Một số ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tuần cuối tháng 10

Tính đến ngày 27/10, một số ngân hàng thương mại đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động từ 20 đến 50 điểm cơ bản (0,2 – 0,5 điểm phần trăm) so với đầu tháng, chủ yếu tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở xuống....

Đến ngày 27/10, lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 1 tháng thuộc về Bắc Á Bank, ở mức 4,2%/năm, tăng 0,2 điểm phần trăm so với đầu tháng. VCBNeo (CBBank) đứng thứ hai với 4,15%/năm. Ngày 27/10, Vikki Bank (tiền thân DongA Bank) tăng lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng thêm 0,15 điểm phần trăm lên 4%/năm. Cùng ngày, GPBank nâng từ 3,55% lên 3,65%/năm, Sacombank từ 2,8% lên 3,3%/năm.

Hôm qua (27/10), Sacombank cũng tăng lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng từ 3,2% lên 3,5%/năm; NCB từ 3,9% lên 4%/năm; Vikki Bank từ 4,09% lên 4,3%/năm.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 3 tháng hiện áp dụng tại Bắc Á Bank, đạt 4,55%/năm, tăng 0,25 điểm phần trăm so với cuối tháng 9, tiếp tục dẫn đầu hệ thống.

Cuối tháng 10, nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động từ 0,2–0,5 điểm phần trăm, chủ yếu ở các kỳ hạn ngắn. Bắc Á Bank và VCBNeo hiện dẫn đầu hệ thống tại kỳ hạn 6 tháng với mức 5,6%/năm. Ở kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng, Bắc Á Bank cũng giữ vị trí cao nhất với lần lượt 4,2% và 4,55%/năm. Một số ngân hàng khác như Vikki Bank, GPBank, Sacombank cũng tăng lãi suất đáng kể.

GPBank tăng lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng 0,3 điểm phần trăm so với cuối tháng 9; DongA Bank từ 5,23% lên 5,5%/năm; VCBNeo từ 5,3% lên 5,6%/năm; Bắc Á Bank tăng 0,2 điểm phần trăm lên 5,6%/năm.

Với kỳ hạn 9 tháng, GPBank tăng từ 4,9% lên 5,2%/năm; DongA Bank từ 5,38% lên 5,5%/năm; Bắc Á Bank từ 5,45% lên 5,65%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, ngày 27/10 Bắc Á Bank tăng lãi suất huy động từ 5,5% lên 5,8%/năm. Vikki Bank trong tháng 10 điều chỉnh hai lần, từ 5,57% lên 5,62% rồi 5,8%/năm. GPBank tăng 0,3 điểm phần trăm từ 5,1% lên 5,4%/năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến 30/9, tín dụng toàn hệ thống tăng 13,4% so với đầu năm – mức cao nhất cùng kỳ trong nhiều năm. Ngược lại, huy động vốn chỉ tăng 9,7%, tạo ra chênh lệch lớn so với tốc độ tăng tín dụng.

Từ đầu năm đến nay, chính sách tiền tệ tiếp tục duy trì hướng nới lỏng, giúp mặt bằng lãi suất tương đối ổn định. Ngân hàng Nhà nước bơm thanh khoản mạnh qua hai kênh: (1) giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho ngân hàng nhận chuyển giao tổ chức tín dụng yếu kém; (2) bơm ròng trên thị trường liên ngân hàng.

Dù vậy, một số ngân hàng có tăng trưởng tín dụng vượt 20% trong 9 tháng, gây áp lực lên lãi suất huy động. Thực tế, một số ngân hàng đã rục rịch tăng lãi suất huy động từ tháng 7/2025.

Ở chiều ngược lại, lãi suất cho vay bình quân giảm còn 6,54%/năm vào 30/9/2025, thấp hơn 0,4 điểm phần trăm so với cuối 2024, cho thấy mặt bằng cho vay vẫn được giữ ở mức thấp nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng mặt bằng lãi suất hiện nay nhiều khả năng đã chạm đáy, do ba yếu tố: (1) Sức khỏe kinh tế phục hồi rõ rệt, nhu cầu tín dụng tăng trở lại; (2) Lãi suất huy động đang nhích lên khi nhu cầu vốn cao vào cuối năm; (3) Biên lãi thuần (NIM) của các ngân hàng giảm mạnh, khiến họ phải tăng lãi suất cho vay để đảm bảo duy trì lợi nhuận.