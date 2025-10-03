Quy mô tín dụng đạt 17,72 triệu tỷ đồng, lãi suất giảm 1,41 điểm phần trăm so cuối năm 2024

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Sáu, 03/10/2025
Hoàng Lan
03/10/2025, 10:56
Tại họp báo quý 3/2025 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sáng 3/10, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết đến ngày 29/9/2025, quy mô tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 17,71 triệu tỷ đồng, tăng 13,37% so với cuối năm 2024....
Tốc độ tăng trưởng tín dụng các tháng trong năm 2025 đều cao hơn cùng kỳ năm trước và duy trì xu hướng tăng dần qua từng tháng.
“Để thúc đẩy dòng vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất điều hành ở mức thấp, định hướng mặt bằng lãi suất cho vay giảm, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động để tạo dư địa giảm thêm lãi suất”, ông Phạm Thanh Hà cho biết.
Theo Phó Thống đốc, mặt bằng lãi suất cho vay mới tiếp tục xu hướng giảm, hiện ở mức khoảng 6,52%/năm, giảm khoảng 1,41 điểm % so với cuối năm 2024.
Tín dụng vẫn tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chiếm khoảng 78% tổng dư nợ nền kinh tế.
Bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, thông tin tỷ trọng tín dụng đối với 3 lĩnh vực chính lần lượt là: nông, lâm, thủy sản chiếm 6,23%; công nghiệp – xây dựng chiếm 23,97%; thương mại – dịch vụ chiếm 69,8%. So với cùng kỳ năm 2024, tỷ trọng tín dụng vào nông, lâm, thủy sản và công nghiệp – xây dựng có xu hướng giảm, trong khi tín dụng vào thương mại – dịch vụ tăng.
Các chương trình tín dụng chuyên biệt tiếp tục được đẩy mạnh. Đáng chú ý, Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đã được nâng quy mô nhiều lần, từ 15.000 tỷ đồng năm 2023 lên 60.000 tỷ đồng trong năm 2024, và 100.000 tỷ đồng đầu năm 2025. Đến ngày 23/9/2025, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành Công văn số 8333/NHNN-TD, nâng quy mô chương trình lên 185.000 tỷ đồng. Tính đến 31/7/2025, các ngân hàng đã cam kết cho vay hơn 8.600 tỷ đồng, với doanh số giải ngân đạt 4.577,8 tỷ đồng, tăng 1.733,2 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Lũy kế đến nay, chương trình đã giải ngân gần 106.000 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra.
Trong lĩnh vực nhà ở xã hội, chương trình cho vay theo Nghị quyết 33/NQ-CP và cho vay người trẻ dưới 35 tuổi cũng đạt kết quả tích cực. Tổng giải ngân toàn hệ thống đạt khoảng 4.700 tỷ đồng, tăng 66,2% so với cuối năm 2024. Riêng 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã giải ngân gần 19.335 tỷ đồng cho chương trình cho vay mua nhà ở xã hội dành cho người dưới 35 tuổi.
Ngoài ra, ngành ngân hàng đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan để triển khai chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho vay đầu tư phát triển hạ tầng và công nghệ số, theo chỉ đạo của Chính phủ.
Trước ảnh hưởng của bão số 10, Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành Văn bản số 8622/NHNN-TD ngày 2/10/2025, chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát, hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại. Các biện pháp bao gồm: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn/giảm lãi vay, cho vay mới khôi phục sản xuất và xử lý nợ theo các nghị định hiện hành.
Ngày 2/10/2025 - Tổ chức Tài chính Phát triển của Pháp (Proparco) và Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) thực hiện giải ngân toàn bộ 80 triệu USD cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB).
9 tháng đầu năm 2025, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) ghi nhận hàng loạt chỉ tiêu tài chính tích cực, phản ánh hiệu quả từ chiến lược xanh và số trong hành trình 33 năm phát triển…
Kết quả một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters gần đây cho thấy các chiến lược gia ngoại hối dự báo đồng USD sẽ tiếp tục mất giá trong thời gian tới...
Ông Andrew Bailey, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), gần đây đã có sự thay đổi quan điểm đáng chú ý về stablecoin, một loại tiền số đang ngày càng phổ biến...
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: