thị trường còn thiếu một chuẩn chung về chất lượng. Sự chênh lệch giữa kỳ vọng ngày càng tinh tế của người Việt hiện đại và những gì thị trường đang cung cấp đã tạo ra một khoảng trống rất rõ rệt. Chính khoảng trống đó thôi thúc Masterise Homes dẫn dắt sự thay đổi, và branded living ra đời như một câu trả lời tự nhiên cho nhu cầu ấy.

Masterise Homes vừa được vinh danh “Doanh nghiệp phát triển bất động sản hàng hiệu của năm” tại FChoice Awards 2025. Ảnh: Masterise Homes.

Vì sao Masterise lại quyết định mở rộng hệ sinh thái “hàng hiệu” sang nhiều phân khúc hơn, thay vì giữ nó như một đặc quyền chỉ dành cho nhóm siêu giàu?

Thực ra, phát triển hàng hiệu với đa dạng phân khúc là chiến lược đã được chúng tôi hiện thực hóa trong một thời gian dài, chứ không phải là quyết định gần đây. Chúng tôi tin rằng mỗi gia đình, mỗi thế hệ, mỗi tầng lớp khách hàng đều có những nhu cầu khác nhau về không gian sống, và ý tưởng “không gian sống hàng hiệu cho từng phân khúc” (branded living) ra đời từ sự thấu hiểu đó.

Sự đa dạng về danh mục này vừa hay lại đáp ứng đúng xu hướng thị trường, khi nhu cầu người mua nhà tại Việt Nam đang ngày càng trở nên đa dạng hơn. Người mua nhà ngày nay không chỉ tìm kiếm một chỗ ở, mà còn quan tâm nhiều hơn đến phong cách sống, môi trường sống,… và có rất nhiều kỳ vọng khác nhau.

Trong bối cảnh đó, branded living không nên bị giới hạn như một “đặc quyền”, mà cần phát triển thành một chuẩn chất lượng sống phù hợp với nhiều phân khúc hơn.

Tầng lớp trung lưu và thượng lưu mới ở Việt Nam đang lớn mạnh nhanh chóng, với tư duy toàn cầu và mong muốn rõ ràng về chất lượng sống. Họ xứng đáng được sống trong những không gian chuẩn mực, với sự chăm sóc chu đáo về cả thể chất lẫn tinh thần, sự chỉn chu và thấu hiểu trong từng trải nghiệm.

Vì vậy, chúng tôi xem trọng việc mở rộng tinh thần hàng hiệu cho nhiều phân khúc, đưa chất lượng quốc tế đến nhiều đối tượng khách hàng hơn, nhưng luôn được điều chỉnh để phù hợp với văn hoá và nhịp sống Việt Nam.

Trước đó, Masterise Homes cũng vừa có chiến thắng thuyết phục tại LUXUO Asia Awards 2025 với hai hạng mục quan trọng: “Best Luxury Property Developer of the Year” và “Best Property Campaign of the Year” cho chiến dịch Branded Living by Masterise Homes. Ảnh: Masterise Homes.

Với danh mục đa dạng, điều gì đảm bảo chuẩn “hàng hiệu” vẫn nhất quán ở mọi phân khúc và xuyên suốt vòng đời sản phẩm?

Với Masterise Homes, “hàng hiệu” không được hiểu đơn thuần là độ nổi tiếng của tập hợp các thương hiệu, mà là một hệ giá trị được định nghĩa rõ ràng và thực thi nhất quán trong suốt vòng đời sản phẩm. Đó là cam kết mang đến chất lượng tốt nhất trong từng phân khúc, dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc về lối sống, kỳ vọng và thói quen sinh hoạt của từng nhóm khách hàng, từng khu vực và đặc điểm thế đất.

Từ lý tưởng thương hiệu ấy, Masterise Homes phát triển triết lý thiết kế và hệ nguyên tắc cốt lõi làm nền tảng cho mọi dự án – từ việc ưu tiên ánh sáng và thông gió tự nhiên, kiến tạo cảnh quan hỗ trợ những “khoảnh khắc tái tạo năng lượng”, lựa chọn vật liệu bền vững, đến cách tổ chức tiện ích phù hợp với nhịp sống và văn hóa của người Việt. Những nguyên tắc này không áp đặt cứng nhắc, mà được chuyển hóa linh hoạt để phù hợp với đặc điểm, nhu cầu và insight của từng dòng sản phẩm, từng phân khúc khách hàng.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa chuẩn mực quốc tế làm nền tảng và bản sắc Việt Nam tạo chiều sâu đã hình thành nên bộ tiêu chuẩn hàng hiệu của Masterise Homes – bộ tiêu chuẩn đầu tiên tại Việt Nam được thiết lập xuyên suốt từ thiết kế, thi công đến vận hành dịch vụ. Nhờ đó, mỗi dự án trong hệ sinh thái Masterise Homes không chỉ có bản sắc riêng, mà còn giữ được sự nhất quán về chất lượng và giá trị bền vững theo thời gian.

Khi khách hàng ngày càng trẻ hóa, họ tìm kiếm điều gì ở “hàng hiệu trong bất động sản”?

Thế hệ khách hàng ngày nay được tiếp xúc rộng rãi với những trải nghiệm sản phẩm và thương hiệu ở nhiều ngành hàng khác nhau, từ công nghệ, thời trang, dịch vụ đến du lịch. Họ cũng sống trong một bối cảnh toàn cầu hóa rõ nét hơn, nơi phong cách sống quốc tế trở thành một phần quen thuộc trong đời sống thường ngày.

Vì vậy, “hàng hiệu” trong cảm nhận của họ không còn dừng lại ở một sản phẩm có thương hiệu phổ biến hay nổi tiếng, mà là một hệ giá trị trải nghiệm trọn vẹn và nhất quán, một cách tinh tế và thực tế. Đó cũng là lý do khi tìm đến bất động sản với nhu cầu thực, họ không chỉ hỏi dự án ở đâu hay giá bao nhiêu, mà đặt câu hỏi sâu hơn: không gian này có đồng hành được với tương lai sống mà tôi hình dung hay không.