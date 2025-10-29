Thứ Tư, 29/10/2025

Một số ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tuần cuối tháng 10

Phan Linh

29/10/2025, 08:22

Tính đến ngày 27/10, một số ngân hàng thương mại đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động từ 20 đến 50 điểm cơ bản (0,2 – 0,5 điểm phần trăm) so với đầu tháng, chủ yếu tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở xuống....

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Đến ngày 27/10, lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 1 tháng thuộc về Bắc Á Bank, ở mức 4,2%/năm, tăng 0,2 điểm phần trăm so với đầu tháng. VCBNeo (CBBank) đứng thứ hai với 4,15%/năm. Ngày 27/10, Vikki Bank (tiền thân DongA Bank) tăng lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng thêm 0,15 điểm phần trăm lên 4%/năm. Cùng ngày, GPBank nâng từ 3,55% lên 3,65%/năm, Sacombank từ 2,8% lên 3,3%/năm.

Hôm qua (27/10), Sacombank cũng tăng lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng từ 3,2% lên 3,5%/năm; NCB từ 3,9% lên 4%/năm; Vikki Bank từ 4,09% lên 4,3%/năm.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 3 tháng hiện áp dụng tại Bắc Á Bank, đạt 4,55%/năm, tăng 0,25 điểm phần trăm so với cuối tháng 9, tiếp tục dẫn đầu hệ thống. 

Cuối tháng 10, nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động từ 0,2–0,5 điểm phần trăm, chủ yếu ở các kỳ hạn ngắn. Bắc Á Bank và VCBNeo hiện dẫn đầu hệ thống tại kỳ hạn 6 tháng với mức 5,6%/năm. Ở kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng, Bắc Á Bank cũng giữ vị trí cao nhất với lần lượt 4,2% và 4,55%/năm. Một số ngân hàng khác như Vikki Bank, GPBank, Sacombank cũng tăng lãi suất đáng kể.

GPBank tăng lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng 0,3 điểm phần trăm so với cuối tháng 9; DongA Bank từ 5,23% lên 5,5%/năm; VCBNeo từ 5,3% lên 5,6%/năm; Bắc Á Bank tăng 0,2 điểm phần trăm lên 5,6%/năm.

Với kỳ hạn 9 tháng, GPBank tăng từ 4,9% lên 5,2%/năm; DongA Bank từ 5,38% lên 5,5%/năm; Bắc Á Bank từ 5,45% lên 5,65%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, ngày 27/10 Bắc Á Bank tăng lãi suất huy động từ 5,5% lên 5,8%/năm. Vikki Bank trong tháng 10 điều chỉnh hai lần, từ 5,57% lên 5,62% rồi 5,8%/năm. GPBank tăng 0,3 điểm phần trăm từ 5,1% lên 5,4%/năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến 30/9, tín dụng toàn hệ thống tăng 13,4% so với đầu năm – mức cao nhất cùng kỳ trong nhiều năm. Ngược lại, huy động vốn chỉ tăng 9,7%, tạo ra chênh lệch lớn so với tốc độ tăng tín dụng.

Từ đầu năm đến nay, chính sách tiền tệ tiếp tục duy trì hướng nới lỏng, giúp mặt bằng lãi suất tương đối ổn định. Ngân hàng Nhà nước bơm thanh khoản mạnh qua hai kênh: (1) giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho ngân hàng nhận chuyển giao tổ chức tín dụng yếu kém; (2) bơm ròng trên thị trường liên ngân hàng.

Dù vậy, một số ngân hàng có tăng trưởng tín dụng vượt 20% trong 9 tháng, gây áp lực lên lãi suất huy động. Thực tế, một số ngân hàng đã rục rịch tăng lãi suất huy động từ tháng 7/2025.

Ở chiều ngược lại, lãi suất cho vay bình quân giảm còn 6,54%/năm vào 30/9/2025, thấp hơn 0,4 điểm phần trăm so với cuối 2024, cho thấy mặt bằng cho vay vẫn được giữ ở mức thấp nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng mặt bằng lãi suất hiện nay nhiều khả năng đã chạm đáy, do ba yếu tố: (1) Sức khỏe kinh tế phục hồi rõ rệt, nhu cầu tín dụng tăng trở lại; (2) Lãi suất huy động đang nhích lên khi nhu cầu vốn cao vào cuối năm; (3) Biên lãi thuần (NIM) của các ngân hàng giảm mạnh, khiến họ phải tăng lãi suất cho vay để đảm bảo duy trì lợi nhuận.

Lãi suất liên ngân hàng tăng lên 6,28%, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 46.000 tỷ đồng

19:00, 22/10/2025

19:00, 22/10/2025

Lãi suất liên ngân hàng tăng lên 6,28%, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 46.000 tỷ đồng

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 10/2025?

13:38, 22/10/2025

13:38, 22/10/2025

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 10/2025?

Quy mô tín dụng đạt 17,72 triệu tỷ đồng, lãi suất giảm 1,41 điểm phần trăm so cuối năm 2024

10:56, 03/10/2025

10:56, 03/10/2025

Quy mô tín dụng đạt 17,72 triệu tỷ đồng, lãi suất giảm 1,41 điểm phần trăm so cuối năm 2024

lãi suất tiết kiệm 2025 lãi suất tiết kiệm cao nhất ngân hàng nhà nước tăng lãi suất huy động tín dụng

Tiếp tục “đổ đèo”, giá vàng xuống đáy 3 tuần

Tiếp tục “đổ đèo”, giá vàng xuống đáy 3 tuần

Triển vọng có một thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung đã kích thích tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư toàn cầu, khiến vàng bị bán tháo liên tục...

Stablecoin neo vào đồng yên đầu tiên trên thế giới ra mắt ở Nhật Bản

Stablecoin neo vào đồng yên đầu tiên trên thế giới ra mắt ở Nhật Bản

JPYC đặt mục tiêu phát hành số lượng stablecoin có trị giá 10 nghìn tỷ yên, tương đương 66 tỷ USD, trong vòng 3 năm...

Người Ấn Độ chi 11 tỷ USD mua vàng trong 5 ngày lễ hội Diwali

Người Ấn Độ chi 11 tỷ USD mua vàng trong 5 ngày lễ hội Diwali

Người Ấn Độ mua vàng mạnh trong dịp lễ hội Diwali vào tuần trước, đúng lúc giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục...

IMF: Gánh nặng nợ công của Mỹ sắp vượt Italy

IMF: Gánh nặng nợ công của Mỹ sắp vượt Italy

Gánh nặng nợ công của Mỹ đang trên đà vượt qua cả Italy và Hy Lạp lần đầu tiên trong thế kỷ này - theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ khen chính sách tài khóa mở rộng của Nhật Bản

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ khen chính sách tài khóa mở rộng của Nhật Bản

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với lập trường chính sách tài khóa mở rộng của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, cho rằng chính sách này đang góp phần vào sự tăng trưởng kỷ lục của thị trường chứng khoán Tokyo...

