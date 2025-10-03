Thứ Sáu, 03/10/2025

Trang chủ Tài chính

Quy mô tín dụng đạt 17,72 triệu tỷ đồng, lãi suất giảm 1,41 điểm phần trăm so cuối năm 2024

Hoàng Lan

03/10/2025, 10:56

Tại họp báo quý 3/2025 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sáng 3/10, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết đến ngày 29/9/2025, quy mô tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 17,71 triệu tỷ đồng, tăng 13,37% so với cuối năm 2024....

Họp báo do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sáng 3/10/2025.
Họp báo do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sáng 3/10/2025.

Tốc độ tăng trưởng tín dụng các tháng trong năm 2025 đều cao hơn cùng kỳ năm trước và duy trì xu hướng tăng dần qua từng tháng.

“Để thúc đẩy dòng vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất điều hành ở mức thấp, định hướng mặt bằng lãi suất cho vay giảm, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động để tạo dư địa giảm thêm lãi suất”, ông Phạm Thanh Hà cho biết.

Theo Phó Thống đốc, mặt bằng lãi suất cho vay mới tiếp tục xu hướng giảm, hiện ở mức khoảng 6,52%/năm, giảm khoảng 1,41 điểm % so với cuối năm 2024.

Tín dụng vẫn tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chiếm khoảng 78% tổng dư nợ nền kinh tế.

Bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, thông tin tỷ trọng tín dụng đối với 3 lĩnh vực chính lần lượt là: nông, lâm, thủy sản chiếm 6,23%; công nghiệp – xây dựng chiếm 23,97%; thương mại – dịch vụ chiếm 69,8%. So với cùng kỳ năm 2024, tỷ trọng tín dụng vào nông, lâm, thủy sản và công nghiệp – xây dựng có xu hướng giảm, trong khi tín dụng vào thương mại – dịch vụ tăng.

Các chương trình tín dụng chuyên biệt tiếp tục được đẩy mạnh. Đáng chú ý, Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đã được nâng quy mô nhiều lần, từ 15.000 tỷ đồng năm 2023 lên 60.000 tỷ đồng trong năm 2024, và 100.000 tỷ đồng đầu năm 2025. Đến ngày 23/9/2025, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành Công văn số 8333/NHNN-TD, nâng quy mô chương trình lên 185.000 tỷ đồng. Tính đến 31/7/2025, các ngân hàng đã cam kết cho vay hơn 8.600 tỷ đồng, với doanh số giải ngân đạt 4.577,8 tỷ đồng, tăng 1.733,2 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Lũy kế đến nay, chương trình đã giải ngân gần 106.000 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra.

Trong lĩnh vực nhà ở xã hội, chương trình cho vay theo Nghị quyết 33/NQ-CP và cho vay người trẻ dưới 35 tuổi cũng đạt kết quả tích cực. Tổng giải ngân toàn hệ thống đạt khoảng 4.700 tỷ đồng, tăng 66,2% so với cuối năm 2024. Riêng 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã giải ngân gần 19.335 tỷ đồng cho chương trình cho vay mua nhà ở xã hội dành cho người dưới 35 tuổi.

Ngoài ra, ngành ngân hàng đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan để triển khai chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho vay đầu tư phát triển hạ tầng và công nghệ số, theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trước ảnh hưởng của bão số 10, Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành Văn bản số 8622/NHNN-TD ngày 2/10/2025, chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát, hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại. Các biện pháp bao gồm: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn/giảm lãi vay, cho vay mới khôi phục sản xuất và xử lý nợ theo các nghị định hiện hành.

Từ khóa:

doanh nghiệp lãi suất ngân hàng nhà nước nhà ở xã hội tăng trưởng tín dụng tháng 9/2025 tín dụng

